Les voyageurs doivent payer pour visiter pendant la journée

La nouvelle taxe sera appliquée sur 30 jours non consécutifs en 2024, tombant sur les longs week-ends du printemps et les week-ends réguliers de l’été, selon une annonce publiée mardi sur le site Internet de la ville.

En général, les frais s’appliqueront aux touristes d’une journée âgés de plus de 14 ans.

Les voyageurs de nuit sont exonérés, bien qu’ils soient soumis à une taxe de séjour distincte mise en place en 2011. Cette taxe varie selon la saison de voyage, le type d’hébergement et l’emplacement, selon le site Internet de la ville – et se situe généralement entre 1 et 5 euros par personne et par nuit. pour les cinq premières nuits d’un séjour.