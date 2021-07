Les voyageurs doivent débourser 500 £ supplémentaires pour payer les hôtels de quarantaine afin de limiter les vacances sur la liste rouge

Les VOYAGEURS doivent débourser 500 £ supplémentaires pour payer les hôtels de quarantaine dans le but de limiter les vacances sur la liste rouge.

Les ministres seraient frustrés par le fait que les contribuables paient des subventions pour les frais de séjour des voyageurs dans les hôtels pendant 10 jours.

Les Britanniques qui reviennent des pays de la liste rouge doivent se mettre en quarantaine dans les hôtels Crédit : Splash

Environ 30 000 Britanniques ont déjà séjourné dans des hôtels de quarantaine après avoir voyagé dans des pays de la liste rouge.

Un séjour de 10 jours coûte jusqu’à 1 750 £ par personne et comprend les tests PCR Covid.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré hier aux Communes que le programme d’hôtels de quarantaine ne faisait pas de profit, mais qu’il était subventionné par les contribuables.

Il a déclaré: « Je tiens également à souligner que les gens ne devraient pas voyager dans les pays de la liste rouge.

« Les seules personnes qui devraient revenir en quarantaine gouvernementale sont les citoyens britanniques ou irlandais, ou les personnes ayant des droits de résidence permanents.

« Et il devrait y avoir une limite au nombre de personnes qui sont encore à l’étranger et qui souhaitent rentrer.

« Je rencontre parfois des cas où les gens utilisent toujours la liste rouge comme s’il s’agissait de » C’est bon, je peux revenir et mettre la quarantaine à l’hôtel « . Cela ne devrait pas être le cas. »

Les conseillers en voyages ne sont pas favorables à l’augmentation proposée des coûts de quarantaine des hôtels.

Paul Charles, PDG de The PC Agency, a déclaré au Telegraph : « L’augmentation des frais renforce encore les frontières et les rend plus chères pour quiconque envisage de venir d’une destination rouge.

« Le nombre de tests positifs dans les hôtels est infime. Le principe de la quarantaine est un vestige d’antan. Il vaudrait mieux que le gouvernement le remplace par des tests à l’arrivée. »

Le système de feux de circulation pour les voyages a provoqué un cauchemar pour les voyageurs, beaucoup étant contraints de revenir en arrière, car les pays ont modifié leurs directives avec un préavis d’à peine 72 heures.

Cependant, les directives concernant les pays de la liste orange ont récemment changé, les Britanniques à double piqûre pouvant éviter la quarantaine.

Les nouvelles règles pour les pays de la liste orange sont en place à partir du 19 juillet