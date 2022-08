Les voyageurs disent qu’Air Canada a induit en erreur les passagers dont l’avion de Vancouver a été dérouté vers Winnipeg

Silvino Braga s’est dit très déçu et même peiné de son expérience avec Air Canada. Il brandit son téléphone, qui affiche de nombreux messages d’Air Canada modifiant les détails de son vol. (Soumis par Cristina Braga)

Après avoir passé la nuit sur le sol de l’aéroport international Pearson de Toronto, Silvino Braga dit que lui et ses compagnons de voyage à destination de Winnipeg ont été choqués d’apprendre comment Air Canada prévoyait de les ramener chez eux.

Braga dit que le personnel de la compagnie aérienne a annoncé qu’il annulerait un vol vers Vancouver et le redirigerait plutôt vers Winnipeg.

Mais il dit que les passagers à destination de Vancouver ont reçu une histoire différente – le personnel de la porte d’Air Canada leur a dit que leur vol était annulé en raison d’un problème de sécurité.

“[The Winnipeg passengers] sommes tous là, nous nous regardons et nous disons : ‘Attendez une seconde. Ils ont juste menti à ces gens de Vancouver », a déclaré Braga.

“Il n’y a rien de mal avec l’avion, ils nous le donnent.”

Les passagers à destination de Winnipeg étaient probablement heureux de quitter Pearson, après avoir reçu des tapis de yoga pour dormir lorsque leurs vols au départ de Toronto ont été annulés la veille. Mais ce qui s’est passé dimanche a laissé Braga se demander si Air Canada lui avait également menti.

“Nous ne savons pas qui croire”, a-t-il dit, “il y avait tellement de désinformation.”

Le vol AC113 devait quitter Toronto et arriver à Vancouver dimanche.

Sur le site Web d’Air Canada, la raison de l’annulation de l’AC113 se lit comme suit : “Nous sommes désolés, ce vol est annulé en raison d’un problème technique d’un vol précédent qui fait que l’avion qui devait opérer votre vol n’est pas disponible.”

Il a été rebaptisé vol à destination de Winnipeg, AC2069. Il est immédiatement monté à bord et a transporté des passagers à Winnipeg.

CBC a confirmé que le même avion avait été utilisé.

Une capture d’écran de l’application de voyage d’Air Canada montre que des “problèmes techniques” sont à l’origine du vol annulé vers Vancouver, même si le même avion a été immédiatement utilisé pour transporter des passagers vers Winnipeg. (Joanne Roberts/CBC)

Bien que la déclaration d’Air Canada soit techniquement vraie – le vol a été annulé en raison d’un problème technique antérieur – Braga affirme que les passagers de Vancouver ont été amenés à croire que c’était leur avion qui avait le problème technique.

“[People] ont menti”, a déclaré Braga, ajoutant qu’il pense que cela a été fait par Air Canada “d’une manière qu’ils espèrent ne pas avoir à rembourser qui que ce soit”.

“Beaucoup de mots forgés ici”

Birnie McIntosh et Tracy Taylor étaient également des passagers du vol de Winnipeg. Après avoir passé la nuit à défendre leurs intérêts et ceux des autres passagers laissés à eux-mêmes par Air Canada, ils ont vu le personnel de la porte d’Air Canada dire aux passagers à destination de Vancouver que leur vol avait été annulé. Puis ils ont vu le tableau de bord changer de Vancouver à Winnipeg.

Taylor pense qu’Air Canada a fait preuve de prudence dans ses propos pour tenter de dissimuler ce qui se passait réellement avec les avions.

“Il me semble qu’il y a beaucoup de manipulations de mots ici”, a déclaré McIntosh. Il croit qu’il s’agissait « d’un cas de [Air Canada] se prémunir de toute autre responsabilité.”

McIntosh et Taylor affirment tous deux que l’incident a ébranlé leur confiance dans la compagnie aérienne et, bien qu’ils soient des voyageurs de longue date d’Air Canada, ils ne le feront plus.

Birnie McIntosh et Tracy Taylor, clientes de longue date d’Air Canada, ont déclaré qu’elles ne voleraient plus avec la compagnie aérienne après ce qu’elles ont vécu à Toronto. (Jaison Empson/CBC)

Max Johnson, consultant principal chez TTJ Tourism à Winnipeg, a déclaré que la situation était «un exemple incroyablement bon de la malhonnêteté dont Air Canada – et les autres compagnies aériennes – font preuve».

“L’excuse d’Air Canada pour annuler un vol vers Vancouver étant la sécurité, et donc théoriquement pas responsable, et utilisant immédiatement ce même avion dangereux pour transporter des gens à Winnipeg [is] absolument absurde », a déclaré Johnson.

Air Canada a déclaré dans un communiqué par courriel que pour des raisons de sécurité liées à des problèmes mécaniques, elle n’était pas en mesure d’exploiter tous les vols comme prévu. Cette information a été communiquée aux passagers, a indiqué la compagnie aérienne.

“Dans une telle situation, nous allouons des ressources pour minimiser l’impact global sur les clients”, indique le communiqué d’Air Canada.

“Dans ce cas, l’avion Toronto-Vancouver a été déplacé pour opérer le vol Toronto-Winnipeg, car les clients de Winnipeg étaient déjà retardés.”

Johnson a déclaré que cette déclaration renforçait le fait que la décision d’annuler le vol AC113 était un choix fait par Air Canada.

“Ils avaient choisi [to cancel the flight] après que l’avion était apte à voler”, a déclaré Johnson, “Leur excuse dit:” J’ai fait le choix de ne pas vous piloter. “”

Max Johnson pense qu’Air Canada a fait le choix d’incommoder les passagers lorsque la compagnie aérienne a annulé un vol à destination de Vancouver et a utilisé le même avion pour transporter immédiatement des passagers à Winnipeg. (Soumis par Max Johnson)

Le défenseur des droits des passagers, Gabor Lukacs, estime qu’Air Canada utilise un langage délibéré pour induire le public en erreur afin d’éviter de payer une indemnisation à laquelle les passagers ont droit en vertu de la loi.

“L’annulation du vol de Toronto à Vancouver n’a rien à voir avec des problèmes de maintenance. Cet avion fonctionnait parfaitement”, a-t-il déclaré. “Air Canada a pris une décision commerciale de gestion de réaffecter cet avion à un vol différent.”

Lukacs a déclaré que les passagers doivent tenir les compagnies aériennes responsables lorsqu’elles ne respectent pas la réglementation fédérale.

“Air Canada doit se conformer à la loi et doit respecter le fait que les Canadiens ont des droits”, a-t-il déclaré.

Braga veut savoir si Air Canada examine la situation et met en place des procédures.

“C’est une entreprise canadienne. Nous voulons être fiers du Canada”, a déclaré Braga. “Allez. Intensifiez-vous.”

Gabor Lukacs, président d’Air Passenger Rights, a déclaré que les passagers doivent tenir les compagnies aériennes responsables lorsqu’elles manquent à leurs responsabilités. (Radio-Canada)

L’Office des transports du Canada a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il ne pouvait pas commenter la situation car aucune plainte n’avait encore été déposée.

Il a déclaré que les compagnies aériennes devraient se conformer aux exigences réglementaires, y compris la Règlement sur la protection des passagers aérienset les conditions générales de transport lors de la vente d’un billet.