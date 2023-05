Les voyageurs descendent sur le chic Kew Green de Londres – à quelques mètres de manoirs de 1,5 million de livres sterling alors que le conseil se démène pour les déplacer

Les VOYAGEURS sont descendus sur Kew Green à Londres, à quelques mètres de manoirs de 1,5 million de livres sterling, le conseil se démenant pour les faire sortir.

Au moins cinq caravanes et plusieurs autres véhicules ont été vus garés sur le Green après leur arrivée hier dans la banlieue aisée de l’ouest de Londres.

Les voyageurs ont installé leur camp sur Kew Green hier Crédit : Colin Jack

Un certain nombre de caravanes et de véhicules ont été repérés dans la région Crédit : Colin Jack

Un 4×4 bleu manquant d’une fenêtre a également été cassé garé sur le Green Crédit : Colin Jack

Le quartier chic de la capitale abrite un certain nombre de propriétés chères et abrite les célèbres jardins de Kew à proximité.

Le conseil de Richmond a déclaré qu’il essaierait de « déplacer » les voyageurs dès que possible.

Une photo montrait un 4×4 bleu auquel il semblait manquer une fenêtre, garé sur le green de West London.

Un porte-parole du Richmond Council a déclaré qu’une audience devant le tribunal devait avoir lieu vendredi, rapporte MailOnline.

Le conseil demandera l’autorisation d’expulser le groupe du Green.

Une déclaration du conseil disait: « Nous savons qu’un groupe de voyageurs est arrivé à Kew Green.

« Les camps de voyageurs enfreignent nos ordonnances de protection des espaces publics qui interdisent l’accès non autorisé et le camping sur nos espaces ouverts.

« Nous avons commencé les chèques de bien-être et la procédure judiciaire pour les déplacer le plus rapidement possible. »

Les ordonnances de protection de l’espace public sont conçues pour lutter contre les comportements antisociaux qui ont, ou sont susceptibles d’avoir, un impact significatif sur les résidents locaux.

Selon le conseil de Richmond, depuis le 16 octobre 2017, tous les parcs et espaces ouverts sont contrôlés par des ordonnances de protection de l’espace public (PSPO).

Ces ordonnances imposent diverses restrictions au contrôle des chiens et aux activités antisociales dans les parcs et les espaces ouverts.

Une femme marchant le long de Kew Green Crédit : Colin Jack