Les voyageurs demandent une indemnisation après qu’une erreur au service de l’immigration ait bouleversé leurs plans

Les voyageurs qui ont perdu de l’argent et raté des occasions importantes en raison d’erreurs à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) disent que le gouvernement devrait les indemniser pour leurs pertes.

Le système eTA (Electronic Travel Authorization) du gouvernement n’a pas fonctionné du 8 au 10 juin. Par conséquent, de nombreux passagers qui avaient payé leurs vols et avaient leurs documents en règle, y compris certains qui ne faisaient que transiter par le Canada en route vers autres destinations — ont été empêchés d’embarquer.

L’AVE coûte 7 $ et est exigée de tous les voyageurs internationaux qui détiennent des passeports de pays exemptés de visa tels que le Mexique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et une grande partie de l’Union européenne – pays dont les résidents ne sont pas tenus d’obtenir un visa pour visiter le Canada.

Le crash du système s’est produit parce qu’IRCC ne s’est pas préparé de manière adéquate à l’augmentation des demandes qui a suivi l’expansion du système AVE pour inclure 13 nouveaux pays avec une population combinée de plus d’un quart de milliard de personnes.

« Nous avions prévu une forte augmentation de la demande », a déclaré le ministre de l’Immigration Sean Fraser en réponse à une question de CBC News, « mais cela a dépassé nos attentes ».

Fraser a déclaré qu’IRCC avait reçu jusqu’à 25 000 demandes d’AVE par jour après l’expansion, « de manière disproportionnée des Philippines ».

L’incapacité d’IRCC à anticiper l’augmentation de la demande fait écho à son incapacité à prévoir l’augmentation de la demande de passeports après la levée des restrictions de voyage en cas de pandémie.

Fraser a déclaré que le portail est maintenant réparé et qu’il est convaincu qu’il sera en mesure de gérer la demande future.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, s’adresse aux journalistes le 24 janvier. Il insiste sur le fait que le portail AVE fonctionne bien maintenant. (Nick Iwanyshyn/La Presse Canadienne)

Mais cette solution est arrivée trop tard pour de nombreuses personnes, y compris les sœurs Ana et Gloria Garcia Mendoza, qui ont perdu ce qui aurait été leur tout premier voyage en dehors de leur Mexique natal.

Les deux se rendaient à Vancouver pour assister à la cérémonie de remise des diplômes de leur nièce Patricia Gomez Barajas, qui recevait une maîtrise de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Abandonné et inouï »

Les deux femmes, dont l’une a un cancer de stade quatre, ont conduit de leur ville natale de Sayula, Jalisco, pendant cinq heures à Puerto Vallarta pour prendre un vol direct vers le Canada. Ils ont été empêchés d’embarquer.

La perte de leur billet non remboursable a été un coup dur pour les deux, qui gèrent leur propre petit magasin de fleurs.

Ils avaient pris soin de remplir leurs AVE bien avant l’heure de vol et ont reçu un e-mail de confirmation de l’IRCC le 30 mai portant la mention « eTA approuvée ».

Les deux femmes ont dû payer une nuitée avant de rentrer chez elles le lendemain. L’expérience leur a coûté un peu plus de 3 000 $ qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre, a déclaré leur nièce Patricia Gomez Barajas.

Patricia Gomez Barajas dit qu’elle espérait que ses tantes viendraient du Mexique pour être à l’obtention de son diplôme à l’UBC. (Patricia Gomez)

« Ils sont tous les deux indépendants et font beaucoup de travail informel et il leur est difficile d’amasser autant d’argent pour les billets », a-t-elle déclaré.

« En tant que famille, nous nous sommes sentis abandonnés et ignorés. IRCC n’a pas réussi à fournir une communication et un soutien efficaces.

« Ils se sentent assez découragés, et c’était beaucoup d’argent, et ils avaient déjà peur de voyager et c’est comme une confirmation pour eux qu’ils ne sont pas des gens qui voyagent. »

Elle a déclaré que lorsqu’elle avait suivi les instructions pour fournir des commentaires via le portail en ligne, elle avait reçu une réponse automatisée indiquant que le temps d’attente pour une réponse était de 207 jours.

Dorothy Barry voyageait également pour voir sa famille lorsqu’elle a quitté son domicile dans le comté de Cork, en Irlande, à la fin de la semaine dernière.

Elle avait réservé un vol pour Calgary pour voir son frère Michael pour leur première réunion en huit ans.

Dorothy Barry (à droite) s’est vu refuser l’autorisation d’embarquer sur un vol WestJet à l’aéroport de Dublin en raison de la défaillance du système eTA. Finalement, elle s’est rendue à Calgary pour voir son frère Michael (à gauche), mais a dû payer un deuxième vol. (Michael Barry)

Elle a dit qu’elle s’était rendue sur le site eTA et qu’elle semblait l’avoir terminé avec succès, « mais lorsque j’ai cliqué pour passer à la page de paiement, rien ne s’est passé. Et je dirais que cela s’est produit vingt fois entre jeudi soir à 17 heures et lorsque j’ai est allé à l’aéroport de Dublin à 9 heures le vendredi matin.

« Je me suis levé pendant la nuit, je l’essayais à quatre heures du matin. »

Barry, 69 ans, s’est rendu à l’aéroport trois heures et demie avant son vol.

Elle a dit que lorsqu’elle a expliqué au personnel de WestJet qu’elle avait des difficultés avec l’AVE, la femme au comptoir d’enregistrement a d’abord supposé qu’elle n’était tout simplement pas très douée en technologie. Mais lorsque le personnel a tenté d’accéder au site AVE sur leur propre téléphone en son nom, ils ont vite compris que le problème se situait au Canada.

« Il doit y avoir un plan B »

Barry s’est vu refuser l’embarquement et a perdu son vol non remboursable. Elle a déclaré que WestJet avait refusé de la réserver à nouveau au motif que le même problème risquait de se reproduire.

Elle a dit avoir dû payer un aller simple via Edmonton qui a coûté 1 179 euros (1 700 $ CAN). Elle a dû payer 92 euros supplémentaires (132 $ CAN) pour son vol de retour révisé.

Barry a déclaré qu’elle n’était pas impressionnée par la façon dont le système a échoué, l’absence d’un système de secours et le refus officiel de renoncer à l’exigence d’un document devenu inaccessible.

« En Irlande, il y aurait toujours un moyen de contourner cela. Vous seriez capable de regarder quelqu’un dans les yeux et il dirait: » Écoute, continue « , et ce serait génial », a-t-elle déclaré.

« La personne du service d’immigration canadien qui a étendu cela à 13 pays sans faire d’évaluation des risques devrait perdre son emploi PRONTO. Il doit y avoir un plan B si les systèmes électroniques échouent. »

Une indemnisation non exclue

Fraser n’a pas exclu la possibilité qu’IRCC indemnise certains voyageurs. Il a dit que son département recueille des informations sur qui a été touché et comment.

« Nous ne comprenons pas encore l’impact sur les voyageurs, pour comprendre ces personnes qui ont en fait raté des opportunités en raison de l’arrêt du système, où c’était la responsabilité du gouvernement, par rapport à un voyageur qui a peut-être postulé au dernière minute », a-t-il déclaré.

« C’est quelque chose dont nous n’avons pas encore une image complète. Ainsi, lorsque nous comprendrons quelles ont pu être les conséquences pour les voyageurs, nous serons mieux placés pour comprendre quelles solutions nous pouvons proposer. »

Patricia Gomez Barajas a déclaré que ses propos étaient « bons à entendre. Un peu d’espoir ».

Dorothy Barry a dit qu’elle essaierait de récupérer l’argent de l’assurance voyage, mais en ce qui la concerne, c’est IRCC qui devrait être responsable.

« Le service canadien de l’immigration, le gouvernement du Canada, me paiera dans un avenir pas trop lointain », a-t-elle déclaré.