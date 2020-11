Les voyageurs de Thanksgiving tentent d’atteindre des destinations, manquent le virus

Les Américains, dont des millions ont voyagé contre l’avis des responsables de la santé publique, ont essayé de rester en sécurité avant de se recroqueviller avec leur famille pour Thanksgiving, une fête refaite par la pandémie alors que le nombre de cas et le nombre de morts augmentent.

Lily Roberts, 19 ans, a déclaré qu’elle avait été testée pour le COVID-19 à l’aéroport international de San Francisco avant de rentrer chez elle dans le comté de Marin, dans le nord de la Californie.

«Je ne suis pas inquiet parce que je ne suis pas à risque», a déclaré Roberts. «Cependant, je respecte les règles et les précautions à cause de mes parents. C’est pourquoi je me fais tester parce que je ne veux pas l’apporter chez moi. »

Les voyages de Thanksgiving s’accompagnent traditionnellement de hauts et de bas, mais c’est encore plus difficile cette année alors que les voyageurs tentent de se distancer socialement tout en naviguant dans des foules.

Lexi Cusano, 23 ans, a déclaré mercredi qu’elle avait rencontré des personnes se tenant trop près dans les terminaux de l’aéroport, certaines ne portant pas de masques ou ne les portant pas correctement, sur le chemin de Miami à Hartford, dans le Connecticut.

«C’était juste un peu accablant et très choquant pour moi que les gens soient simplement – vous ne pouviez pas vous déplacer dans un rayon de 6 pieds sans frapper quelqu’un ou respirer avec une personne à côté de vous», dit-elle. «C’était juste un peu fou.»

Elle a dit que les voyageurs n’agissaient pas plus en sécurité dans l’avion.

“Les gens traînaient simplement sans leur masque”, a déclaré Cusano, qui a récemment pris un emploi à Miami. “Je les ai vus aller et venir de la salle de bain, dans les allées, sans masque, et j’étais comme, c’est un peu ridicule maintenant.”

“Vous savez, la principale peur que les gens ont généralement à bord des avions est:” Allons-nous nous écraser? “”, At-elle ajouté. “Mais aujourd’hui, c’était plutôt:” Je respire le même air qui circule ici. et les gens sont tout simplement très irresponsables. C’était donc la principale horreur.

Les choses semblaient un peu étroites à Juan Mojuta qui s’est envolé mercredi soir pour Wilmington, en Caroline du Nord, depuis l’Arizona.

«Le premier vol était très claustrophobe», a déclaré Mojuta à WWAY-TV. “Beaucoup de gens. Très rassemblé. Mais le deuxième vol n’était pas aussi mauvais.

Plus de 12,7 millions d’Américains ont été diagnostiqués avec le virus depuis le début de la pandémie plus tôt cette année et les décès ont dépassé 262 200, selon l’Université Johns Hopkins.

Les données montrent que la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens aux États-Unis a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 127 487 le 11 novembre à 175 809 jeudi. La moyenne mobile sur sept jours des nouveaux décès quotidiens est passée de 1 044 à 1 658 au cours de cette période.

Des millions d’Américains ont pris leur envol et les autoroutes avant Thanksgiving, malgré les avertissements et les appels des élus et des responsables de la santé d’un certain nombre d’États à rester chez eux et à réduire les rassemblements de vacances plus petits que d’habitude.

Cusano a déclaré qu’elle avait été testée à l’aéroport international de Bradley dans le Connecticut après son atterrissage et qu’on lui avait dit d’attendre des résultats dans deux à trois jours.

Indépendamment des résultats de ses tests, elle a déclaré qu’elle prévoyait de se mettre en quarantaine dans le Connecticut pendant un mois ou deux pour s’assurer que, si elle est infectée pendant les vacances, elle n’infectera personne d’autre. Elle travaille en tant que chef de l’exploitation pour une entreprise de médias et peut faire le travail à distance.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains – en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants – cela peut entraîner des maladies plus graves, notamment une pneumonie et la mort.

Peters a rapporté de Milwaukee. Le journaliste d’AP Haven Daley a contribué depuis San Francisco.