Les voyageurs chinois veulent des voyages et des hôtels de luxe, selon une enquête

“Les consommateurs semblent plus disposés à augmenter les dépenses en hébergement à l’hôtel pour leurs voyages par rapport à avant Covid, 20% le citant comme leur principale dépense de voyage contre 17% chacun en 2017 et 2020”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

La recherche indique une demande croissante d’hôtels haut de gamme et de luxe en Chine maintenant que le pays a mis fin aux restrictions sur les voyages intérieurs – et qu’une vague de Covid est passée.

“Les mentions d’hôtels économiques et d’hôtels de milieu de gamme ont chuté universellement.”

Le rapport indique que “37% des consommateurs préfèrent les hôtels les mieux notés, contre 18% en 2020, les consommateurs à revenu élevé montrant un appétit encore plus fort pour les séjours dans des hôtels de luxe (47% contre 31% en 2020).”

“L’augmentation du nombre de consommateurs cherchant à améliorer leur style de vie avec des dépenses plus élevées est universelle.”

Mais 24% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de dépenser plus pour “améliorer leur mode de vie” – une attitude qui se traduit généralement par l’achat de produits de meilleure qualité. C’est en hausse par rapport à 20% il y a un mois, selon le rapport.

“La majorité des consommateurs s’attendent à ce que leurs dépenses globales restent inchangées au cours des six prochains mois (70% contre 73% le mois dernier)”, indique le rapport.

Le revenu disponible par habitant en Chine a augmenté de 2,9 % en 2022 pour atteindre 36 883 (5 439 $) en excluant les facteurs de prix, selon le Bureau national des statistiques. Pour les ménages urbains, les revenus disponibles ont augmenté de plus de 1 000 $ au-dessus du niveau national, selon les données.

En septembre, l’analyste d’UBS Xin Chen et une équipe ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’après le passage de Covid, les gens en Chine paieraient pour les hôtels.

“La croissance de la population à revenu moyen/élevé en Chine alimentera la croissance continue de la demande d’hôtels haut de gamme”, indique le rapport d’UBS. « À l’heure actuelle, le nombre de chambres d’hôtel haut de gamme et de luxe et le taux de pénétration de la marque en Chine sont tous deux inférieurs à ceux de l’Amérique du Nord. »

Cela peut être une opportunité pour les marques internationales.

“Nous pensons qu’il sera difficile pour les groupes hôteliers chinois d’entrer sur le marché haut de gamme”, a déclaré UBS.

« Les groupes hôteliers chinois explorent toujours le marché hôtelier haut de gamme, et nous pensons que l’acquisition de marques haut de gamme établies à l’étranger pourrait être leur meilleure option, et que la création de coentreprises avec des promoteurs immobiliers pourrait fournir des ressources de gestion immobilière pour une expansion sur le marché hôtelier haut de gamme.

Groupe hôtelier InterContinental a annoncé cette semaine avoir signé deux accords hôteliers à Shanghai, dont le premier hôtel en Grande Chine sous sa marque de luxe Vignette Collection. Les hôtels devraient ouvrir au premier semestre 2024, selon un communiqué.

Intercontinental, Marriott International et Hôtels et centres de villégiature Wyndham devraient publier leurs revenus plus tard ce mois-ci.

Hilton Worldwide Holdings a déclaré dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre du jour au lendemain qu’une mesure des revenus de l’industrie pour la Chine montrait que les activités étaient toujours en baisse de 37% par rapport aux niveaux de 2019. Les contrôles chinois de Covid ont également empêché l’entreprise de se développer autant qu’elle l’avait prévu au quatrième trimestre.