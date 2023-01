Les voyageurs chinois se précipitent pour profiter de la réouverture

PÉKIN –

Après des années de séparation d’avec sa femme en Chine continentale, Cheung Seng-bun, un résident de Hong Kong, s’est assuré d’être parmi les premiers après la réouverture dimanche des points de passage frontaliers.

La capacité des habitants de la ville semi-autonome du sud de la Chine à traverser est l’un des signes les plus visibles de l’assouplissement par la Chine des restrictions frontalières imposées il y a près de trois ans, les voyageurs arrivant de l’étranger n’étant plus tenus de subir des quarantaines coûteuses et chronophages. .

Cela survient alors même que le virus continue de se propager en Chine au milieu de ce que les critiques disent être un manque de transparence de la part de Pékin.

“Je me dépêche de la rejoindre”, a déclaré Cheung à l’Associated Press alors qu’il se préparait à traverser à la gare de Lok Ma Chau, qui se remplissait régulièrement de voyageurs impatients.

Cependant, ceux qui traversent entre Hong Kong et la Chine continentale doivent toujours montrer un test COVID-19 négatif effectué au cours des dernières 48 heures – une mesure que la Chine a protestée lorsqu’elle a été imposée par d’autres pays.

Hong Kong a été durement touché par le virus et ses points de contrôle frontaliers terrestres et maritimes avec le continent sont en grande partie fermés depuis près de trois ans. Malgré le risque de nouvelles infections, la réouverture qui permettra à des dizaines de milliers de personnes ayant déjà effectué des réservations en ligne de traverser chaque jour devrait donner un coup de pouce indispensable aux secteurs du tourisme et de la vente au détail de Hong Kong.

Lors d’une visite à la gare dimanche matin, le directeur général de Hong Kong, John Lee, a déclaré que les parties continueraient d’augmenter le nombre de points de passage des sept actuels aux 14.

“L’objectif est de revenir le plus rapidement possible à la vie normale d’avant l’épidémie”, a déclaré Lee aux journalistes. “Nous voulons remettre la coopération entre les deux parties sur les rails.”

Le journal du Parti communiste Global Times a cité Tan Luming, un responsable du port de Shenzhen à la frontière avec Hong Kong, affirmant qu’environ 200 passagers devaient prendre le ferry pour Hong Kong, tandis que 700 autres devaient voyager dans l’autre sens, le premier. jour de réouverture. Tan a déclaré qu’une augmentation constante du nombre de passagers est attendue dans les prochains jours.

“Je suis restée debout toute la nuit et je me suis levée à 4 heures du matin car je suis tellement excitée de retourner sur le continent pour voir ma mère de 80 ans”, a déclaré une femme de Hong Kong identifiée uniquement par son nom de famille, Cheung, à son arrivée à Shenzhen, où elle a reçu “des roses et des kits de santé”, selon le journal.

Selon les médias de Hong Kong, environ 300 000 réservations de voyages de la ville vers la Chine continentale ont déjà été effectuées, avec un quota quotidien de 60 000.

Un service de ferry limité a également été rétabli de la province chinoise du Fujian à l’île de Kinmen sous contrôle taïwanais, juste au large des côtes chinoises.

Le passage frontalier avec la Russie à Suifenhe, dans la province septentrionale du Heilongjiang, a également repris ses activités normales, juste à temps pour l’ouverture du festival de glace dans la capitale Harbin, un attrait touristique majeur.

Et à Ruili, à la frontière avec le Myanmar, les opérations normales ont repris après 1 012 jours de fermeture totale ou partielle en réponse à des épidémies répétées imputées en partie aux visiteurs du voisin de la Chine.

Jusqu’à présent, seule une fraction du nombre précédent de vols internationaux arrivent dans les principaux aéroports chinois.

Le principal aéroport international de la capitale de Pékin attendait dimanche huit vols en provenance de l’étranger. Shanghai, la plus grande ville de Chine, a reçu son premier vol international dans le cadre de la nouvelle politique à 6h30 du matin avec seulement un filet d’autres à suivre.

Depuis mars 2020, tous les vols internationaux de passagers à destination de Pékin ont été détournés vers les premiers points d’entrée désignés en Chine. Les passagers devaient se mettre en quarantaine jusqu’à trois semaines.

“J’ai été mis en quarantaine isolée six fois dans différentes villes (en Chine continentale)”, a déclaré Ivan Tang, un voyageur d’affaires de Hong Kong. “Ce n’étaient pas des expériences faciles.”

Ming Guanghe, un Chinois vivant à Singapour, a déclaré qu’il avait été difficile à la fois de réserver un billet et de trouver un endroit pour passer un test PCR. Les mesures de quarantaine et l’incertitude concernant les épidémies l’ont éloigné de chez lui, a déclaré Ming.

Shanghai a annoncé qu’elle recommencerait à délivrer des passeports réguliers aux Chinois pour les voyages à l’étranger et les visites familiales, ainsi qu’à renouveler et prolonger les visas pour les étrangers. Ces restrictions ont eu un effet particulièrement dévastateur sur les hommes d’affaires et les étudiants étrangers de la principale place financière asiatique.

La Chine fait maintenant face à une augmentation des cas et des hospitalisations dans les grandes villes et se prépare à une nouvelle propagation dans les zones moins développées avec le début de sa fête la plus importante, le Nouvel An lunaire, dans les prochains jours.

Les autorités disent s’attendre à ce que les trajets intérieurs en train et en avion doublent par rapport à la même période l’année dernière, ramenant les chiffres globaux à ceux de la période des vacances de 2019 avant que la pandémie ne frappe.

Pendant ce temps, de plus en plus de gouvernements étrangers imposent des exigences de test aux voyageurs en provenance de Chine – plus récemment, l’Allemagne, la Suède et le Portugal. Samedi, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exhorté les citoyens à éviter les voyages “inutiles” en Chine, notant l’augmentation des cas de coronavirus et le système de santé “surchargé” de la Chine.

La réglementation allemande autorise également des contrôles ponctuels à l’arrivée. L’Allemagne, comme d’autres pays européens, testera les eaux usées des avions pour d’éventuelles nouvelles variantes de virus. Les mesures entrent en vigueur lundi à minuit et doivent durer jusqu’au 7 avril.

Apparemment préoccupée par sa réputation, la Chine affirme que les exigences de test ne sont pas fondées sur la science et a menacé de contre-mesures non spécifiées.

Les autorités sanitaires chinoises publient un décompte quotidien des nouvelles infections, des cas graves et des décès, mais ces chiffres ne comprennent que les cas officiellement confirmés et utilisent une définition très étroite des décès liés au COVID-19.

La Commission nationale de la santé a signalé dimanche 7 072 nouveaux cas confirmés de transmission locale et deux nouveaux décès – alors même que les provinces signalaient jusqu’à un million de cas par jour.

Les autorités affirment que depuis que le gouvernement a mis fin aux tests obligatoires et autorisé les personnes présentant des symptômes légers à se tester et à se remettre en convalescence à la maison, il ne peut plus fournir une image complète de l’épidémie. Les vulnérabilités de la Chine sont accrues par le manque général d’exposition de la population au virus et un taux de vaccination relativement faible chez les personnes âgées.

Les porte-parole du gouvernement insistent sur le fait que la situation est sous contrôle et rejettent les accusations de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres selon lesquelles ils ne sont pas transparents sur l’épidémie qui pourrait conduire à l’émergence de nouvelles variantes.

La Commission de la santé a déployé samedi des réglementations pour une surveillance renforcée des mutations virales, y compris des tests sur les eaux usées urbaines. Les règles prévoyaient une collecte accrue de données auprès des hôpitaux et des services de santé des gouvernements locaux et des contrôles intensifiés sur la “pneumonie de causes inconnues”.

Les critiques se sont largement concentrées sur l’application sévère des réglementations, y compris les restrictions de voyage illimitées qui ont vu les gens confinés chez eux pendant des semaines, parfois enfermés à l’intérieur sans nourriture ni soins médicaux adéquats.

La colère a également été exprimée à propos de l’exigence que toute personne potentiellement testée positive ou ayant été en contact avec une telle personne soit confinée pour observation dans un hôpital de campagne, où la surpopulation, la mauvaise alimentation et l’hygiène étaient couramment citées.

Les coûts sociaux et économiques ont finalement provoqué de rares manifestations de rue à Pékin et dans d’autres villes, influençant peut-être la décision du Parti communiste d’assouplir rapidement les mesures les plus strictes.





Les journalistes d’Associated Press Alice Fung et Karmen Li à Hong Kong, Frank Jordans à Berlin, Olivia Zhang, Wayne Zhang et Henry Hou à Pékin ont contribué à ce rapport.