Les voyageurs chinois prêts à affluer à l’étranger pour les vaccins occidentaux à ARNm

Les passagers se préparent à entrer à Shenzhen par le point de contrôle de la ligne secondaire de Lok Ma Chau le premier jour de la reprise du voyage normal entre Hong Kong et la Chine continentale le 8 janvier 2023 à Hong Kong. Li Zhihua | Service de nouvelles de la Chine | Getty Images

L’abandon par la Chine continentale de sa politique zéro Covid a entraîné une forte augmentation des infections, et la reprise des voyages signifie que certains cherchent plus loin des vaccins. A la mi-décembre, la Chine plein taux de vaccination Covid s’élevait à près de 87 %, dont 54 % ont augmenté. Les principaux vaccins Covid approuvés pour une utilisation en Chine proviennent de Sinovac et Sinopharm. Continentaux ont afflué à Macao dans derniers mois pour les vaccins à ARNm occidentaux, qui sont largement administrés dans le monde mais non approuvés par la Chine. Mais même si les patients essayaient de prendre rendez-vous dès la mi-décembre, le prochains créneaux disponibles à l’hôpital de l’Université des sciences et technologies de Macao, le seul endroit offrant des piqûres aux touristes, n’est qu’en février. Les analystes s’attendent à ce que la liste des destinations pour le tourisme vaccinal s’allonge.

« Première destination naturelle » : Hong Kong

“Je crois que la première destination naturelle du tourisme vaccinal chinois est Hong Kong. Il s’étendra ensuite à l’Asie et aux États-Unis, peut-être s’étendre à l’Europe”, a déclaré à CNBC Sam Radwan, président du cabinet de conseil en gestion Enhance International. “Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Hong Kong. Je peux prendre des vacances, en plus de me faire vacciner. Est-ce que ça ne fera pas d’une pierre deux coups ? Sans en dire plus, j’ai pris rendez-vous et je me prépare”, a-t-il ajouté. un homme de la province du Shaanxi posté vendredi sur le site de médias sociaux chinois Weibo. Le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, a déclaré lors d’un point de presse fin décembre que la ville “a atteint un taux de vaccination relativement élevé”, ajoutant qu’elle dispose d’une “quantité suffisante de médicaments pour combattre le Covid”. Mais Hong Kong ne fournira pas de vaccins Covid gratuits aux voyageurs de courte durée. “Nous voulons empêcher les visiteurs de venir à Hong Kong pour utiliser les vaccins aux dépens des habitants de Hong Kong et nous n’offrirons pas gratuitement les vaccins achetés par le gouvernement aux non-résidents de Hong Kong”, ont déclaré les responsables du gouvernement de Hong Kong, ajoutant que les visiteurs doivent rester au moins 30 jours pour recevoir une injection de rappel.

Notre étude récente suggère que Hong Kong et la Thaïlande pourraient bénéficier le plus du canal du tourisme international si la Chine supprime les restrictions de visa et que les voyages à l’étranger se normalisent progressivement

Attendez-vous à voir une vague de continentaux se rendre à Hong Kong pour se faire vacciner, a déclaré Lam Wingho, membre du Comité scientifique de Hong Kong sur les maladies évitables par la vaccination, selon un rapport des médias locaux. Lin a déclaré qu’il recevait un flux constant de demandes de citoyens qui voulaient savoir comment des parents de Chine continentale pouvaient se faire vacciner à Hong Kong, aurait-il déclaré. La Thaïlande est une autre destination viable pour les touristes vaccinés, et le pays se classe parmi les principales destinations vers lesquelles les Chinois souhaitent voyager, notamment le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et Singapour. Fin décembre, le ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports a déclaré qu’il envisageait de proposer vaccins gratuits pour les touristes étrangers qui demandent des injections de rappel. Et il y a l’intérêt des Chinois. “Au début, je n’avais pas prévu d’aller en Thaïlande, mais pour le vaccin Pfizer ou Moderna, je pense y aller”, a déclaré un Utilisateur Weibo basé à Shanghai a déclaré lors de l’annonce. Un autre Weibo Un utilisateur résidant à Pékin a écrit qu’une telle décision politique non seulement “aiderait à attirer les touristes en Thaïlande”, mais offrirait également plus de variété pour l’inoculation. “Pour les Chinois du continent qui espèrent plus d’options de vaccins, ils pourront se faire vacciner avec les piqûres qu’ils veulent. Gagnant-gagnant.”

“Sortir de la Chine est certainement un grand remède dans l’esprit de beaucoup … Je pense que les Chinois voyageront partout où ils pourront obtenir les médicaments”, a déclaré Sam Radwan, président du cabinet de conseil en gestion Enhance International. CFOTO | Édition du futur | Getty Images