Les voyageurs bloqués trouvent un remboursement après une tempête de neige à Chatham Walmart

Avec des conditions de blizzard fermant les routes dans la région vendredi, des dizaines de voyageurs bloqués sont reconnaissants d’avoir trouvé refuge pendant la nuit chez Walmart à Chatham.

Randy Morton, un résident de Chatham qui a été coincé à Walmart pendant la nuit en raison de fermetures de routes, a déclaré qu’il y avait plus de 100 personnes à l’abri dans le magasin.

Plus de 100 voyageurs ont cherché refuge dans un Chatham, Ont. Walmart après qu’une tempête de neige a paralysé la région et laissé des gens bloqués le 23 décembre 2022. (Source : Randy Morton)

«La gérante du Chatham Walmart a décidé qu’elle allait s’assurer que tout le monde était au chaud et que personne ne soit bloqué dans les voitures. Il y aurait eu beaucoup de gens vraiment froids et vraiment malades ce matin », a déclaré Morton.

Il a déclaré que les employés de Walmart sont restés après la fin de leur quart de travail pour s’assurer que tout le monde était à l’aise.

« Ils ont apporté des collations et ont fait du thé et du café. Ils nous ont procuré des matelas gonflables, des édredons et des plaids. Ils sont même allés chercher un tas de jeux comme des jeux de société et des cartes », a déclaré Morton.

Plus de 100 voyageurs ont cherché refuge dans un Chatham, Ont. Walmart après qu’une tempête de neige a paralysé la région et laissé des gens bloqués le 23 décembre 2022. (Source : Randy Morton)

Les couloirs de caisse ont même été transformés en lits de fortune.

Morton a pu rentrer chez lui samedi matin et exprime sa gratitude au personnel de Walmart.

« Le personnel de Walmart était absolument incroyable. Cela vous fait vraiment croire qu’il y a des gens qui s’en soucient », a-t-il déclaré. “L’humanité n’est pas tout à fait morte.”

Plus de 100 voyageurs ont cherché refuge dans un Chatham, Ont. Walmart après qu’une tempête de neige a paralysé la région et laissé des gens bloqués le 23 décembre 2022. (Source : Randy Morton)