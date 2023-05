Les voyageurs au Royaume-Uni frustrés par les longues attentes en raison d’un problème technique aux portes électroniques

Les voyageurs arrivant au Royaume-Uni ont dû faire face à des retards de plusieurs heures samedi après qu’un problème technique a fermé les portes frontalières électroniques dans les aéroports du pays, obligeant tout le monde à faire vérifier son passeport manuellement lors de ce qui devait être l’un des week-ends de voyage les plus chargés de l’année.

Le ministère de l’Intérieur, l’agence gouvernementale responsable de l’immigration et des frontières, a déclaré qu’il s’efforçait de corriger un « problème de système frontalier à l’échelle nationale », bien qu’il n’ait fourni aucun détail sur la cause du problème.

Les exploitants d’aéroport ont demandé de la patience et se sont excusés pour les retards, car les voyageurs frustrés se sont tournés vers les médias sociaux pour publier des photos de longues files d’attente dans les aéroports, notamment à Manchester dans le nord de l’Angleterre et à Londres Heathrow, l’aéroport le plus fréquenté d’Europe.

Les voyages devraient être particulièrement chargés au cours des prochains jours, car un week-end de trois jours coïncide avec le début d’une semaine de vacances pour la plupart des écoles de Grande-Bretagne.

« Nous sommes conscients d’un problème de système frontalier à l’échelle nationale affectant les arrivées au Royaume-Uni », a déclaré le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. « Nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible et assurons la liaison avec les opérateurs portuaires et les compagnies aériennes afin de minimiser les perturbations pour les voyageurs. »

Les problèmes, qui ont commencé vendredi soir, surviennent alors que les aéroports, les compagnies aériennes et les opérateurs de ferry britanniques tentent de rétablir la bonne volonté avec le public après qu’une série de problèmes ont provoqué le chaos des voyages l’été dernier lorsque les voyages à l’étranger ont augmenté à la suite de la pandémie de coronavirus.

Rachel Honeysett, deuxième à gauche, arrive du Canada à l’aéroport d’Heathrow après avoir attendu 90 minutes pour traverser la zone de contrôle des passeports samedi. (Kin Cheung/Associated Press)

Les portails de passeports électroniques sont des barrières automatisées en libre-service conçues pour accélérer le traitement des documents de voyage. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale, le système vérifie l’identité d’un voyageur par rapport aux données stockées dans la puce de son passeport.

Il existe désormais 270 portes de ce type dans 15 ports aériens et ferroviaires du Royaume-Uni, selon le Home Office. Ils sont ouverts à toute personne de plus de 12 ans titulaire d’un passeport du Royaume-Uni, de tout pays membre de l’Union européenne, d’Australie, du Canada, d’Islande, du Japon, du Liechtenstein, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Singapour, de Corée du Sud, de Suisse et des États-Unis.

Selon le Home Office, environ 86% des personnes qui entrent au Royaume-Uni chaque année sont éligibles pour utiliser les portes électroniques.

Heathrow et d’autres aéroports ont promis de faire ce qu’ils pouvaient pour réduire la congestion.

« Nous sommes conscients d’un problème national affectant les eGates, qui sont exploités par Border Force », a déclaré Heathrow dans un communiqué.

« Ce problème affecte un certain nombre de ports d’entrée et n’est pas spécifique à Heathrow. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec Border Force pour aider à résoudre le problème le plus rapidement possible et nous avons des collègues supplémentaires sur place pour gérer les files d’attente et assurer le bien-être des passagers. ‘ ‘