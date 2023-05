Les voyageurs au Royaume-Uni font face à de longues attentes au milieu d’un problème de systèmes affectant les portes électroniques

LONDRES (AP) – Le gouvernement britannique s’efforce de résoudre un problème technique qui a provoqué l’arrêt des portes électroniques des frontières dans les aéroports du pays vendredi soir, entraînant des heures d’attente pour les voyageurs entrant au Royaume-Uni au début d’un week-end de vacances chargé.

Les voyageurs ont posté des photos de longues files d’attente dans les aéroports du pays, car tous les passagers entrants ont été contraints d’utiliser des bureaux de passeport habités, au lieu des portes automatiques équipées de scanners de passeports électroniques.

Le ministère de l’Intérieur, qui est responsable du contrôle aux frontières, a déclaré qu’il s’efforçait de corriger le problème.

« Nous sommes conscients d’un problème de système frontalier à l’échelle nationale affectant les arrivées au Royaume-Uni », a déclaré le ministère de l’Intérieur. « Nous nous efforçons de résoudre le problème dès que possible et assurons la liaison avec les opérateurs portuaires et les compagnies aériennes afin de minimiser les perturbations pour les voyageurs. »

The Associated Press