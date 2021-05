Les voyageurs américains vaccinés pourraient bientôt partir en vacances

Les vacances d’été en Europe se rapprochent de la réalité après que les représentants de l’Union européenne ont accepté mercredi d’alléger les restrictions de voyage pour les visiteurs vaccinés et tout voyageur en provenance de pays où le COVID-19 est sous contrôle.

Mais ne faites pas encore vos valises.

Le moment de la réouverture n’est pas clair en attendant l’approbation finale attendue plus tard cette semaine par le Conseil de l’Union européenne. Les responsables de l’UE disent depuis des semaines que les voyages d’été seront autorisés, mais aucune date n’a été publiée, et la plupart des détails reviendront aux 27 pays membres.

La levée des restrictions de voyage n’est pas obligatoire et ne s’accompagnera pas d’horaire, ce qui signifie que les voyageurs pourraient faire face à un méli-mélo de règles et de restrictions de voyage européennes jusque tard dans l’été.

Et gardez à l’esprit que les Centers for Disease Control and Prevention et le département d’État américain recommandent toujours d’éviter les voyages non essentiels malgré les conseils mis à jour du CDC selon lesquels les Américains vaccinés peuvent reprendre en toute sécurité leurs voyages à faible risque pour eux-mêmes.

Voici ce que nous savons des voyages en Europe pour les Américains à l’approche de la saison des vacances d’été.

Les Américains entièrement vaccinés peuvent-ils visiter l’Europe immédiatement?

L’interdiction générale de l’Union européenne sur les voyages non essentiels pour les voyageurs en provenance des États-Unis et d’autres pays en dehors de l’UE reste en vigueur jusqu’à ce que les nouvelles directives de voyage soient officiellement approuvées plus tard cette semaine.

Les pays individuels pourraient rouvrir aux Américains vaccinés peu de temps après, selon les responsables, mais le moment et les conditions seront à la discrétion de chaque pays, de sorte que les voyageurs à destination de l’Europe devront probablement encore naviguer dans un patchwork de règles d’entrée. Autre facteur: le moment auquel un système de preuve de vaccination est mis en place.

Certains pays, dont la Grèce, la Croatie, l’Islande, l’Italie, la France et l’Allemagne, ont déjà commencé à rouvrir ou prévoient de rouvrir prochainement aux visiteurs vaccinés et / ou à ceux dont le test COVID-19 est négatif. Les règles varient selon les pays.

Avec les restrictions assouplies de l’Italie pour les vacanciers, les compagnies aériennes américaines, Delta et United proposent chacune une sélection de vols sans quarantaine de la côte Est vers l’Italie pour les passagers dont le test COVID est négatif avant et après le vol.

Les enfants non vaccinés seront-ils autorisés à voyager avec des membres de leur famille vaccinés?

Les enfants qui n’ont pas pu se faire vacciner contre le COVID-19 devraient pouvoir voyager avec leurs parents vaccinés s’ils subissent un test PCR COVID-19 négatif effectué au plus tard 72 heures avant leur arrivée, selon l’UE. Les États membres pourraient exiger des tests supplémentaires après leur arrivée.

Seuls les touristes vaccinés seront-ils autorisés à entrer à la fin de l’interdiction de voyager dans l’UE?

Les restrictions de voyage assouplies de l’UE s’appliquent aux touristes vaccinés des États-Unis et du monde entier qui ont reçu des vaccins autorisés par l’UE.

Les voyageurs qui ne sont pas vaccinés ne peuvent visiter que pour des vacances et d’autres raisons non essentielles s’ils viennent de pays où les taux de COVID-19 sont faibles, une politique en place depuis l’été dernier.

Actuellement, l’UE considère que huit pays seulement sont dans une « bonne situation épidémiologique »: l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël, Singapour, la Corée du Sud, le Rwanda, la Thaïlande et, sous réserve d’un accord de réciprocité, la Chine.

Les voyageurs de ces pays sont libres de se rendre dans l’UE quel que soit leur statut vaccinal, mais peuvent être soumis aux exigences de test COVID-19, à la quarantaine et à d’autres règles.

La bonne nouvelle est que la liste devrait bientôt s’allonger, compte tenu des nouveaux critères sur les taux de cas de COVID-19 qui ont également été approuvés par les responsables de l’UE mercredi.

On ne sait pas si les États-Unis feront la coupe sur ce front, du moins dans un premier temps. Mais quand et si les États-Unis figureront sur la liste, les voyageurs américains pourront entrer dans l’UE quel que soit leur statut vaccinal.

Les voyageurs devront-ils encore fournir un test COVID-19 négatif pour rentrer aux États-Unis?

Le CDC exige que les voyageurs embarquant sur des vols internationaux à destination des États-Unis – même ceux qui sont vaccinés – fournissent un test COVID-19 négatif ou une preuve de guérison du COVID-19 au cours des 90 derniers jours.

Quels sont les 27 pays de l’UE?

Il y a 27 pays dans l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Cyrpus, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.

Les Américains peuvent-ils voyager au Royaume-Uni et en Angleterre?

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne début 2020. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont en pourparlers pour un couloir de voyage qui allégerait les restrictions de voyage entre les deux régions. Les Américains qui souhaitent visiter maintenant doivent généralement mettre en quarantaine pendant 10 jours, entre autres restrictions.

Les compagnies aériennes ajouteront-elles des vols vers l’Europe à la fin de l’interdiction de voyager dans l’UE?

Les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants et les attractions touristiques attendent avec impatience la réouverture des frontières européennes, bien que le calendrier de l’UE ne soit peut-être pas assez tôt pour sauver la saison critique des voyages estivaux étant donné les modèles de réservation traditionnels pour les escapades internationales.

Dans une année typique, 60 à 65% des billets d’avion pour l’Europe ont déjà été réservés, selon Vasu Raja, directeur des recettes d’American Airlines.

« De nombreux clients qui y seraient allés ont de toute façon déjà réservé des voyages à Hawaï ou en Floride », a-t-il déclaré fin avril.

Pourtant, les compagnies aériennes signalent une forte demande de vols vers le petit nombre de pays qui ont déjà rouvert ou rouvriront bientôt aux Américains vaccinés.

United Airlines a vu une augmentation de 19% des recherches de vols vers l’Europe le jour de la fin avril, la nouvelle a été annoncée que les voyages en Europe pourraient être une possibilité pour les Américains vaccinés cet été.

Ainsi, tout nouveau vol dépendra de la demande de voyages et de la capacité des compagnies aériennes à redémarrer les opérations européennes.

Le président d’American Airlines, Robert Isom, a déclaré que la compagnie aérienne allait « être intelligente » sur le nombre de vols à ajouter étant donné que la principale fenêtre d’achat de billets est déjà passée.

La compagnie aérienne a également besoin de temps pour mettre en place les avions et les pilotes et pour rouvrir les villes qui ont été mises en veilleuse lorsque la pandémie a écrasé les voyages.

Est-il risqué de réserver un voyage en Europe dès maintenant?

Cela dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment de la date à laquelle vous espérez partir étant donné le calendrier peu clair de la réouverture de chaque pays.

En outre, les recommandations de l’UE aux pays membres sur la levée des restrictions de voyage incluent un « frein d’urgence » étant donné les préoccupations persistantes concernant les variantes de coronavirus.

Les pays pourront limiter «rapidement et temporairement» les voyages en provenance des pays touchés pour limiter l’importation de variantes de COVID-19 si le besoin s’en fait sentir.

Les voyageurs doivent donc s’assurer que les billets d’avion, les réservations d’hôtels et de locations de vacances et les activités sont assortis de politiques flexibles.

