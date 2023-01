Les voyageurs affluent en Chine alors qu’elle dit adieu à la politique zéro-COVID

Dimanche, les voyageurs ont commencé à affluer en Chine continentale par voie aérienne, terrestre et maritime, beaucoup avides de retrouvailles tant attendues, alors que Pékin ouvrait des frontières qui étaient pratiquement fermées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Après trois ans, la Chine continentale a ouvert des traversées maritimes et terrestres avec Hong Kong et a mis fin à l’obligation pour les voyageurs entrants de se mettre en quarantaine, démantelant un dernier pilier d’une politique zéro COVID qui avait protégé les Chinois du virus mais les avait également coupés du reste. du monde.

L’assouplissement par la Chine au cours du mois dernier de l’un des régimes COVID les plus stricts au monde a fait suite à des protestations historiques contre une politique qui comprenait des tests fréquents, des restrictions de mouvement et des verrouillages de masse qui ont gravement endommagé la deuxième économie.

De longues files d’attente se sont formées à l’aéroport international de Hong Kong pour des vols vers des villes continentales telles que Pékin, Tianjin et Xiamen, et certains médias de Hong Kong ont estimé que des milliers de personnes voyageaient.

‘Je suis tellement heureux’

“Je suis si heureuse, si heureuse, si excitée. Je n’ai pas vu mes parents depuis de nombreuses années”, a déclaré Teresa Chow, une résidente de Hong Kong, alors qu’elle et des dizaines d’autres voyageurs se préparaient à traverser la Chine continentale depuis le Lok Ma Chau de Hong Kong. point de contrôle tôt le dimanche.

“Mes parents ne sont pas en bonne santé et je ne pouvais pas retourner les voir même lorsqu’ils avaient un cancer du côlon, donc je suis vraiment heureuse de retourner les voir maintenant”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle prévoyait de diriger dans sa ville natale de la ville de Ningbo, dans l’est de la Chine.

Les investisseurs espèrent que la réouverture finira par revigorer une économie américaine de 17 000 milliards de dollars qui connaît sa plus faible croissance depuis près d’un demi-siècle. Mais le renversement brutal de la politique a déclenché une vague massive d’infections qui submerge certains hôpitaux et provoque des perturbations commerciales.

Les passagers en provenance de Hong Kong arrivent dimanche dans le hall des arrivées internationales du terminal 3 de l’aéroport international de Beijing Capital à Beijing. (Andy Wong/Associated Press)

L’ouverture de la frontière fait suite au début samedi de “chun yun”, la première période de voyage de 40 jours du Nouvel An lunaire, qui, avant la pandémie, était la plus grande migration annuelle au monde de personnes retournant dans leur ville natale pour prendre des vacances en famille.

Quelque deux milliards de voyages devraient être effectués cette saison, soit près du double du mouvement de l’année dernière et revenant à 70% des niveaux de 2019, selon le gouvernement.

De nombreux Chinois devraient également commencer à voyager à l’étranger, un changement tant attendu pour les sites touristiques dans des pays comme la Thaïlande et l’Indonésie, bien que plusieurs gouvernements – inquiets du pic de COVID en Chine – imposent des restrictions aux voyageurs en provenance du pays.

Câlins émotionnels

Les voyages ne reviendront pas rapidement aux niveaux d’avant la pandémie en raison de facteurs tels que la pénurie de vols internationaux, selon les analystes.

La Chine a également repris dimanche la délivrance de passeports et de visas de voyage pour les résidents de la partie continentale, ainsi que de visas ordinaires et de permis de séjour pour les étrangers. Pékin a des quotas sur le nombre de personnes pouvant voyager entre Hong Kong et la Chine chaque jour.

À l’aéroport international de Pékin, des familles et des amis ont échangé des câlins et des salutations émotionnelles avec les passagers arrivant de Hong Kong, Varsovie et Francfort au terminal 3 de l’aéroport, des réunions dans le hall d’arrivée qui auraient été impossibles il y a à peine un jour en raison d’un maintenant- exigence annulée pour les voyageurs de l’étranger de se mettre en quarantaine.

“J’attends avec impatience la réouverture depuis longtemps. Enfin, nous sommes reconnectés avec le monde. Je suis ravie, je n’arrive pas à croire que cela se produise”, a déclaré une femme d’affaires du nom de Shen, 55 ans, qui est arrivée de Hong Kong.

Parmi les autres personnes qui attendaient à l’aéroport figuraient un groupe de fans féminines portant des appareils photo à objectif long dans l’espoir d’apercevoir le groupe de garçons sud-coréen Tempest, le premier groupe d’idols sud-coréen à entrer en Chine au cours des trois dernières années.

“C’est tellement bon de les voir en personne ! Ils sont beaucoup plus beaux et plus grands que ce à quoi je m’attendais”, a déclaré à Reuters une jeune de 19 ans qui a donné son nom à Xiny après avoir poursuivi le groupe de sept garçons, qui est venu de Séoul. via la ville chinoise de Dalian.

“Avec la levée des restrictions de quarantaine, il sera tellement plus pratique de voler pour les voir et pour eux de venir à Pékin”, a-t-elle déclaré.

Protestations

De telles scènes de retrouvailles, cependant, se sont heurtées à d’autres de manifestations dans certaines villes de Chine au cours du week-end, rappelant à quel point l’économie reste sous pression.

Les protestations ne sont pas rares en Chine, qui au fil des ans a vu des gens sortir en grand nombre sur des questions telles que les escroqueries financières ou immobilières. Mais les autorités ont été plus vigilantes après les manifestations généralisées dans les villes chinoises et les meilleures universités fin novembre contre les restrictions COVID.

Samedi, des centaines de propriétaires de Tesla se sont rassemblés dans les salles d’exposition et les centres de distribution du constructeur automobile en Chine pour protester contre sa décision de réduire les prix pour la deuxième fois en trois mois, une décision qu’il a prise pour stimuler les ventes à un moment de

baisse de la demande sur le plus grand marché automobile du monde.