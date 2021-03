La Commission européenne vient de proposer ce qu’elle appelle une Certificat vert numérique d’ouvrir les voyages sur le continent avant l’été. L’idée est de faciliter les voyages gratuits en toute sécurité pendant la pandémie COVID-19. Certaines des informations attendues sur le certificat vert numérique proposé incluent si les voyageurs ont été vaccinés, s’ils sont déjà immunisés contre le COVID ou s’ils « ont subi un test PCR récent parmi eux. La proposition intervient à un moment où le programme de vaccination de l’UE est fortement critiqué pour la lenteur des déploiements, les contrôles des exportations et les problèmes d’approvisionnement.

Euronews s’est entretenu avec le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, pour avoir son avis sur le certificat proposé et sur le déroulement du programme de vaccination de l’UE.

Le certificat comprend uniquement les vaccins approuvés par l’EMA. Qu’arrivera-t-il aux États membres qui ont d’autres types de vaccins, comme ceux de Russie ou de Chine? Les voyageurs de ces pays seront-ils éligibles à ce certificat?

Vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas:

« Deux choses ici: Premièrement, le certificat n’inclut pas seulement une référence sur la preuve de vaccination, il comprend également la preuve des tests PCR et il comprend également quelque chose qui nous concerne tous les deux, la récupération du COVID-19. Donc, ce n’est pas obligatoire de être vacciné. Pour pouvoir voyager, vous devez cocher l’une des trois cases « .

Qu’en est-il des hongrois, par exemple?

« Désormais, concernant les vaccins non EMA, la proposition indique que, bien sûr, les vaccins approuvés par l’EMA devraient apparaître. Mais nous ouvrons également une option qui permettrait aux États membres qui ont autorisé des vaccins non EMA, des vaccins non approuvés par l’EMA, de les inclure dans la case correspondante, à condition que l’État membre de destination accepte ce vaccin comme protection équivalente « .

Qu’en est-il des voyageurs de pays tiers qui n’auront pas accès à ce certificat de l’UE?

« Nous ouvrons une proposition visant à reconnaître les certificats délivrés par des pays tiers à condition qu’ils reflètent le même niveau d’information et de fiabilité que le nôtre. Et je pense que c’est parfaitement faisable car de nombreux pays autour de nous utilisent des vaccins approuvés par l’EMA. Une fois que nous déménageons dans cette reconnaissance des certificats délivrés par des pays tiers, nous devrons inévitablement réexaminer également la question de nos orientations pour les voyages non essentiels en provenance de pays tiers « .

Le tourisme est essentiel pour certains États membres, comme la Grèce, Chypre et l’Italie, qui dépendent économiquement du secteur. Ils veulent que ces certificats arrivent rapidement. Mais les cas de COVID-19 sont toujours très élevés à travers l’Europe. Est-ce un peu prématuré ou optimiste de parler déjà de tourisme et de certificats?

« Je ne pense pas que ce soit un risque pour ceux qui auraient des citoyens qui voyageraient avec un certificat d’être en mesure de prouver l’une des trois boîtes que les certificats leur demanderaient de prendre. Cela aurait été un risque si nous le voulions. des personnes voyageant sans aucune de ces trois assurances. Pour le dire autrement, si vous n’avez pas été vacciné ou si vous n’avez pas eu de test PCR ou pas d’immunité COVID, vous feriez mieux de ne pas voyager car vous présentez un risque potentiel pour les autres. Donc, non, nous ne le voyons pas comme un risque. Au contraire, nous le voyons comme un élément d’atténuation du risque, si vous voulez « .

Ce certificat sera-t-il prêt d’ici l’été? En matière de coordination, l’Europe ne se porte pas très bien. Nous l’avons vu avec les applications de suivi, car les États membres ont fait des choix individuels. Qu’est-ce qui vous fait croire que cette fois, les choses iront mieux?

« Tout d’abord, parce qu’il s’agit d’un instrument juridiquement contraignant. Il sera donc fermement ancré dans le droit de l’UE. Ce n’est pas une recommandation. Le deuxième, je pense, est qu’il y a une convergence croissante, tant parmi les États membres sur la nécessité de avoir un tel outil. Donc, oui, je pense qu’il y a des raisons d’être optimiste pour être prêt avant l’été « .

Quand pensez-vous qu’il sera prêt?

« L’été commence le premier juin, et nous avons une autre date, qui est le 17 mai, qui est la date à laquelle nos amis britanniques ont annoncé qu’ils reprendraient les voyages internationaux. Je pense que c’est une notion de temps qui, de manière réaliste, nous devrait cibler « .

Le président de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a menacé d’interdire l’exportation de vaccins, en particulier vers le Royaume-Uni. Pensez-vous que cela se produit parce que l’Europe est en train de perdre la bataille des vaccins?

« Non, je ne pense pas que l’Europe soit en train de perdre la bataille des vaccins. Je pense qu’il y a beaucoup de bruit autour du programme européen de vaccination. Je ne pense pas non plus que le président ait présenté cela en termes d’interdiction. Je pense que cela est une initiative de réciprocité qui doit être comprise dans le cadre du régime d’autorisation d’exportation que nous avons mis en place depuis début février. Nous devons savoir combien de doses sortent de l’Union européenne et où vont-elles. Et cette connaissance nous permet de faire correspondre également les obligations des autres pays tiers dans le respect de leurs obligations d’alimenter les marchés européens avec des exportations « .

Êtes-vous en train de dire que le Royaume-Uni ne respecte pas ses obligations?

«Je pense que l’on sait que jusqu’à présent, l’Union européenne en tant qu’Union a autorisé l’exportation d’environ 40 millions de doses de vaccins vers le reste du monde, vers 35 pays. Cela fait partie de notre mode de vie européen. Voilà qui nous sommes . – Nous ne travaillons pas uniquement pour l’Europe. Nous avons des obligations internationales. Mais on sait aussi que des États-Unis et du Royaume-Uni, il n’y avait aucune exportation vers l’Union européenne. Nous pensons donc qu’il est logique de combiner les connaissances, ce que nous ont maintenant à travers le régime d’autorisation d’exportation avec ce travail de réciprocité. Et pas de fermer, pas d’interdire, mais je dirais simplement comme une incitation à la coopération internationale « .

Êtes-vous satisfait du rythme des vaccinations en Europe, par rapport à des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël?

« Il y a un problème en Europe. Il y a eu un problème en Europe au début de l’année où l’un des vaccins approuvés par l’EMA, une entreprise n’a pas réussi à combiner ses obligations contractuelles avec sa capacité ».

Faites-vous référence à AstraZeneca?

« Oui, oui. Et nous sommes en contact permanent avec l’entreprise et d’autres, et nous sommes très heureux maintenant que les lacunes de cette fin soient compensées par plus de doses provenant d’autres entreprises. Je peux donc dire que nous sommes sur la bonne voie et nos objectifs de 300 millions de doses d’ici la fin juin et de faire vacciner la majorité, les 70 pour cent de la population adulte en Europe d’ici l’été. Ces objectifs sont à portée de main « .