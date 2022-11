Les voyages ont l’avantage sur les achats en cette saison des fêtes au milieu de l’inflation

Les détaillants ont une nouvelle menace en cette saison des fêtes : l’envie de voyager. Les Américains retournent dans les airs, remplissent les hôtels, envahissent les parcs à thème – et ils montrent une volonté de dépenser plus de leur argent en voyages. Cela met en place la bataille la plus féroce de la saison des fêtes pour les portefeuilles des consommateurs depuis avant la pandémie de Covid, avec une inflation persistante qui pèse déjà sur les budgets des ménages pendant le trimestre décisif des détaillants. Les détaillants jonglent avec d’autres défis : vendre les stocks excédentaires, essayer d’attirer les consommateurs qui ont déjà acheté beaucoup de choses pendant la pandémie et courtiser les acheteurs qui sont devenus plus soucieux de leur budget. Pour l’industrie du voyage, ce fut une année de reprise. Delta Airlines, MasterCard et Airbnb font partie des entreprises bénéficiant d’aubaines. D’autres entreprises ont également indiqué un virage vers les expériences et les services. Nation en direct a enregistré une croissance à deux chiffres de la fréquentation des théâtres, des arénas, des stades et des festivals. Starbuck a déclaré que les clients se précipitaient pour des boissons chères comme les lattes aux épices à la citrouille. “La tendance aux dépenses en expériences se poursuit”, a déclaré le PDG de Mastercard, Michael Miebach, lors d’un appel trimestriel sur les résultats à la fin du mois dernier. “Nous avons constaté une vigueur notable des dépenses des compagnies aériennes, de l’hébergement et des restaurants, avec un abandon des catégories telles que l’ameublement et les appareils électroménagers.” Le recul des dépenses en biens a déjà mis en garde certains détaillants contre des temps plus difficiles à venir. Amazone a choqué les investisseurs fin octobre avec des prévisions plus faibles que prévu pour la fin de l’année alors que la croissance du commerce électronique ralentit, et la société a annoncé un gel des embauches dans les entreprises. Géant de l’électroménager Tourbillon réduire ses estimations. Géant du transport maritime Fedex manqué aux attentes dans son rapport de septembre. Le PDG Raj Subramaniam a déclaré qu’il anticipait une “récession mondiale”. Les ventes au détail aux États-Unis sont restées stables en septembre, signe que l’inflation pèse sur les consommateurs, puisque les chiffres ne sont pas corrigés de l’inflation. Walmart , Cible , Dépôt à domicile , Macy’s et d’autres livreront leurs propres mises à jour aux investisseurs à la mi-novembre. Walmart et Target au cours de l’été ont déçu les investisseurs lorsqu’ils ont détaillé le coût financier des stocks excédentaires.

Vacances permanentes

Les dépenses de voyage ont grimpé en flèche, en partie en raison des politiques de bureau flexibles qui permettent aux Américains de voyager davantage et de réserver des escapades en Europe bien avant intersaison traditionnelle. En septembre, les ventes de billets d’avion avaient augmenté de plus de 56 % par rapport à il y a un an et de 10,9 % par rapport au même mois en 2019, selon Mastercard Spending Pulse, qui mesure les ventes au détail en magasin et en ligne. Les ventes d’hébergement ont augmenté de plus de 38 % par rapport à il y a un an et de 42 % par rapport à septembre 2019. “Prendre les vacances annuelles, je pense, est un droit pour les gens”, Compagnies aériennes hawaïennes Le PDG Peter Ingram a déclaré dans une interview le mois dernier. “Après avoir été privés de cela pendant quelques années lorsqu’il y avait des restrictions sur la capacité de se déplacer, les gens l’adoptent vraiment et sortent.” United Airlines Le PDG Scott Kirby a noté que des politiques de présence au bureau plus détendues permettent également aux gens de voyager davantage. “C’est pourquoi septembre, un mois normalement hors pointe, a été le troisième mois le plus fort de notre histoire”, a-t-il déclaré lors de l’appel aux résultats du transporteur. L’appétit pour les voyages persiste malgré la flambée des tarifs aériens, alimentée par une pénurie de pilotes et des retards de livraison d’avions. Le mois dernier, les dirigeants ont également déclaré que de nombreuses personnes étaient même prêtes à payer pour des sièges plus spacieux. Les tarifs aériens ont augmenté de 43% sur l’année dans la dernière lecture de l’inflation américaine. “Les voyages restent extrêmement résistants”, a déclaré Anna Zhou, économiste au Bank of America Institute. Même après la fête du Travail, lorsque les voyages ralentissent normalement, “ce n’est tout simplement pas le cas cette année, en particulier pour les voyages internationaux”, a-t-elle déclaré. Pour l’instant, les compagnies aériennes écartent les inquiétudes quant à la possibilité d’une récession. “Bien qu’il y ait du bruit quant à savoir si nous nous dirigeons vers une récession ou non ou si nous pouvons même en être maintenant, nous n’avons vu aucun impact notable sur nos tendances de réservation et de revenus”, a déclaré le PDG de Southwest, Bob Jordan, le 27 octobre. appel.

‘Dernier hourra’

Les compagnies aériennes et les hôtels ne constatent pas encore de ralentissement des voyages. Mais si une récession frappe, cela pourrait mettre en péril toutes les dépenses de consommation – et inciter même les Américains à revenu plus élevé à repenser les grands voyages. “Où nous irons dans un an, c’est difficile à prévoir”, a déclaré Ingram d’Hawaiian Airlines. Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo, s’attend à ce que la saison des fêtes soit le “dernier hourra” pour les consommateurs. Il prévoit un gain annuel de 2 % des ventes au détail des Fêtes d’une année sur l’autre en novembre et en décembre, après ajustement en fonction de l’inflation. Cela se compare à environ 8,1 % l’an dernier et à un gain annuel de 10,4 % en 2020. La banque avait initialement prévu une récession autour de la fête du Travail. Pourtant, le chômage est resté historiquement bas. Les Etats Unis ajouté 261 000 emplois en octobre, en avance sur les estimations. Les Américains ont maintenu leurs dépenses en réduisant leur taux d’épargne, en accumulant des dettes de carte de crédit et en puisant dans leurs comptes d’épargne, a déclaré Quinlan. Bientôt, a-t-il dit, ils devront commencer à se retirer et à faire des compromis. “Les gens dépensent plus qu’ils ne gagnent et c’est en quelque sorte la définition de ce qui n’est pas durable”, a-t-il déclaré. “Le consommateur est en sursis.” Quinlan prédit maintenant qu’une récession frappera en avril, mai ou juin.

