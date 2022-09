On pourrait appeler cela le voyage en canoë d’une vie, mais pour Leanne Robinson, Dwayne Wohlgemuth et leurs deux jeunes garçons, cela ressemblait moins à un voyage qu’à… juste la vie.

“Nous n’avions pas de A-to-B [route] que nous devions terminer. C’était une sorte de choix et de choix où nous voulions aller pendant que nous étions dans la toundra”, se souvient Wohlgemuth cette semaine.

“C’était juste plus comme si nous vivions quelque part dans la toundra, tu sais?”

La famille de Yellowknife a récemment terminé son voyage de 90 jours à travers certains des lacs et des rivières les plus éloignés des Territoires du Nord-Ouest. Ils ont commencé à Behchokǫ̀ à la fin du printemps et ont parcouru la rivière Snare, ainsi que les rivières Winter, Starvation, Coppermine et Daring, effectuant environ 60 portages en cours de route.

“Nous voulions un itinéraire familial, donc cela exclut principalement les eaux vives”, a déclaré Wohlgemuth, rappelant comment ils avaient planifié le voyage.

Wohlgemuth et les garçons montrent leur pêche du jour. (Soumis par Dwayne Wohlgemuth)

“Nous avions un critère de plus”, a ajouté Robinson. “Je voulais que les garçons voient des caribous.”

Les garçons – Emile, 7 ans, et Aleksi, 4 ans – ont déjà passé une bonne partie de leur jeune vie assis dans des canoës et campant sur la terre. Il y a trois ans, la famille a fait un voyage similaire de 107 jours à travers la toundra.

À cette époque, ils étaient encore confrontés à une courbe d’apprentissage abrupte alors qu’ils s’adaptaient aux voyages et au camping avec leurs enfants. Certains défis comprenaient le maintien d’un approvisionnement en couches sèches pour Aleksi, un an, et l’apprentissage de la lutte contre les insectes pendant l’allaitement.

À présent, cependant, la vie au camp est devenue un peu plus confortable pour la jeune famille et pas seulement parce que les garçons sont un peu plus âgés.

“Ce n’est pas si étrange, tu sais ?” dit Robinson.

Aleksi et Emile rattrapent un peu de lecture pendant que les parents pagaient. (Soumis par Dwayne Wohlgemuth)

Wohlgemuth a dit que c’était encore un peu différent avec les enfants.

“Vous avez beaucoup moins de temps d’arrêt parce que vous jouez toujours avec eux ou que vous cuisinez ou quoi que ce soit, que vous les divertissez. Mais c’est tellement plus gratifiant dans la façon dont vous les voyez interagir avec le monde et explorer chaque nouveau camping, et ce qui donne leur enthousiasme », a-t-il déclaré.

Robinson a également réalisé son souhait : la famille a vu beaucoup de caribous. Le premier repérage a incité l’un des garçons à le déclarer le plus beau jour de sa vie, se souvient-elle.

“Juste pour voir cette excitation était vraiment, vraiment amusante”, a-t-elle déclaré.

La famille – également rejointe par des amis pour une partie de leur voyage – a choisi un itinéraire où ils verraient probablement des caribous. Ils n’ont pas été déçus. (Soumis par Dwayne Wohlgemuth)

Wohlgemuth et Robinson, quant à eux, ont été particulièrement frappés par les noms donnés à tant de caractéristiques géographiques et de points de repère le long de leur itinéraire. Ils voyageaient à travers plusieurs des mêmes régions que la première expédition terrestre de Sir John Franklin deux siècles plus tôt, et ils ont lu certains des journaux de Franklin en cours de route.

“Donc, vous savez, être au même endroit et vous savez, camper sur le lac Starvation et savoir pourquoi ces choses portent les noms qu’elles portent – ​​oui, c’était intéressant à lire, à cet endroit”, a déclaré Robinson.

D’autres endroits portent les noms d’amiraux britanniques morts depuis longtemps ou d’amis de la famille de Franklin, a déclaré Robinson.

Les enfants ont clairement attrapé le virus du canoë. (Soumis par Dwayne Wohlgemuth)

“C’est fou”, a déclaré Wohlgemuth. “Nous avons tous ces noms coloniaux imposés par une expédition britannique qui n’ont vraiment aucun sens pour les locaux. Et nous avons gardé ces noms, vous savez, pendant 200 ans.”

De retour à la maison maintenant, la famille n’a pas de plans concrets pour un autre grand voyage, mais Robinson dit qu’ils feront sûrement de nouveaux projets bientôt.

“C’est une chose tellement importante. J’ai en quelque sorte besoin de ces voyages, et je suis devenu un peu accro à la clarification de l’esprit qui se produit”, a déclaré Robinson.

“Mon cerveau avait besoin de ce nettoyage, je suppose.”