Cependant, il faudra des jours pour faire bouger les milliers de camions bloqués du côté britannique de la Manche pendant que les pilotes sont tous testés.

Le secrétaire britannique au Logement, Robert Jenrick, a estimé qu’au moins 4000 camions étaient stationnés dans la région de Kent et a déclaré que l’armée exploiterait des sites d’essai, dont un à l’aéroport de Manston, où se trouvent de nombreux camions.

« C’est un nombre important à résoudre … Je pense que cela prendra quelques jours », a-t-il déclaré à Sky News.

Des images télévisées montraient des conducteurs en colère face à la police et klaxonnant en signe de protestation après avoir été bloqués pendant des jours, souvent loin des installations d’hygiène les plus élémentaires. Beaucoup sont maintenant confrontés à la perspective de rater Noël avec leur famille.

Lors d’entretiens avec la télévision locale, les chauffeurs de camion qui sont venus chercher la ville portuaire de Douvres ont déclaré qu’il n’y avait aucun mouvement, aucun test clair et aucune installation pour eux.

« Ce que nous avons ce matin, ce sont des chauffeurs de camion très, très en colère à Douvres », a déclaré à la BBC Rod McKenzie de la Road Haulage Association. « Ils sont fatigués, frustrés et désespérés de rentrer chez eux pour Noël. »

Lors de ses apparitions à la télévision le matin, Jenrick a également déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie de nourriture dans les supermarchés et a exhorté tout le monde à éviter les achats de panique. De nombreux endroits ont signalé des rayons de supermarchés vides.

Cependant, les grandes chaînes de supermarchés britanniques Tesco et Sainsbury’s ont averti lundi que certains aliments frais pourraient s’épuiser si le camionnage ne se déplaçait pas rapidement. Fin mardi, Tesco a annoncé le rationnement de certains produits dans un e-mail aux clients, notamment du papier toilette, du riz, du savon et des œufs pour s’assurer qu’il y en aurait assez pour tout le monde.

Pendant ce temps, les journaux britanniques ont été dominés par des images de milliers de camions alignés à Manston au milieu des informations selon lesquelles une plus grande partie du pays pourrait entrer dans des verrouillages plus sévères samedi pour arrêter la propagation du virus. Alors que Jenrick a refusé de commenter les plans, il a déclaré à la BBC que la nouvelle variante se répandait et changerait la donne.

L’annonce dimanche par le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, qu’une nouvelle variante mutante du coronavirus qui pourrait être encore plus contagieuse et «incontrôlable» dans le pays a conduit à des interdictions de voyager rapides dans une grande partie de l’Europe et dans des dizaines de pays du pays. à l’étranger.

La plupart se limitaient aux interdictions, mais la France était unique en interdisant le fret dans l’un des couloirs de voyage les plus fréquentés d’Europe, ce que Jenrick a qualifié de « relativement inhabituel » mercredi.

Au milieu de l’isolement soudain et forcé du reste du monde – qui survient alors même que la Grande-Bretagne tente de négocier les termes de ses relations futures avec l’Union européenne – une grande partie du pays connaît un nouveau verrouillage dur pour coïncider avec Noël et interdisant la plupart des rassemblements.

Plus de 18 millions de Britanniques sont maintenant fermés dans le «Tier 4», avec tous les magasins non essentiels, pubs, restaurants, gymnases, salons de coiffure, théâtres et magasins de jouets fermés.

La Commission européenne a tenté de promouvoir une approche plus coordonnée mardi après avoir annoncé au hasard différents niveaux de restriction ces derniers jours.

Il a exhorté les 27 États membres à mettre fin aux interdictions de vols et de trains en provenance de Grande-Bretagne et à rouvrir les routes de fret. « Tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du Royaume-Uni devraient être découragés », a déclaré l’exécutif européen dans un communiqué, mais « les interdictions de transport aérien et ferroviaire devraient être levées étant donné la nécessité d’assurer les déplacements essentiels et d’éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. prévention », y compris la fourniture de vaccins corona.

Malgré la recommandation du comité, plusieurs pays ont continué dans la direction opposée mardi. La Hongrie a interdit les avions de passagers de Grande-Bretagne jusqu’au début de février, tandis que l’Allemagne et l’Irlande ont étendu leurs restrictions d’entrée. Singapour et les Philippines ont annoncé mercredi leur propre interdiction des vols en provenance de Grande-Bretagne.

Cependant, les Pays-Bas ont assoupli leur interdiction et n’exigent désormais qu’un test PCR négatif récent des arrivées de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud. Le gouvernement néerlandais a également appelé les passagers à être mis en quarantaine 10 jours après leur arrivée.