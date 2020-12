Les services aériens, de ferry et de train vers la France devraient reprendre mercredi après un arrêt de 48 heures en raison des craintes de Covid, qui a bloqué des milliers de camionneurs pour un coût de plusieurs millions de livres et a déclenché des avertissements de pénuries alimentaires à Noël.

Après deux jours de pourparlers, le secrétaire aux transports Grant Shapps a annoncé qu’un accord avait été conclu avec Paris, sans toutefois donner de détails sur les modalités de mouvement des camions.

Le bureau du président Emmanuel Macron a déclaré seulement que les voyageurs de l’UE et les citoyens britanniques résidant dans l’UE qui ont un test de coronavirus négatif de moins de 72 heures seront autorisés à entrer en France. Le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré qu’une annonce sur le transport de marchandises accompagné serait faite plus tard mardi soir.

M. Shapps a lancé un appel aux camions pour qu’ils ne partent pas pour le Kent, où quelque 632 camions étaient stationnés sur l’autoroute M20 et 2 180 autres sur l’aérodrome désaffecté de Manston. Une fois le blocus levé, il faudra probablement un temps considérable pour éliminer l’arriéré.

Il est entendu que le Royaume-Uni a offert de fournir des troupes pour administrer des tests d’écoulement latéral à retournement rapide afin d’apaiser les inquiétudes des Français concernant la nouvelle variante très virulente de Covid-19 qui a entraîné un pic d’infections dans le sud-est de l’Angleterre. On pense que l’accord a été retardé par les demandes françaises pour le test PCR plus précis mais plus lent, qui prend 24 à 48 heures pour produire un résultat.

Les dirigeants des camionneurs ont déclaré que les tests étaient une idée «réflexe» qui risquait de provoquer plus de retards et de propager le coronavirus.

Le directeur des politiques de la Road Haulage Association, Duncan Buchanan, a déclaré aux députés que cela retirerait simplement les conducteurs de l’isolement de leurs taxis et les forcerait à se mélanger d’une manière qui rendrait les infections plus probables. La RHA a averti que même une heure d’attente dans les ports pour obtenir des résultats entraînerait des perturbations importantes.

«Je pense que c’est une perte de temps», a déclaré M. Buchanan au Comité des affaires de la Chambre des communes. «Ce que nous faisons en arrêtant les pilotes et en les envoyant tous dans un champ au milieu du Kent, c’est qu’ils vont commencer à mixer. C’est en fait contre-productif. Je pense que c’est une réaction instinctive.

«Je pense que nous finirons avec de pires problèmes avec Covid si nous ne faisons pas bouger ces gens.»

À la fin du blocus français mardi soir, M. Buchanan a estimé qu’un arriéré de 6 à 7 000 camions se serait accumulé, beaucoup d’entre eux stationnés ailleurs dans le pays en attendant que la situation dans le Kent se clarifie. Les retards signifiaient que les stocks de marchandises constitués pour la transition vers le Brexit à la fin de 2020 s’épuisaient et que les chauffeurs risquaient d’être bloqués au mauvais endroit le 31 décembre, a-t-il déclaré.

«Dans le contexte du Brexit et de ce qui s’en vient à partir du 1er janvier, c’est le début d’une très, très grave perturbation de la chaîne d’approvisionnement que nous n’avons probablement jamais connue», a-t-il prévenu les députés.

«Nous n’allons pas mourir de faim, le soleil va se lever, ce n’est pas si grave, mais nous sommes dans une situation très grave et cela va être incroyablement perturbateur.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, a assuré aux députés que «le dîner de Noël de tout le monde est sûr», mais a mis en garde contre d’éventuelles pénuries de légumes et de fruits frais après le 25 décembre si les frontières «ne fonctionnent pas assez librement» par Mercredi.

Les camions vides assis en Angleterre n’ont pas pu retourner sur le continent pour récupérer d’autres livraisons de fruits, de légumes frais et de salades, pour lesquelles le Royaume-Uni dépend des pays européens plus chauds à cette période de l’année, a-t-il expliqué.

Et il a averti: «À moins que ces frontières ne soient complètement rouvertes et que les camions puissent reculer vers l’Espagne, le Portugal ou d’autres régions d’Europe, nous aurons des problèmes, en particulier avec les produits frais à partir du 27 décembre.»

Il y a eu des plaintes concernant le manque d’installations pour environ 2 180 chauffeurs bloqués à l’aéroport désaffecté de Manston, qui a été transformé en un parc de camions de fortune.

Le camionneur basé à Londres, Laszlo Baliga, a déclaré qu’il avait passé la journée à transporter de la nourriture et des boissons à des collègues sur le site après avoir entendu dire qu’il n’y avait ni eau ni toilettes à l’intérieur, mais s’est vu refuser l’accès au site.

« Nous avons des saucisses prêtes à manger, du pain, des tomates, de la laitue, du café », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA. «Aliments de base pour le moment pour les conducteurs. Quand nous voyons des pilotes hongrois arriver, nous disons stop, et les pilotes apportent les choses de l’autre côté pour donner à tout le monde.

Le gouvernement et les forums sur la résilience de Kent ont déclaré dans un communiqué conjoint: «De la nourriture, des toilettes et de l’eau sont disponibles pour les transporteurs le long de la M20 et à Manston, et d’autres camions de nourriture devraient arriver à Manston sous peu.»

Avec des millions de livres de produits périssables comme les fruits de mer écossais qui auraient été rendus invendables par les retards, le directeur général de la Food and Drink Federation, Ian Wright, a déclaré que les entreprises touchées par l’embouteillage devraient être indemnisées.

Il a déclaré aux députés: «Si le gouvernement distribuait des billets de train pour aller voir grand-mère, ils devraient indemniser … ceux qui, sans aucune faute de leur part, se sont retrouvés dans cette situation où des millions de livres d’actions s’échappent alors qu’ils font la queue. .

«Nous allons les pousser très fort à envisager un système de compensation.»

Dans une déclaration adressée à tous les États membres de l’UE mardi après-midi, la Commission européenne a déclaré que si « tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du Royaume-Uni devraient être découragés » pour limiter la propagation de la nouvelle variante, d’autres « voyages et transit essentiels les passagers devraient être facilités « .

« Les interdictions de vol et de train devraient être supprimées étant donné la nécessité d’assurer les déplacements essentiels et d’éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement », a-t-il ajouté dans une recommandation qui n’est pas contraignante pour les États membres.

La France a annoncé dimanche soir qu’elle interdirait tout sauf le «fret non accompagné» du Royaume-Uni pendant 48 heures, interrompant rapidement toutes les liaisons par ferry, ainsi que les services ferroviaires à travers le tunnel sous la Manche.