Presque chaque été, Ada Ayala, une enseignante, et son mari, Oscar Cesar Pleguezeulos, voyagent avec leurs enfants pour rendre visite aux parents de M. Cesar Pleguezeulos en Espagne. Mais cette année, même s’ils seront bientôt tous deux complètement vaccinés dans leur État d’origine, la Floride, ils changent leurs plans. La raison? Il n’y a toujours pas de vaccin pédiatrique Covid-19 disponible pour leurs enfants. L’industrie du voyage, soutenue par les nouvelles de déploiements de vaccins, prévoit une ruée estivale après une année de dévastation. Mais au milieu du bavardage du rebond tant attendu du voyage, de nombreuses familles avec enfants – qui représentent environ 30% du marché mondial du voyage – disent qu’ils sont largement exclus de la conversation. Dans une enquête de mars sur Bébé Voyage, une communauté en ligne pour les familles itinérantes, 90% des personnes interrogées ont déclaré que, malgré des directives peu claires sur le test Covid-19, elles recherchaient des réservations flexibles. Le sujet revient également souvent sur la page Facebook de Bébé Voyage, notamment chez les parents aux États-Unis. «Ce sont les Américains du groupe qui sont les plus nerveux lorsqu’ils voyagent avec des enfants», a déclaré la directrice générale de Bébé Voyage, Marianne Perez de Fransius. Mme Ayala, 44 ans, fait partie de ces parents nerveux. «Sans les enfants, nous volerions certainement cet été», a-t-elle déclaré. Mme Ayala a déjà reçu son coup de feu en tant qu’enseignante. Son mari, lui aussi âgé de 44 ans, recevra bientôt ses vaccins, car la Floride a récemment ouvert des vaccins aux personnes âgées de 40 ans et plus. Mais leurs enfants, Charlise, 6 ans, et Oscar, 2 ans, devront attendre encore plusieurs mois pour être vaccinés.

«Mon enfant de 2 ans ne portera pas de masque pendant 10 heures sur un vol, et je ne sais pas si je veux l’exposer pour un voyage de 16 heures avec escales», a déclaré Mme Ayala. «Je me sentirai plus en confiance lorsque la vaccination atteindra plus de personnes dans le monde, ou du moins dans les destinations où nous voulons aller.» Près d’un adulte sur trois aux États-Unis ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin Covid-19. Mais un vaccin pédiatrique complet Covid-19 n’est actuellement pas attendu avant la fin de 2021 au plus tôt, et pendant qu’ils attendent, les parents ont du mal à comprendre comment eux aussi peuvent voyager en toute sécurité cet été, et même où se trouvent leurs enfants. bienvenue car les règles sur la quarantaine et les tests continuent de changer. «C’est l’éléphant dans la pièce en ce moment», a déclaré Cate Caruso, conseillère pour Virtuoso, un réseau d’agences de voyages de luxe, qui possède également sa propre société de planification de voyages, Voyages True Places. Le potentiel qu’un enfant puisse être infecté par Covid-19 à l’étranger et ne pas être autorisé sur un vol de retour, a-t-elle déclaré, est un élément dissuasif majeur pour les parents. «Partout où vous allez en dehors des États-Unis en ce moment, vous devez réfléchir à la façon dont vous allez y revenir», a-t-elle déclaré. «Il laisse derrière lui tout un tas de gens prêts à partir.» Dans le cas de Mme Ayala, un compromis a été trouvé: si et quand l’Espagne – qui est actuellement fermée aux voyageurs américains – ouvrira ses frontières, M. Cesar se rendra en Espagne avec leur fille, Charlise, tandis que Mme Ayala restera en Floride. avec Oscar. «Elle va à l’école et est très douée pour porter son masque, se nettoyer les mains et garder ses distances», a déclaré Mme Ayala à propos de sa fille. «Alors je pense qu’elle peut être en sécurité. Mais ce n’est tout simplement pas possible avec un bébé. Mais elle n’a pas l’intention de rester à la maison tout l’été. Que son mari et sa fille arrivent ou non en Espagne, Mme Ayala prévoit un road trip en famille à un moment donné cet été, probablement en Floride.

Après un an de road trips, de camping-cars et de locations de chalets, de nombreux Américains sont maintenant prêts à voler à nouveau: les recherches en ligne pour les vols de fin d’été ont augmenté de 75% et les hôtels des deux côtes signalent qu’ils sont épuisés jusqu’en octobre. . Mais les familles, plus que tout autre secteur du voyage, continuent de jouer la sécurité.

Rovia, une agence de voyage mondiale basée sur l’adhésion qui travaille avec les voyageurs et les agents de voyages, rapporte que les destinations de plage et de camping accessibles en voiture sont les choix les plus populaires pour les familles cet été. Une exception? Disney World, qui connaît une augmentation des réservations pour l’été de la part des familles souhaitant visiter alors que la capacité reste limitée (et les files d’attente, par conséquent, restent plus courtes). «Le taux de couples voyageant par avion a augmenté plus rapidement, alors que les familles penchent toujours vers les voyages en voiture et la location de camping-cars», a déclaré Jeff Gwynn, directeur des communications de Rovia. Montoya et Phil Hudson, qui présentent leurs voyages en tant que famille noire sur leur blog populaire, La famille Spring Break, sont parmi eux. «La plupart des années, nous allons assez loin – l’Espagne, l’Italie, la France, aussi loin que nous pouvons. Cette année, il s’agissait de ce qui est accessible en voiture », a déclaré Mme Hudson. Elle et M. Hudson, qui travaillent tous les deux dans l’industrie des soins de santé, sont vaccinés, mais admettent qu’ils ne seront probablement pas disposés à voler avec leurs deux filles, Leilah, 11 ans, et Layla, 8 ans, pendant encore plusieurs mois. C’est parce qu’ils veulent attendre l’immunité du troupeau pour assurer la sécurité de leurs filles. «Le but est d’attendre que la majorité de la population soit vaccinée, ou ait au moins eu l’occasion de se faire vacciner», a déclaré Mme Hudson. En plus de préférer la conduite au volant cet été, les analystes de voyages affirment que les familles avec enfants continueront également à opter pour des maisons de location plutôt que des chambres d’hôtel.