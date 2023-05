Les voyages en avion se réchauffent : les Américains sont-ils prêts pour un autre été chaotique ? – WSVN 7Actualités | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Le dernier week-end du Memorial Day a été le désordre inaugural d’un été de chaos dans les voyages aériens. Avec beaucoup plus d’Américains qui devraient traverser les aéroports ce week-end de vacances, le système tendu fait face à son premier grand béguin saisonnier. Les voyageurs sont-ils prêts pour un autre été infernal ?

Le nombre de voyageurs contrôlés aux points de contrôle de sécurité a atteint un record post-pandémique jeudi et un volume record était attendu au cours du week-end.

Certains experts prévoient une saison plus douce pour les voyageurs aériens.

« Je suis prudemment optimiste que nous ne verrons pas une répétition du fiasco des perturbations de vol qui a débuté l’été 2022 », a déclaré Scott Keyes, fondateur du site de voyage. En allantanciennement Scott’s Cheap Flights.

Keyes attribue son optimisme aux « mesures préventives » que prennent les compagnies aériennes : publier des horaires plus réalistes, créer des tampons pour limiter les perturbations en cascade, réduire les vols au départ des trois aéroports très fréquentés de New York et faire voler des avions plus gros pour répondre à la forte demande.

Le nombre de voyageurs aériens pendant le week-end de vacances devrait augmenter de 11 % par rapport à l’année dernière, selon les prévisions de l’AAA, et de plus de 5 % par rapport au volume pré-pandémique de 2019.

Vous souvenez-vous à quoi ressemblaient les voyages d’été avant la pandémie ?

« L’été a toujours été une période de mécontentement », a déclaré l’analyste de l’industrie du transport aérien Bob Mann, fondateur de RW Mann & Company, qui a noté que c’était le cas pour lui, qu’il soit un dirigeant de compagnie aérienne ou un passager. C’est une période de demande de pointe et d’approvisionnement limité en ressources, a-t-il déclaré.

L’une des plus grandes limitations à l’heure actuelle : la dotation en personnel du contrôle du trafic aérien. La Federal Aviation Administration manque d’environ 3 000 contrôleurs pour atteindre les niveaux de dotation idéaux.

Cela pourrait entraîner des problèmes pour les passagers.

« Des vols complets, des cabines chaudes, tout le monde partageant un accoudoir, moins de vols qu’en 2019 et encore moins de vols dans le nord-est en raison des contraintes de la FAA signifient des options limitées pour réadapter les passagers des vols retardés et annulés, ce qui signifie plus d’interruptions et de perturbations des voyages des passagers », dit Mann.

Le Nord-Est n’est pas le seul point chaud. Des reportages récents de CNN ont révélé l’étendue et l’impact du manque de personnel dans une installation clé de Jacksonville, en Floride, qui gère le trafic aérien vers la Floride et les Caraïbes.

« À l’heure actuelle, environ deux postes ATC sur 10 aux États-Unis ne sont pas pourvus », a déclaré Kathleen Bangs, ancienne pilote de ligne et porte-parole du site de suivi des vols FlightAware. « Vous avez vraiment besoin de certains de vos contrôleurs les plus expérimentés pour gérer l’espace aérien le plus fréquenté. »

Et les pilotes en ont marre – ils négocient pour plus de salaire et menacent de grèves.

Pourtant, les compagnies aériennes et les régulateurs ont pris des mesures pour atténuer les points de pression, et l’indiscipline des passagers a tendance à baisser. Ajoutez beaucoup de chance avec la météo, et peut-être qu’il y a un meilleur été à venir.

Mesures préventives

Tout d’abord, les feuilles de thé favorables :

La FAA a réorganisé les itinéraires de vol de la côte Est pour atténuer les retards attendus en raison de la pénurie de contrôleurs aériens, et les compagnies aériennes ont réduit leurs horaires dans les aéroports de New York pour tenir compte des pénuries. La FAA a également adopté de nouvelles directives pour les lancements spatiaux commerciaux qui pourraient autrement ajouter de la pression sur l’espace aérien déjà tendu dans des endroits comme la Floride.

Les données du Bureau of Transportation Statistics indiquent que les compagnies aériennes comptent environ 48 000 employés de plus qu’ils ne l’ont fait à la même époque l’année dernière, signe que la montée en puissance des effectifs suite aux réductions massives provoquées par la pandémie prend enfin de l’ampleur.

« La combinaison d’employés plus formés au travail et de moins de vols dans l’ensemble a permis d’éviter tout effondrement des compagnies aériennes jusqu’à présent pour 2023 », a déclaré Bangs.

Mike Boyd, président de la société de prévision et de conseil en aviation Boyd Group International, ne prévoit pas beaucoup de problèmes avec les opérations aériennes cet été.

« Je pense que ça va être une sorte de non-événement. Je fais vraiment. Je ne pense pas que les consommateurs auront vraiment à s’inquiéter », a déclaré Boyd.

Le contrôle du trafic aérien pourrait être une autre histoire.

Les contrôleurs aériens sont essentiels

La FAA a averti qu’une pénurie de contrôleurs affecterait les voyages cet été, en particulier pour les trois principaux aéroports de New York. Et dimanche et lundi, une pénurie de contrôleurs a entraîné des perturbations de vol à l’aéroport international de Denver.

Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, a cité la pénurie de contrôleurs aériens comme sa principale préoccupation à l’approche de l’été.

« C’est le problème qui limite les opérations dans tout le pays. C’est de loin le plus gros problème », a déclaré Kirby à Poppy Harlow de CNN sur CNN This Morning.

Les pénuries de contrôleurs ont causé des milliers de perturbations de vol l’été dernier. Mais plusieurs milliers d’autres – la majorité des perturbations – ont été causées par les défis opérationnels des compagnies aériennes, qui allaient de la pénurie de personnel au mauvais temps.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a évoqué le problème du manque de personnel des contrôleurs lors d’une conférence de presse mardi. « C’est une préoccupation, et cela fait partie de ce qui nous motive en ce moment à mettre autant l’accent sur le recrutement, l’embauche et la formation », a-t-il déclaré.

Buttigieg a déclaré que si la FAA s’efforçait de remédier à ses problèmes, les compagnies aériennes étaient responsables d’une plus grande partie des retards et qu’elles devaient également résoudre leurs problèmes. Il a également noté que beaucoup ont embauché plus d’employés au cours de la dernière année.

« Ces compagnies aériennes peuvent être parfaitement rentables tout en traitant mieux les passagers », a-t-il déclaré.

Le groupe industriel représentant les compagnies aériennes s’est dit « très préoccupé » par la dotation en personnel du contrôle du trafic aérien, mais se concentre sur l’achèvement des vols.

« Il n’y a vraiment pas beaucoup de place pour le jeu du blâme et le pointage du doigt », a déclaré Nick Calio, PDG de Airlines for America, à CNN. « Il y a beaucoup de raisons pour les annulations. … Et si une pénurie de personnel dans un centre de contrôle du trafic aérien entraînait un retard et que le retard se répercutait en cascade ? Qui est responsable ? Donc, vous savez que notre responsabilité – la responsabilité de chacun – est vis-à-vis des passagers et du fret.

Alors que Boyd prédit des opérations relativement fluides pour les compagnies aériennes, il a qualifié la dotation en personnel de la FAA « d’un autre problème » et a évoqué la perturbation de cette semaine à Denver.

« Cela pourrait être une nouvelle dynamique. Si tel est le cas, nous pourrions avoir des effondrements, mais ce ne sera pas piloté par les compagnies aériennes, ce sera piloté par la FAA », a déclaré Boyd.

Et, bien sûr, il y a le facteur météo.

« L’été présente toujours des lignes d’orages se déplaçant dans l’espace aérien national, perturbant le trafic aérien, et cet été peut inclure davantage de conditions météorologiques encore plus énergétiques que nous voyons de plus en plus quotidiennement », a déclaré Mann.

Conseils pour des vols plus fluides

De toute évidence, de nombreux facteurs échappent au contrôle du voyageur. Mais avec AAA qui attend 3,4 millions de personnes à voler pendant la période des fêtes, chaque élément de préparation compte. La FAA est prévoir plus de 51 000 vols jeudi, qui devait être le jour le plus chargé pour les vols. Les autorités fédérales ont anticipé le nombre maximal de passagers vendredi.

Un responsable de l’AAA a déclaré la semaine dernière que cet été « pourrait être l’un des records ».

Voici ce que vous pouvez faire pour vous préparer :

• Vol direct et tôt dans la journée – sur le premier vol, si possible.

Le temps est généralement meilleur le matin, a déclaré Keyes, et votre avion doit être garé pendant la nuit afin de ne pas attendre dans un avion. Et vous ne risquez pas de manquer des correspondances en vol direct.

• Si vous avez un vol de correspondance, Bangs dit de assurez-vous que le temps entre les connexions est suffisant compte tenu de la distance entre les terminaux, si vous voyagez avec des enfants et à quelle vitesse vous pouvez naviguer dans un terminal très fréquenté avec des bagages à main.

• Vérifiez la météo en grand. Bangs suggère de consulter le site du National Weather Service dans les jours précédant votre vol pour un large aperçu des systèmes qui pourraient affecter vos plans. Et téléchargez l’application de votre compagnie aérienne pour des mises à jour de vol faciles.

• Connais tes droits. Le ministère des Transports a créé un tableau de bord en ligne décrivant ce que les transporteurs fourniront dans divers scénarios.

« Si une compagnie aérienne annule ou modifie considérablement votre vol – quelle qu’en soit la raison, même en raison du mauvais temps – en vertu de la loi fédérale, vous avez droit à un remboursement complet en espèces si vous ne souhaitez plus voyager », a déclaré Keyes.

• Avoir un plan de secoursmême si c’est en dernier recours.

« Si vous êtes sur l’un de ces transporteurs qui ne volent que trois jours par semaine vers une destination, mec, quand ils annulent, vous feriez mieux d’avoir un plan de secours car les avions se cassent, et si le prochain vol est mardi prochain et il est plein , vous avez un problème », a déclaré Boyd.

Bangs a déclaré que cela signifie avoir un plan pour continuer votre voyage ou rentrer chez vous.

« Tout allant d’un solde suffisant sur une carte de crédit pour acheter un autre billet si nécessaire (pendant que vous réglez les choses plus tard avec le transporteur fautif) à l’échange de miles de fidélisation contre un billet de dernière minute en cas de blocage », a-t-elle déclaré.

