Les voyages en Asie du Sud-Est rebondissent alors que les appels au tourisme durable se multiplient

BANGKOK —Des plages pleines de baigneurs. Criques bondées de bateaux et de plongeurs. Sentiers à nouveau occupés par les randonneurs et leurs porteurs. Plus de deux ans après que la pandémie de coronavirus a mis un terme aux voyages internationaux, la plupart des pays d’Asie du Sud-Est ont rouvert leurs frontières avec des exigences minimales pour les voyageurs vaccinés. Des millions de personnes sont arrivées au cours de l’été, alimentées par une envie de voyager refoulée. Le retour de ces touristes est un soulagement pour une région économiquement malmenée, mais il a ses propres coûts.

Alors que la pandémie a paralysé l’industrie touristique de 393 milliards de dollars de l’Asie du Sud-Est et supprimé des millions d’emplois, elle a également permis à nombre de ses paysages naturels et sites patrimoniaux de se remettre d’années de piétinement et de pollution. Aujourd’hui, certains responsables gouvernementaux et dirigeants communautaires s’opposent à un retour au tourisme débridé dont les scientifiques ont averti pendant des années qu’il causait des dommages irréparables à l’environnement. Dans le même temps, ceux qui dépendent des revenus du tourisme cherchent désespérément à accueillir à nouveau les visiteurs, le plus grand nombre possible.

“L’industrie est en pleine mutation en ce moment”, a déclaré Liz Ortiguera, directrice générale de la Pacific Asia Travel Association, une organisation à but non lucratif qui défend les voyages durables. Un nombre croissant de gouvernements et d’entreprises demandent des moyens de rendre le tourisme moins destructeur, a-t-elle déclaré, mais à mesure que la pandémie s’estompe, la relance d’un tourisme de masse dommageable pour l’environnement est “une évidence”.

Un mois après que la Thaïlande a fermé ses frontières en 2020, un troupeau de dugongs – parmi les mammifères marins les plus menacés au monde – a été vu flottant sereinement dans les eaux peu profondes au large de la côte sud du pays. Les tortues luth ont pris la place des touristes à Phuket, nichant sur les plages à des taux qui ont choqué les scientifiques locaux.

“La pandémie a été une excellente occasion, en quelque sorte, de montrer ce qui se passe lorsque les humains sont capables de donner une pause à la nature”, a déclaré Varawut Silpa-archa, ministre thaïlandais des Ressources naturelles et de l’Environnement, au Washington Post.

En 2020, la Thaïlande a fermé ses 155 parcs naturels aux visiteurs pour la toute première fois. Alors qu’ils ont été rouverts en juillet, Silpa-archa a ordonné la fermeture de chaque parc pendant au moins un mois chaque année. Il a également interdit les plastiques à usage unique des parcs et a déclaré qu’il “n’hésitera pas” à fermer une destination à long terme si les touristes font des ravages. Il se soucie peu de l’opposition potentielle des entreprises.

“Pour être franc, je me fiche vraiment qu’ils soient d’accord”, a-t-il déclaré. “Mon travail consiste à préserver la nature pour nos générations futures.”

Les tentatives récentes d’autres pays pour réglementer le tourisme ont été moins fructueuses. En juin, les responsables indonésiens se sont heurtés à une opposition locale après avoir proposé que les visiteurs de l’ancien temple de Borobodur à Java soient limités à 15 à la fois et que les billets pour les étrangers soient augmentés de 25 à 100 dollars pour financer la conservation. Lorsque le gouvernement a annoncé son intention d’augmenter le prix des billets pour le parc national de Komodo dans l’est de Nusa Tenggara, des centaines de travailleurs du tourisme se sont mis en grève. Les augmentations de prix pour les deux emplacements sont désormais suspendues.

“Le défi”, a déclaré Steven Schipani, spécialiste de l’industrie du tourisme à la Banque asiatique de développement, “est qu’il y a tellement d’investissements irrécupérables”.

Le nombre d’arrivées annuelles de touristes en Asie du Sud-Est a doublé de 2010 à 2019, culminant juste avant la pandémie à 137 millions. Cette croissance devait se poursuivre au moins jusqu’en 2030, en grande partie à cause d’une classe moyenne régionale en plein essor. En Asie du Sud-Est, les entreprises et les agences gouvernementales ont fait d’importants investissements pour se préparer et profiter de ces visiteurs. Une grande partie de cette infrastructure – aéroports, hôtels, systèmes d’égouts – est toujours en place, a déclaré Schipani.

“Il y a une capacité pour 140 millions de personnes”, a-t-il noté. Et il y a une « immense pression » pour s’assurer que la capacité est remplie.

En 2018, le président philippin de l’époque, Rodrigo Duterte, a fermé l’île de sable blanc de Boracay pendant six mois, affirmant que le surtourisme l’avait transformée en un “cloaque”. Depuis sa réouverture, l’île a maintenu certaines mesures de durabilité en place, bien qu’elles soient actuellement testées. Au cours du week-end de Pâques en avril, Boracay a dépassé à plusieurs reprises son plafond quotidien de visiteurs, ont annoncé les autorités.

Nowie Potenciano, 44 ​​ans, gère plusieurs restaurants et un hôtel-boutique sur l’île. Les touristes qui sont revenus à Boracay ces derniers mois ont été littéralement “affamés” de nouvelles expériences, a-t-il dit, et beaucoup ont commandé plus de nourriture qu’ils n’auraient pu en avoir dans le passé. Il est content qu’ils soient de retour mais ne pense pas que les choses puissent revenir au “business as usual” après la pandémie.

“C’est quelque chose que nous sommes tous en train de comprendre”, a déclaré Potenciano. « Comment maintenir le volume de visiteurs sans bouleverser le fragile équilibre de toute l’île ?

En 2019, près de 40 millions de touristes ont visité la Thaïlande, et beaucoup ont passé du temps le long de son éblouissante côte sud. Les recherches montrent qu’entre 2017 et 2019, au moins deux endroits dans le sud – Patong Beach et Maya Bay – ont régulièrement dépassé leur “capacité de charge”, qui fait référence au nombre de personnes qu’un lieu peut raisonnablement accueillir sans endommager l’environnement ou la communauté locale.

Somyot Sarapong, qui travaille pour une agence d’écotourisme à Bangkok, a vécu et travaillé sur les îles Phi Phi dans les années 1990, mais est parti en 2003 lorsque des promoteurs extérieurs ont commencé à ériger de grands hôtels en béton sur le front de mer qui ont remplacé les complexes gérés localement. Lorsque Sarapong, 56 ans, est revenu en 2019 pour rendre visite à des amis, il n’a plus reconnu l’endroit qu’il considérait comme un « tranche de paradis ». Les poissons aux couleurs vives, autrefois si abondants, étaient devenus difficiles à repérer.

Sarapong a effectué un autre voyage dans les îles plus tôt cette année avant que la Thaïlande ne rouvre ses frontières aux visiteurs internationaux. En nageant dans la mer, il a vu un essaim de requins de récif à pointes noires, qui étaient devenus de plus en plus rares autour des îles avant la pandémie.

“Cela m’a donné le sentiment de mon premier jour à Phi Phi”, a déclaré Sarapong.

Sarapong veut voir le gouvernement faire plus pour éviter le surtourisme, bien que certains experts en durabilité doutent que les responsables fassent le nécessaire.

La Thaïlande est réputée pour son hospitalité et comptait sur le tourisme pour 11 % de son produit intérieur brut avant la pandémie. Comme de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, il manque le type de zonage, de réglementations d’utilisation des terres et de permis hôteliers qui permettraient au gouvernement de gérer efficacement l’impact du tourisme, disent les experts, même s’il y avait une volonté politique.

Mais Thon Thamrongnawasawat, scientifique marin à l’Université Kasetsart de Bangkok, pense qu’il y a des raisons d’être optimiste.

« Lorsque vous roulez à très grande vitesse, il est difficile de ralentir. Avec le covid, c’est comme si le moteur de la voiture s’était arrêté”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous recommençons et nous pouvons avancer prudemment, lentement.”

La pandémie a permis à davantage de Thaïlandais de se familiariser avec la beauté de leur propre pays, a ajouté Thamrongnawasawat. Lorsqu’il s’agit de le protéger maintenant, a-t-il ajouté, “nous avons de bien meilleures chances qu’auparavant”.