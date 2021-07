Les voyages d’été sont-ils sûrs avec la variante delta Covid ? Conseils et règles de sécurité

Alors, est-il même sûr de voyager? La réponse dépend entièrement de votre situation personnelle, y compris de votre profil de risque et de votre tolérance, a déclaré à CNBC Make It le Dr Ashley Lipps, professeur adjoint à la division des maladies infectieuses du centre médical Wexner de l’Ohio State University.

Mardi, les Centers for Disease Control and Prevention ont modifié leurs directives pour les personnes entièrement vaccinées, leur conseillant de porter des masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission sont élevés ou substantiels. Les comtés qui répondent à ces critères représentent environ les deux tiers de la population américaine, selon une analyse CNBC des données de l’agence.

Aucun voyage n’est totalement sûr, et son degré de sécurité dépend des circonstances individuelles.

Mais la meilleure chose à faire si vous prévoyez de voyager est de vous assurer que toutes les personnes éligibles de votre groupe de voyage sont entièrement vaccinées, y compris tous les adultes, dit Lipps. Le CDC vous recommande de retarder le voyage jusqu’à ce que vous soyez complètement vacciné.

Règles pour personnes non vaccinées qui doivent voyager sont strictes: le CDC dit que les personnes non vaccinées devraient se faire tester un à trois jours avant de voyager et de nouveau trois à cinq jours après leur retour, plus une quarantaine pendant sept jours à leur retour chez eux.

Les personnes vaccinées et non vaccinées doivent porter des masques dans les avions, bus, trains et autres formes de transport public, ainsi qu’à l’intérieur des centres de transport tels que les aéroports et les gares.

Tout le monde devrait surveiller lui-même les symptômes de Covid.