Les voyages de vacances du Nouvel An lunaire augmentent en Chine après la levée des restrictions de Covid

CNN

—



La Chine a enregistré 226 millions de voyages intérieurs pendant les vacances du Nouvel An lunaire, ont rapporté les médias d’État, une augmentation de 74% par rapport à l’année dernière après que le gouvernement a levé toutes les restrictions de voyage dans le cadre de sa politique zéro-Covid désormais abandonnée.

Pour la première fois en trois ans, les Chinois étaient libres de voyager sans les tracas de la quarantaine ou la peur du confinement pour les vacances les plus importantes de l’année, lorsque les familles se réunissent dans leur ville natale pour célébrer le nouvel an ou partir en vacances ensemble.

Le nombre de voyages effectués à l’intérieur de la Chine pendant la semaine de vacances, qui s’est terminée vendredi, est le plus élevé depuis 2020. Ils comprennent les voyages effectués par tous les moyens, des vols, des trains et des voitures aux bateaux.

Mais le chiffre est toujours tombé bien en dessous des niveaux pré-pandémiques. En 2019, 421 millions de voyages intérieurs ont été effectués pendant les vacances.

La demande refoulée de voyages a vu les hauts lieux touristiques de la Chine inondés de foule pendant les vacances, des plages tropicales de l’île de Hainan aux anciens villages de la province montagneuse du Yunnan.

Les voyages à l’étranger ont également monté en flèche après que la Chine a finalement rouvert ses frontières au début du mois. Pendant les vacances du Nouvel An lunaire, 2,88 millions de voyages ont été effectués à travers la frontière, soit une augmentation de 120% par rapport à l’année dernière, selon l’Administration nationale de l’immigration.

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire en 2019, 12,53 millions de voyages transfrontaliers ont été effectués, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

Le gouvernement chinois a brusquement abandonné sa coûteuse politique zéro-Covid en décembre, à la suite de manifestations de masse contre les verrouillages stricts et les tests Covid.

La levée soudaine des restrictions a vu le virus se propager rapidement dans tout le pays et a pris le système de santé au dépourvu. Les résidents ont dû se démener pour obtenir des médicaments contre la fièvre et des traitements antiviraux, tandis que les hôpitaux et les crématoriums étaient débordés.

Les tests Covid autrefois omniprésents étant pour la plupart abandonnés, le gouvernement a cessé de signaler la majorité des infections, ce qui rend difficile l’évaluation de la gravité et de l’étendue de l’épidémie massive.

Au milieu des critiques internationales concernant la publication limitée de données par la Chine, les autorités sanitaires chinoises ont publié ces dernières semaines des informations épidémiques plus détaillées qui suggèrent que l’épidémie a déjà atteint son pic.

Mercredi, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré que les visites enregistrées dans les cliniques le 23 janvier avaient chuté de 96,2 % par rapport au mois précédent, lorsque le pic de cas avait été signalé.

Seules 15 000 personnes ont été testées positives au Covid via des tests PCR le 23 janvier, contre plus de 6,9 ​​millions le 22 décembre, selon le rapport du CDC.

On ne sait pas dans quelle mesure les niveaux de test ont changé pendant cette période – ce qui pourrait affecter ces chiffres – ou combien de personnes ont été infectées dans l’ensemble depuis que la Chine s’est éloignée du zéro-Covid début décembre.

Le 21 janvier, l’épidémiologiste en chef du CDC, Wu Zunyou, estimait que 80 % du pays avait déjà été infecté.

Le bilan officiel des décès de Covid est également en baisse. Entre le 20 et le 26 janvier, la Chine a enregistré 6 364 décès liés au Covid, selon le CDC, soit environ la moitié des 12 658 décès signalés une semaine plus tôt.

La Chine a révisé sa façon trop étroite de compter les décès de Covid au début du mois, à la suite de critiques croissantes sur son manque de transparence – y compris de la part de l’Organisation mondiale de la santé. Il inclut désormais les décès de patients Covid qui avaient des conditions sous-jacentes, au lieu de ne compter que les décès dus à une insuffisance respiratoire.