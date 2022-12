Les voyages de vacances aux États-Unis sont bouleversés alors que les prévisionnistes mettent en garde contre un «cyclone à la bombe»

Des milliers de vols ont été annulés et les refuges pour sans-abri débordaient jeudi au milieu de l’une des saisons de vacances les plus dangereuses que les États-Unis aient connues depuis des décennies, avec des températures chutant de 50 degrés Fahrenheit dans certaines régions et des prévisionnistes avertissant d’un “cyclone à la bombe” imminent qui pourrait créer des conditions encore pire avant Noël.

L’air glacial se déplaçait à travers le centre des États-Unis vers l’est, avec des avis de refroidissement éolien affectant environ 135 millions de personnes au cours des prochains jours, a déclaré jeudi le météorologue des services météorologiques Ashton Robinson Cook. Des endroits comme Des Moines, Iowa, sentiront moins 37 degrés, ce qui permettra de souffrir d’engelures en moins de cinq minutes.

“Ce n’est pas comme un jour de neige quand vous étiez enfant”, a averti jeudi le président Joe Biden dans le bureau ovale après un briefing de responsables fédéraux. “C’est quelque chose de sérieux.”

Les prévisionnistes s’attendent à ce qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – se développe tard jeudi et vendredi près des Grands Lacs. Cela provoquera des conditions de blizzard, y compris des vents violents et de la neige, a déclaré Cook.

Dans le Dakota du Sud, le responsable des urgences de la tribu Rosebud Sioux, Robert Oliver, a déclaré que les autorités tribales s’efforçaient de dégager les routes pour livrer du propane et du bois de chauffage aux maisons, mais font face à un vent implacable qui a créé des dérives de plus de 10 pieds à certains endroits.

“Ce temps et la quantité d’équipements dont nous disposons – nous n’en avons pas assez”, a déclaré Oliver, notant que les sauvetages de personnes bloquées chez elles ont dû être interrompus tôt jeudi lorsque le fluide hydraulique de l’équipement lourd a gelé au milieu d’un 41 en dessous de zéro. Refroidissement éolien.

Il a déclaré que cinq personnes étaient mortes lors de récentes tempêtes, dont un blizzard de la semaine dernière.

Au Texas, les températures devraient chuter rapidement jeudi, mais les chefs d’État ont promis qu’il n’y aurait pas de répétition de la tempête de février 2021 qui a submergé le réseau électrique de l’État et a été accusée de centaines de morts.

Le temps froid s’est étendu à El Paso et de l’autre côté de la frontière à Ciudad Juarez, au Mexique, où les migrants campent à l’extérieur ou remplissent des abris en attendant une décision quant à savoir si les États-Unis lèveront les restrictions qui ont empêché de nombreuses personnes de demander l’asile.

Ailleurs aux États-Unis, les autorités se sont inquiétées du potentiel de pannes de courant et ont averti les gens de prendre des précautions pour protéger les personnes âgées et les sans-abri et le bétail – et, si possible, de reporter les voyages. Certains services publics exhortaient les clients à baisser leurs thermostats pour économiser l’énergie.

“Cet événement pourrait mettre votre vie en danger si vous êtes bloqué”, selon un article en ligne du National Weather Service du Minnesota, où des responsables ont signalé des dizaines d’accidents.

Les voyageurs arrivent pour leurs vols au terminal 1 avant les vacances de Noël à l’aéroport MSP de Bloomington, Minnesota, le jeudi 22 décembre 2022. (Kerem Yücel /Minnesota Public Radio via AP)

À Kansas City, dans le Missouri, une personne est décédée après le renversement d’un véhicule dans un ruisseau glacé, a annoncé la police.

La police de l’État du Michigan s’est préparée à déployer des soldats supplémentaires pour aider les automobilistes. Et le long d’une route à péage sur l’Interstate 90 dans le nord de l’Indiana, les équipes se sont préparées à dégager jusqu’à un pied de neige alors que les météorologues ont averti des conditions de blizzard à partir de jeudi soir.

“Si vous cherchez à vous rendre chez quelqu’un pour les vacances et que vous n’êtes pas encore parti, cela pourrait bientôt devenir risqué”, a déclaré Rick Fedder, directeur de l’exploitation d’ITR Concession Co., l’opérateur privé de la route à péage.

Le district scolaire de Philadelphie, le plus grand de Pennsylvanie, a annoncé que les derniers cours de vendredi de l’année civile se tiendraient en ligne plutôt qu’en personne comme prévu. Dans le comté d’Allegheny, dans l’ouest de l’État, le porte-parole des travaux publics, Brent Wasko, a déclaré que les autorités déploieraient 33 camions de sel, mais que le prétraitement des routes n’était pas une option car les précipitations prévues jeudi soir et vendredi matin emporteraient le sel.

Plus de 2 156 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis avaient été annulés jeudi après-midi, selon le site de suivi FlightAware. Les compagnies aériennes ont également annulé 1 576 vols du vendredi. Les aéroports de Chicago et de Denver signalaient le plus d’annulations.

Parmi ceux dont les vols ont été annulés se trouvait Ashley Sherrod, qui prévoyait de voler de Nashville à Flint, Michigan, jeudi après-midi. Sherrod se demande maintenant si elle doit conduire ou risquer de réserver un vol le samedi dont elle craint qu’il soit annulé.

“Ma famille appelle, ils veulent que je sois à la maison pour Noël, mais ils veulent aussi que je sois en sécurité”, a déclaré Sherrod, dont le sac – y compris le pyjama Grinch qu’elle prévoyait de porter à une fête de famille – est emballé et prêt par la porte . “Noël commence à être nul, faute d’un meilleur mot.”

Amtrak, quant à lui, a annulé le service sur plus de 20 itinéraires, principalement dans le Midwest.

Certains refuges de la région de Detroit étaient déjà à pleine capacité mais faisaient encore de la place.

“Nous ne renvoyons personne dans ce froid”, a déclaré Aisha Morrell-Ferguson, porte-parole de COTS, un refuge réservé aux familles, au Detroit News.

Et à Portland, Oregon, les autorités ont ouvert quatre abris d’urgence. Dans le centre-ville de la ville, Steven Venus a tenté de monter dans un train léger sur rail pour sortir du froid après s’être blotti sur le trottoir pendant la nuit à des températures inférieures à zéro.

“Mes orteils gelaient”, a-t-il dit, un sac de couchage enroulé autour de sa tête, alors qu’il s’arrêtait près d’une tente fragile où un autre sans-abri se réfugiait.

Courtney Dodds, porte-parole de l’Union Gospel Mission, a déclaré que des équipes de son organisation étaient sorties pour tenter de convaincre les gens de chercher un abri.

“Il peut être très facile pour les gens de s’assoupir et de s’endormir et de finir par perdre la vie à cause du froid.”

Dans le Montana, les températures sont tombées aussi bas que 50 en dessous de zéro (moins 46 degrés Celsius) à Elk Park, un col de montagne sur le Continental Divide. Des écoles et plusieurs domaines skiables ont fermé et plusieurs milliers de personnes ont perdu l’électricité.

Près de Big Sandy, dans le Montana, l’éleveur Rich Roth a déclaré qu’il n’était pas trop préoccupé par le fait que ses 3 500 vaches gestantes résistent à la vague de froid, affirmant que “ce sont des animaux plutôt résistants”.

Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a mis en garde contre une situation “unique et dangereuse” de gel éclair jeudi soir dans tout l’État. Il a également exhorté les gens à surveiller leurs voisins et leurs proches.

À Buffalo, dans l’État de New York, célèbre pour ses neiges, les prévisionnistes ont prédit une « tempête unique en une génération » en raison de la neige abondante à effet de lac, des rafales de vent atteignant 105 km/h (65 mph), des voiles blancs et le risque de pannes de courant importantes. Le maire Byron Brown a exhorté les gens à rester à la maison et la LNH a reporté le match à domicile des Sabres de Buffalo contre le Lightning de Tampa Bay.

Denver, qui n’est pas non plus étranger aux tempêtes hivernales, a été le plus froid depuis 32 ans jeudi, lorsque la température est tombée à moins 24 (moins 31 degrés Celsius) le matin à l’aéroport.

À Charleston, en Caroline du Sud, un avertissement d’inondation côtière était en vigueur jeudi. La région, une destination touristique populaire pour ses hivers doux, se prépare aux vents forts et aux températures glaciales.

Le temps hivernal s’est étendu au Canada, causant des retards et des annulations plus tôt dans la semaine à l’aéroport international de Vancouver. Une tempête hivernale majeure était attendue de vendredi à samedi à Toronto, où des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h devraient causer de la poudrerie et une visibilité limitée, a déclaré Environnement Canada.