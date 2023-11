Les voyages de Tucker Carlson en Hongrie n’ont pas été autorisés par Fox News : Livre

Un voyage que l’expert Tucker Carlson a effectué en Hongrie pour interviewer le Premier ministre Viktor Orbán en 2021 n’a pas été autorisé par Fox News, la chaîne qui l’a ensuite licencié, selon un nouveau livre.

Dans un livre à paraître sur le fonctionnement interne du réseau au cours des derniers mois, des extraits à partir duquel il a partagé Dans le Daily Beast, le journaliste Brian Stelter écrit que Carlson « a transformé son émission en un publi-reportage pour la nation de plus en plus autocratique et patriarcale de Viktor Orbán », sans la permission de Fox de le faire.

L’expert prévoyait un deuxième voyage dans ce pays européen l’année suivante, a rapporté Stelter, mais les hauts gradés de Fox News l’ont retenu.

Fox a retiré Carlson des ondes en avril, quelques jours après avoir accepté de payer à Dominion Voting Systems des centaines de millions de dollars pour régler les allégations de diffamation concernant la victoire du président Biden en 2020. Il reste sous contrat avec le réseau et a depuis lancé un nouveau projet sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Carlson a récemment fait un autre voyage en Hongrie pour un segment de son émission X.

Dans un extrait séparé, Stelter rapporte les circonstances entourant le passage de Jeanine Pirro d’animatrice d’une émission aux heures de grande écoute le week-end à un concert en tant que panéliste régulière sur « The Five », l’émission la mieux notée de l’information par câble.

Pirro a été un soutien majeur de l’ancien président Trump sur les ondes de Fox pendant des années et a été nommé dans le procès de Dominion avec un certain nombre d’autres animateurs de Fox News alors qu’il faisait valoir devant le tribunal que le réseau avait sciemment répandu des mensonges sur son logiciel après les élections de 2020. .

“Le caractère obstiné et servile de Pirro s’est heurté aux dirigeants de Fox qui en avaient assez de ses manigances histrioniques”, a écrit Stelter, notant qu’un producteur de Fox l’avait qualifiée de “maniaque imprudente” dans un e-mail. révélé dans le cadre du litige du réseau avec Dominion.

Pirro est l’un des nombreux commentateurs pro-Trump qui occupent une place importante depuis des années sur Fox, que l’ancien président s’est montré aigri ces derniers mois à cause de sa couverture de ses rivaux politiques alors qu’il prépare une nouvelle candidature à la Maison Blanche.

Stelter rapporte également que c’est Lachlan Murdoch, le fils aîné du magnat Rupert Murdoch et nouveau président de Fox and News Corp., qui a pris la décision de retirer Carlson des ondes, l’aîné Murdoch plaisantant à un moment donné en disant que l’animateur « avait est devenu trop gros pour ses bottes » peu de temps avant qu’on lui montre la porte.

