En souvenir de la reine Elizabeth II

Le dernier: La reine Elizabeth II, la plus ancienne monarque régnante de Grande-Bretagne, est décédée jeudi en Écosse. Elle avait 96 ans. Suivez notre couverture en direct alors que le Royaume-Uni est en deuil et que le nouveau roi, Charles III, prononce son premier discours à la nation.

Santé déclinante : La reine était sous surveillance médicale au château de Balmoral après que les médecins se soient inquiétés pour sa santé, a déclaré jeudi le palais de Buckingham.

70 ans sur le trône : La reine Elizabeth II est devenue monarque à 25 ans et a mené une vie consacrée au service public et aux yeux du public. Elle est devenue un symbole de stabilité et de continuité – même à travers les scandales royaux, l’éclatement de l’Empire britannique et les changements massifs dans le monde.

Opération London Bridge : La reine Elizabeth II planifie sa succession depuis un certain temps. Voici ce qui se passera dans les 10 premiers jours après la fin du règne de la reine.