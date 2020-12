WASHINGTON (AP) – Alors que les cas de COVID-19 montaient en flèche avant le week-end de Thanksgiving, le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche, a averti les Américains de «faire preuve de vigilance» et de limiter les célébrations à «votre foyer immédiat».

Pour de nombreux Américains, cette orientation a été difficile à respecter, y compris pour Birx elle-même.

Le lendemain de Thanksgiving, elle s’est rendue dans l’une de ses propriétés de vacances sur Fenwick Island dans le Delaware. Elle était accompagnée de trois générations de sa famille de deux ménages. Birx, son mari Paige Reffe, une fille, un gendre et deux jeunes petits-enfants étaient présents.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont demandé aux Américains de ne pas voyager pendant les vacances et découragent les activités intérieures impliquant des membres de différents ménages. «Les personnes qui ne vivent pas actuellement dans votre logement, comme les étudiants qui rentrent de l’école pour les vacances, devraient être considérées comme faisant partie de différents ménages.»

Même dans la vie quotidienne de Birx, il y a des défis à relever pour répondre à cette norme. Elle et son mari ont une maison à Washington. Elle possède également une maison à Potomac, dans le Maryland, à proximité, où vivent ses parents âgés, sa fille et sa famille, et où Birx se rend par intermittence. En outre, l’autre grand-mère des enfants, âgée de 77 ans, se rend également régulièrement à la maison Potomac et retourne chez son mari de 92 ans près de Baltimore.

Les propres expériences de Birx soulignent la complexité et la difficulté d’essayer de surmonter les périls de la pandémie tout en conciliant travail, famille et santé, en particulier parmi les travailleurs essentiels comme elle.

Pourtant, certains des pairs de Birx en santé publique disent qu’elle devrait être tenue à un niveau plus élevé compte tenu de son rôle de premier plan dans la réponse du gouvernement à la pandémie et à la flambée actuelle des décès dus au COVID-19 à travers le pays.

Birx a exprimé le désir de maintenir un rôle important dans le groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche lorsque le président élu Joe Biden sera inauguré le mois prochain, selon une personne familière avec les délibérations du personnel de l’équipe Biden et un responsable du groupe de travail sur les coronavirus de l’administration Trump. Ni l’un ni l’autre n’a été autorisé à discuter publiquement des délibérations internes et les deux ont parlé sous couvert d’anonymat.

«Pour moi, cela la disqualifie de tout futur poste de santé au gouvernement», a déclaré le Dr Angela Rasmussen, virologue au Georgetown Center for Global Health Science and Security. «C’est un message terrible que quelqu’un de la santé publique envoie au peuple américain.»

Après que l’Associated Press ait soulevé des questions sur ses voyages de week-end de Thanksgiving, Birx a reconnu dans un communiqué qu’elle s’était rendue dans sa propriété du Delaware. Elle a refusé d’être interviewée.

Elle a insisté sur le fait que le but de la visite d’environ 50 heures était de gérer l’hivernage de la propriété avant une vente potentielle – ce qu’elle dit qu’elle n’avait pas eu le temps de faire auparavant en raison de son emploi du temps chargé.

«Je ne suis pas allée au Delaware dans le but de célébrer Thanksgiving», a déclaré Birx dans sa déclaration, ajoutant que sa famille avait partagé un repas ensemble pendant qu’elle était au Delaware.

Birx a déclaré que tout le monde lors de son voyage dans le Delaware appartenait à sa «maison immédiate», même si elle a reconnu qu’ils vivaient dans deux maisons différentes. Elle a initialement appelé la maison Potomac un «ménage de 3 générations (anciennement 4 générations)». Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré plus tard qu’il s’agissait toujours d’un ménage de quatre générations, une distinction qui inclurait Birx dans le cadre de la maison.

Le travail de Birx fait d’elle une «travailleuse essentielle» selon les directives fédérales, dans une position qui nécessite de longs voyages pour consulter les autorités nationales et locales sur la réponse à la pandémie. Elle a voyagé dans 43 États, parcourant 25000 miles, a-t-elle déclaré, souvent vers les points chauds du coronavirus. Birx a également un bureau à la Maison Blanche, où de nombreuses infections au COVID-19 ont été révélées.

Tout au long de tout cela, elle a déclaré qu’elle s’était assurée, ainsi que sa famille, de s’isoler, de porter un masque et de subir des tests réguliers.

Birx n’a pas dit combien de temps elle s’était isolée avant de rendre visite à sa famille. Les experts médicaux disent que les personnes qui n’ont été infectées que récemment ne sont souvent pas testées positives. Ils disent que le port d’un masque a une efficacité limitée dans un environnement tel que la Maison Blanche, où peu d’autres les utilisent.

Margaret Flynn, l’autre grand-mère des enfants, vient au foyer Potomac pour s’occuper des enfants, puis retourne chez son mari, qui a des problèmes de santé. Birx a déclaré qu’elle n’avait pas vu l’autre grand-mère depuis le début de la pandémie et ne savait pas à quelle fréquence elle visitait la maison Potomac.

Flynn a confirmé qu’elle n’avait pas parlé à Birx depuis des mois. Flynn a refusé de dire à quelle fréquence elle se rend à la maison pour s’occuper des petits-enfants.

Depuis le podium de la Maison Blanche, Birx a expliqué qu’elle venait d’une famille multigénérationnelle avec ses parents et la famille de sa fille, y compris des petits-enfants, tous vivant sous un même toit. Beaucoup ont vu cela comme un dilemme familial.

Début avril, elle a dit qu’elle comprenait les sacrifices que beaucoup faisaient et a expliqué qu’elle ne pouvait pas visiter son domicile à Potomac lorsqu’un de ses petits-enfants avait une forte fièvre.

« Je ne suis pas allée là-bas », a-t-elle déclaré, debout à côté du président Donald Trump. « Vous ne pouvez pas prendre ce genre de risque. »

Depuis, elle a repris ses visites à la maison.

De nombreux élus, y compris d’éminents démocrates, ont été contraints de reconnaître qu’ils n’avaient pas tenu compte de leurs propres avertissements sévères adressés au public sur les dangers de la propagation du virus.

Mais Birx occupe une position de bien plus grande autorité en ce qui concerne la pandémie. De nombreux Américains se fient aux conseils qu’elle et le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, le Dr Anthony Fauci, ont donnés.

Kathleen Flynn, dont le frère est marié à la fille de Birx qui vit dans la maison Potomac, a déclaré qu’elle avait communiqué des informations sur la situation de Birx par souci pour ses propres parents et a reconnu les frictions familiales à ce sujet.

« Elle a violé cavalièrement ses propres conseils », a déclaré Flynn à propos de Birx.

Richard Flynn, son père, a confirmé les détails de la réunion de Thanksgiving de Birx et des visites à la maison Potomac, mais a déclaré qu’il faisait confiance au médecin et pense qu’elle fait ce qui est bien. Il a déclaré que les visites de Birx à la maison n’avaient eu lieu que toutes les quelques semaines récemment.

«Dr. Birx est très consciencieux et un très bon médecin et scientifique de tout ce que je peux voir », a déclaré Richard Flynn lors d’une récente interview.

Les experts médicaux disent que les responsables de la santé publique tels que Birx doivent donner l’exemple, y compris une conduite personnelle irréprochable.

«Nous avons besoin de leadership pour montrer l’exemple, en particulier en ce qui concerne les choses qu’ils demandent aux Américains moyens de faire qui sont beaucoup moins privilégiés qu’eux», a déclaré le Dr Abraar Karan, spécialiste de la santé mondiale au Brigham and Women’s Hospital et à Harvard Medical. École, sur les lacunes de jugement très médiatisées.

Birx est venu au groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche avec une excellente réputation. Fonctionnaire depuis l’administration Reagan, Birx a été médecin de l’armée américaine et chercheur mondialement reconnu sur le sida. Elle a été retirée de son poste d’ambassadrice en tant que coordinatrice mondiale du sida aux États-Unis pour assister le groupe de travail fin février.

Birx, cependant, a été critiqué par des experts en santé publique et des législateurs démocrates pour ne pas s’être prononcé avec force contre Trump lorsqu’il a contredit les conseils de conseillers médicaux et de scientifiques sur la façon de lutter contre le virus.

Alors qu’elle est restée dans les bonnes grâces de Trump bien plus longtemps que Fauci, qui a souvent contredit Trump, le président à la fin de l’été avait également mis Birx sur la touche.

Kathleen Flynn a déclaré qu’elle avait exhorté son frère et sa belle-sœur à ne pas permettre à sa mère de garder des enfants, arguant que cela mettait sa mère en danger en passant autant de temps dans un ménage autre que le sien, tout en posant également un danger pour les parents âgés de Birx. . Flynn, qui a déclaré qu’elle entretenait depuis longtemps une relation tendue avec son frère, n’est actuellement pas en accord avec lui et n’a jamais rencontré Birx.

Flynn a déclaré que sa mère avait attendu environ une semaine après le voyage de Thanksgiving de Birx avant de retourner au foyer de Potomac pour fournir une aide à la garde d’enfants.

Lawrence Gostin, un expert en santé publique à la faculté de droit de l’Université de Georgetown qui connaît Birx professionnellement depuis des années, a déclaré qu’il était convaincu que Birx avait pris toutes les précautions nécessaires pour minimiser les risques lors de son voyage de Thanksgiving. Pourtant, il a déclaré que cela compromet son objectif plus large d’amener les Américains à coopérer avec les efforts des autorités gouvernementales pour minimiser les décès et les souffrances causés par le virus.

« Il est extrêmement important pour les dirigeants de la réponse aux coronavirus de modéliser le comportement qu’ils recommandent au public », a déclaré Gostin. «Nous perdons confiance en nos responsables de la santé publique s’ils disent que ce sont les règles, mais qu’elles ne s’appliquent pas à moi.»

—-

Madhani a rapporté de Wilmington, Delaware.