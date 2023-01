Les voyages dans les pays de l’UE ont approché les niveaux d’avant la pandémie en 2022

Le nombre de nuits passées dans des hébergements touristiques dans l’Union européenne en 2022 a approché les niveaux d’avant la pandémie, a déclaré mercredi le bureau des statistiques du bloc, Eurostat.

Le bloc des 27 nations a enregistré 2,72 milliards de nuitées passées dans des hébergements touristiques l’année dernière, en baisse de seulement 5,6 % par rapport aux niveaux de 2019, avant que le COVID-19 n’inflige de lourdes pertes à l’industrie du tourisme en raison des fermetures et des fermetures de frontières.

Ce nombre représente une augmentation de 91,1 % et 48,3 % par rapport aux niveaux de 2020 et 2021, respectivement. Les chiffres couvrent l’hébergement de courte durée dans les hôtels et établissements assimilés, ainsi que les terrains de camping, les parcs de camping-cars et les parcs de roulottes.

LES REVENUS TOURISTIQUES DE L’ESPAGNE DEVRONT AUGMENTER DE 5 % CETTE ANNÉE PAR RAPPORT À LA PANDÉMIE

“Le secteur semble se remettre fortement de la pandémie de COVID-19”, a déclaré Eurostat.

Les voyages intérieurs ont connu la plus forte reprise, dépassant déjà les niveaux d’avant la pandémie de 0,7 % à 1,53 milliard de nuits, tandis que le tourisme international était encore inférieur de 12,6 % à 1,19 milliard de nuits.

Parmi les États membres de l’UE, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique ont enregistré la plus forte augmentation du nombre de voyageurs nationaux et étrangers, dépassant les chiffres de 2019 de 12,3 %, 3,9 % et 0,5 %, respectivement, rejoints par le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège non membres de l’UE. .

La Lettonie et la Slovaquie ont été parmi les pays à la récupération la plus lente en termes de nombre de nuitées touristiques en 2022, ne se rétablissant qu’à un peu plus de 70 % des niveaux de 2019.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pour l’avenir, l’année 2023 “pourrait voir les arrivées de touristes internationaux revenir aux niveaux d’avant la pandémie en Europe et au Moyen-Orient”, a déclaré mardi l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans un communiqué.

L’agence dirigée par les Nations Unies prévoit que la reprise durera tout au long de 2023, avec la récente levée des restrictions de voyage liées au COVID-19 en Chine et une demande robuste des États-Unis, soutenue par un dollar américain fort.

L’OMT de l’ONU prévient toutefois que l’environnement économique incertain et les tensions géopolitiques peuvent influencer le comportement touristique, avec des dépenses réduites, des voyages plus courts et des déplacements locaux.