Les voyages d’affaires sont revenus à environ 50% des niveaux d’avant Covid

Le PDG de Hilton, Christopher Nassetta, a déclaré mercredi à CNBC qu’il y avait des raisons d’être optimiste quant à la reprise des voyages d’affaires à la suite d’un ralentissement prolongé lié au coronavirus.

« C’est aussi bon que je l’ai ressenti depuis le début de la pandémie en termes de où nous en sommes et de ce que je vois dans les tendances et les réservations prospectives dans l’entreprise », a déclaré Nassetta dans une interview sur « Closing Bell ».

Les voyages d’agrément ont propulsé la reprise de l’industrie jusqu’à présent, et Nassetta a déclaré qu’il s’attend à voir des chiffres record dans cette catégorie cet été. Cependant, le retour des voyageurs d’affaires est crucial pour un rebond complet du secteur de l’hôtellerie.

« Les voyages d’affaires, même s’ils sont à la traîne, ils reviennent. C’est probablement à peu près la moitié des niveaux que nous avons vus au sommet précédent », a déclaré Nassetta. « Le groupe et les événements sont à la traîne, mais ils reviennent. »

Une raison particulière d’espérer, a déclaré Nassetta, est que l’opérateur hôtelier connaît des réservations d’entreprise plus fortes sur des marchés où la situation pandémique s’est améliorée.

«Alors que les entreprises commencent à rouvrir des bureaux et que les enfants devraient retourner à l’école à l’automne, les gens recommencent à voyager pour affaires, et ils commencent à se rassembler en réunions», a-t-il déclaré. « En fait, si vous regardez les marchés même aux États-Unis et certainement en Chine … où ils sont plus avancés, nous voyons déjà les voyages d’affaires revenir à effectivement 75% des niveaux de volume que nous avons constatés en [2019]. «

De nombreuses entreprises prévoient d’adopter des modalités de travail plus flexibles après la pandémie. Compte tenu de ce changement, il y a eu des questions sur la façon dont les voyages pour des réunions et des conférences s’inscrivent dans cette équation de travail hybride. Certains ont suggéré que les voyages d’affaires ne se rétabliraient jamais complètement.

Mardi, Jamie Dimon a exprimé son mécontentement concernant le travail à distance et les réunions de vidéoconférence lors d’un événement pour le Conseil des PDG du Wall Street Journal. Le président-directeur général de JPMorgan Chase a déclaré qu’il était « sur le point d’annuler » toutes ses réunions Zoom.

« Nous voulons que les gens retournent au travail, et je pense qu’en septembre, octobre, cela ressemblera exactement à ce qu’il était avant », a déclaré Dimon. Il a également déclaré que JPMorgan avait perdu des affaires au profit de ses concurrents dans certains cas pendant la pandémie lorsque des banquiers rivaux se déplaçaient pour des réunions en personne.

Les entreprises qui ont souffert financièrement pendant la pandémie devront augmenter leurs budgets de voyage au fil du temps, a déclaré Nassetta. Mais en général, a-t-il dit, il estime qu’il existe un large désir de réduire les réunions et les conférences virtuelles.

« La preuve anecdotique, alors que je parle à nos gros clients et que je parle à des amis qui dirigent des entreprises, etc., est qu’il y a une énorme demande refoulée de sortir et de voyager pour affaires et de sortir pour des réunions de groupe. et les événements, simplement parce que cela fait si longtemps qu’ils ne l’ont pas fait », a-t-il déclaré.

Les actions de Hilton ont chuté de plus de 4% mercredi après l’annonce de la société Bénéfices trimestriels moins bons que prévu. Le stock de la société est en hausse d’environ 10% depuis le début de l’année.