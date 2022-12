Les voyages augmentent alors que les prix de l’essence continuent de baisser, selon les prévisions de l’AAA – Shaw Local

Les prix du gaz devraient continuer à plonger si les normes hivernales prévalent, ont prédit lundi les analystes de l’AAA.

“Le schéma saisonnier de moins de conduite en raison de journées plus courtes et d’un temps maussade, combiné à un coût du pétrole plus bas, fait baisser les prix de l’essence”, a déclaré la porte-parole de l’AAA, Molly Hart, dans un communiqué.

“Si cette tendance se poursuit, de nombreux États pourraient voir leurs prix moyens tomber en dessous de 3 dollars le gallon d’ici le début de l’année prochaine.”

Les prix moyens du gaz étaient de 3,55 $ le gallon dans la région de Chicago lundi, contre 4,41 $ il y a un mois.

La baisse est une bonne nouvelle pour les 5,8 millions d’Illinoisiens qui devraient parcourir plus de 50 miles de chez eux pendant les vacances, a rapporté AAA. C’est 213 000 de plus qu’en 2021, soit une augmentation de 4 %.

La plupart des voyageurs, soit 5,3 millions, conduiront, tandis que 324 056 personnes prendront l’avion.

Le jour le plus encombré pour les conducteurs sera le mardi 27 décembre, a déclaré l’analyste du trafic INRIX, l’autoroute entrante Eisenhower prévoyant une ruée vers l’après-midi.

Les aéroports seront plus encombrés pendant la saison des fêtes avec 7,2 millions d’Américains en vol, un pic de 14% par rapport à il y a un an. La demande refoulée liée à la pandémie l’emporte sur les coûts plus élevés des billets, ont déclaré des experts de l’AAA.

“Si la distance n’est pas raisonnable à parcourir, davantage de personnes prennent l’avion pour maximiser le temps passé à destination”, a déclaré Debbie Haas, vice-présidente des voyages chez AAA.

Si vous n’avez pas encore réservé votre voyage, voici quelques conseils d’AAA :

• Envisagez de prendre l’avion à Noël ; les tarifs devraient être moins chers avec plus d’options de vol.

• Optez pour un vol sans escale pour éviter les problèmes de correspondance.

• Voyagez le matin, car les vols tardifs sont plus susceptibles d’être annulés et retardés.