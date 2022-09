Les voyages aériens de la fête du Travail effacent les niveaux de 2019 alors que les compagnies aériennes terminent un été difficile

La saison des voyages d’été mouvementée s’est terminée sur une note positive pendant le week-end de la fête du Travail avec une augmentation du nombre de voyageurs aériens et des opérations relativement fluides à travers les États-Unis, selon les données publiées mardi.

La Transportation Security Administration a contrôlé près de 8,76 millions de personnes de vendredi à lundi, dépassant les niveaux pré-pandémiques du même week-end en 2019, lorsqu’elle a contrôlé 8,6 millions de personnes.

C’était le premier week-end de vacances depuis le début de la pandémie que les projections de la TSA dépassaient les chiffres de 2019, une étape importante dans la reprise cahoteuse du transport aérien. Les compagnies aériennes avaient réduit leurs horaires cet été pour aider à arrêter la spirale des retards de vol alors qu’elles étaient aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre.

Les perturbations de vol au cours du week-end de voyage populaire ont également été inférieures aux tendances récentes, aidées par une météo clémente.

Les compagnies aériennes américaines n’ont annulé que 0,6 % des plus de 90 000 vols qu’elles avaient programmés, tandis que 16 % ont été retardés, selon FlightAware. Cela se compare à 2,1% des vols des transporteurs américains annulés entre le 27 mai, le vendredi avant le Memorial Day, et la fête du Travail. Plus de 22 % des vols ont été retardés pendant cette période.

Jeudi dernier, le ministère des Transports a lancé un nouveau tableau de bord qui répertorie ce à quoi les passagers ont droit si leur vol est annulé ou retardé.

Les dirigeants des principaux transporteurs américains, dont United et American, devraient fournir des perspectives pour l’automne et la saison des fêtes de fin d’année généralement chargée lors d’une conférence de l’industrie qui commence mercredi.