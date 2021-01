La Transportation Security Administration n’a contrôlé que 468 933 personnes dans les aéroports américains mardi, en baisse de 71% par rapport à il y a un an, lorsque plus de 1,6 million de personnes étaient passées par ces points de contrôle. Il s’agit du moins grand nombre de projections depuis le 4 juillet, selon la TSA.

Les contrôles dans les aéroports américains sont tombés au niveau le plus bas en plus de six mois alors que les infections à Covid-19 augmentent et que l’administration Biden introduit de nouvelles restrictions de voyage.

Les PDG de Delta Air Lines et United Airlines ont récemment averti que le secteur était confronté à un début difficile pour 2021. Les dirigeants s’attendent à ce que cela prenne encore plusieurs mois avant que d’autres inoculations de Covid-19 alimentent un rebond significatif de la demande de voyages. American Airlines et Southwest Airlines publieront jeudi leurs résultats et leurs perspectives pour 2021.

La demande de voyages diminue généralement au début de l’année. Mais en plus d’un déploiement lent des vaccins, les réservations sont en outre mises à mal par des restrictions de voyage accrues visant à freiner la propagation du virus. L’administration Biden a prolongé cette semaine une interdiction d’entrée pour la plupart des citoyens non américains qui se sont récemment rendus au Brésil, au Royaume-Uni et dans une grande partie de l’Europe, et a ajouté l’Afrique du Sud à ces règles à mesure que les mutations virales de ces régions se propageaient.

Le gouvernement américain a également commencé mardi à exiger des voyageurs, y compris des citoyens, qu’ils présentent la preuve d’un récent test Covid négatif avant d’embarquer sur des vols pour les États-Unis. Un haut responsable des Centres de contrôle et de prévention des maladies a déclaré mardi que le gouvernement envisageait également d’exiger des tests de coronavirus avant les vols intérieurs.