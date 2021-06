Les voyages aériens aux États-Unis atteignent un sommet pandémique alors que la haute saison démarre

Les voyageurs font la queue à un poste de contrôle de la Transportation Security Administration (TSA) à l’aéroport international d’Orlando le vendredi précédant le Memorial Day. Alors que de plus en plus de personnes ont reçu le vaccin COVID-19, l’American Automobile Association (AAA) prévoit que plus de 37 millions d’Américains parcourront plus de 80 kilomètres ce week-end du Memorial Day, beaucoup pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Paul Hennessy | LightRocket | Getty Images