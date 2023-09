Les voyages à l’étranger en Chine augmentent à l’approche des vacances de la « Golden Week »

Les voyages à l’étranger en provenance de Chine augmentent à l’approche de la première période de vacances de la « Semaine d’or » depuis que le pays a autorisé la reprise des voyages internationaux et même si la croissance économique de la Chine a ralenti.

Les réservations pour des destinations étrangères populaires telles que Singapour, l’Australie et la Thaïlande ont été multipliées par 20 par rapport à la même période de vacances l’année dernière, selon le voyagiste. Trip.com dit dans un communiqué de presse Lundi. La Golden Week, qui commence le 1er octobre de cette année, marque la période annuelle d’une semaine qui comprend la fête de la mi-automne et la fête nationale en Chine.

Plus que les années précédentes, les voyageurs recherchent « des expériences uniques et immersives », a déclaré Jane Sun, PDG de Trip.com, dans le communiqué de presse. Les données montrent une augmentation des achats de circuits privés en groupe ainsi que des réservations vers des destinations moins populaires telles que le Sri Lanka et l’Ouzbékistan, a indiqué le voyagiste.

« Nous avons observé une évolution significative vers des services de haute qualité et des rencontres de voyage approfondies », a déclaré Sun dans le communiqué. « Les voyageurs ne se contentent pas d’explorer des destinations populaires, mais recherchent également des expériences authentiques et hors des sentiers battus. »

L’augmentation des réservations intervient après que la Chine a levé les restrictions de voyage liées au Covid-19 en décembre et a mis fin à l’interdiction des voyages de groupe dans une liste de plus de 70 pays en août. Le Royaume-Uni et la Corée du Sud – deux pays qui, selon Trip.com, voient davantage de voyages en provenance de Chine – ont été inclus sur la liste.

Bien que plus de six mois se soient écoulés depuis que la Chine a rouvert ses frontières, les experts n’ont pas observé l’essor largement attendu des voyages à l’extérieur du pays. Au lieu de cela, de nombreux résidents ont choisi de rester chez eux parce qu’ils préféraient le faire ou parce qu’ils étaient confrontés à des options difficiles ou coûteuses pour voyager à l’étranger.

Dans le même temps, les voyages intérieurs se sont redressés. Trip.com a déclaré que les réservations de voyages en Chine ont été multipliées par quatre par rapport à la Golden Week de l’année dernière, les résidents choisissant de voyager entre différentes provinces pour des périodes plus longues. Les voyages automnaux dans le nord-ouest de la Chine et le climat confortable du sud de la Chine ont rendu ces destinations particulièrement populaires, a indiqué Trip.com.

La Golden Week incite généralement des centaines de millions de personnes à voyager en Chine. Même avec les restrictions liées à la pandémie, par exemple, le pays a accueilli 637 millions de voyageurs nationaux en 2020. La période des vacances est connue pour stimuler le shopping et le tourisme parmi les résidents.