Les voyages à l’étranger devraient augmenter en 2023 alors que les Américains envisagent des voyages en Asie et en Europe

Les Américains sont sur le point de voyager massivement à l’étranger en 2023. Les ménages continuent de libérer deux ou trois ans de demande refoulée alors que les craintes de Covid-19 s’estompent et que les derniers vestiges des restrictions frontalières de l’ère pandémique se sont atténués. Le dollar américain reste également relativement fort par rapport à des devises comme l’euro, le travail hybride offre plus de flexibilité pour les grands voyages et certaines compagnies aériennes ont ajouté de nouvelles liaisons long-courriers vers des destinations outre-mer, selon des experts en voyages. “L’industrie du voyage est en train de devenir gangbuster”, a déclaré Erin Florio, rédactrice en chef de Condé Nast Traveler.

Trente et un pour cent des Américains sont plus intéressés par les voyages internationaux que nationaux, selon un récent sondage réalisé par la société d’études de marché sur le tourisme Destination Analysts. Il s’agit d’une augmentation de six points par rapport à février et d’un sommet depuis le début de l’année, selon le sondagepublié en novembre. Pendant ce temps, 62% des recherches de vols de 2023 au cours de la première semaine de décembre concernaient des destinations internationales, contre 55% à la même période l’année dernière, selon un récent Hopper rapport. Il a cité les voyages internationaux parmi les trois principales tendances pour 2023, affirmant qu’ils étaient prêts “pour un grand retour”. Les recherches sur Kayak pour des vols à l’étranger sont en hausse de 1,3 % par rapport à il y a un an, selon l’entreprise Les données au 18 décembre. Ceux des vols intérieurs étaient en baisse de 13%.

En 2022, la part des voyages internationaux pour lesquels les Américains ont souscrit une assurance voyage était comparable aux niveaux de 2019, la première fois que cela se produisait à l’ère de la pandémie, selon les données du marché de l’assurance voyage en ligne Squaremouth. La tendance se poursuit pour les voyages réservés pour 2023. Les voyageurs américains sont restés en grande partie à l’intérieur des frontières américaines en 2020 et 2021 au milieu de problèmes de santé et de restrictions liées à Covid à l’étranger telles que les exigences de test, les quarantaines obligatoires ou les interdictions pures et simples des touristes étrangers. Les visites dans les parcs nationaux américains ont explosé et les locations de camping-cars ont grimpé en flèche, car les vacances en plein air offraient le double avantage du voyage et de la sécurité relative contre les virus. Maintenant, la peur du virus s’est estompée. En septembre, la part des voyageurs indifférents à contracter Covid a dépassé ceux qui sont concernés, la première fois que cela se produisait à l’ère de la pandémie, selon Destination Analysts.

2022 était également un an pour plus de grands voyages à l'étranger – mais un pic de cas de virus vers la fin de 2021 et au début de la nouvelle année, alimenté par la variante omicron hautement contagieuse, a quelque peu refroidi l'enthousiasme, ont déclaré des experts. "Il y a beaucoup de demandes de voyages refoulées", a déclaré Jessica Griscavage, conseillère en voyages et PDG de Runway Travel. "Nous avons raté les voyages pendant deux à trois ans." Cette tendance dite du "voyage de vengeance" – un terme récemment inventé pour décrire l'envie de voyager naissante et refoulée – coïncide avec des règles de santé plus souples à l'étranger et à la maison. Les États-Unis ont abandonné une exigence de test Covid pour les voyageurs aériens entrants de l'étranger en juin. Cette règle, qui s'appliquait également aux citoyens américains, imposait un test négatif dans la journée suivant le vol.

Les 10 meilleures voitures d’occasion pour l’argent De nombreux pays avaient également totalement fermé leurs frontières aux touristes étrangers. Maintenant, la plupart accueillent à nouveau des visiteurs – en particulier ceux qui ont un vaccin Covid. Les touristes entièrement vaccinés peuvent accéder à 197 pays sans test Covid-19 ni mise en quarantaine, et 16 autres sont ouverts mais nécessitent des tests, selon Kayak Les données. “Nous sommes à peu près à un endroit où nous pouvons aller n’importe où”, a déclaré Florio. Selon Kayak, seuls 12 pays, dont la Chine, la Libye, le Turkménistan et le Yémen, sont toujours fermés aux Américains vaccinés.

De nombreux pays ont mis en place davantage de restrictions pour les personnes non vaccinées. Environ 69 % des Américains sont entièrement vacciné, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Le CDC recommande être à jour de ses vaccins avant un voyage international. De nombreux pays, dont l’Australie, Bhoutan, Israël, Japon, Malaisie, MarocNouvelle-Zélande, Les Philippines et Singapour – ont assoupli les fermetures de frontières en 2022. De nombreux pays européens ont également chuté exigences de test pour les Américains. (Les voyageurs doivent consulter le Site Web du Département d’État américain pour les restrictions Covid spécifiques à un pays.) De plus, la montée en puissance du travail à distance à l’ère de la pandémie a fait des “voyages de la liste des choses à faire une réalité plus réalisable”, a déclaré Nitya Chambers, rédactrice en chef et vice-présidente principale du contenu chez Lonely Planet. En effet, Hopper a constaté que 67 % des voyageurs voyagent plus souvent et 20 % voyagent plus loin en raison de la flexibilité du travail à distance.

Là où les voyages augmentent le plus

La région Asie-Pacifique est prêt pour le plus grand rebond en 2023 en raison de sa large réouverture au second semestre 2022, ont déclaré des experts en voyages. Le Japon a peut-être connu le plus grand regain d’intérêt, ont-ils déclaré. Le pays rouvert ses frontières aux voyageurs le 11 octobre, avec quelques restrictions restantes. “Vous ne pouvez presque pas parler de voyage sans que le pays du Japon soit référencé pour 2023”, a déclaré Florio, ajoutant que l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont également “massives”. L’Asie a augmenté la demande le plus de toutes les régions, selon aux données de Hopper, qui montrent que 27 % des recherches de vols internationaux concernent des villes asiatiques, contre 19 % l’année dernière. En effet, huit des 10 destinations de vols internationaux les plus populaires début décembre se trouvaient en Asie et en Océanie, a déclaré Hopper. Tōkyō ; Ho Chi Minh-Ville, Vietnam; et Bangkok étaient les trois premiers, avec des tarifs aériens en moyenne d’environ 1 200 $ par billet aller-retour.

G Adventures, un voyagiste international, a vu ses ventes augmenter le plus en 2023 pour le Japon, la Thaïlande et le Vietnam, a déclaré le directeur général Ben Perlo. Ce mois de novembre a été un mois record pour l’entreprise ; les ventes des trois pays asiatiques ont chacune dépassé leurs chiffres de novembre 2019, a-t-il déclaré. Cependant, l’Europe est restée la destination la plus populaire en termes de volume total, les villes européennes captant un tiers de toutes les recherches de vols internationaux, à peu près comme en 2021, a déclaré Hopper. Les locations à long terme (ceux de 28 jours ou plus) sont “devenues beaucoup plus populaires en Asie-Pacifique par rapport à il y a un an”, selon un porte-parole d’AirBnb. Cependant, la plupart des séjours de longue durée se font en Europe et en Amérique du Nord. Les principaux hubs européens figuraient parmi les plus recherchés cette année jusqu’au 30 septembre, selon les données de Google Flights. Londres s’est classée n°1, suivie de Paris (n°3), Rome (n°6) et Lisbonne (n°9). Ho Chi Minh-Ville était n ° 2, tandis que d’autres villes asiatiques comme Delhi et Mumbai se classaient également très bien (n ° 4 et 7, respectivement).

L’Italie, le Royaume-Uni et la France se sont classés respectivement premier, troisième et cinquième parmi les principales destinations étrangères en 2023, selon un récent sondage Destination Analysts. (Le Canada, le Mexique et le Japon se sont classés respectivement deuxième, quatrième et sixième.) “Tout le monde veut aller en Europe”, a déclaré Griscavage. “C’était une destination que tout le monde a manquée pendant la pandémie.” En raison de la demande, les gens sont devenus plus “créatifs” sur la façon de voyager en Europe, a-t-elle ajouté. Beaucoup optent pour la saison intermédiaire généralement moins occupée (et moins coûteuse), peut-être dès mars ou à la fin de l’automne, a déclaré Griscavage. La demande mondiale de voyages s’est déroulée de la même manière, l’intérêt étant principalement dirigé vers l’Europe et l’Asie, selon Expedia. Les données. Édimbourg, en Écosse, et Sydney, en Australie, se classent n ° 1 et 6 en partie en raison d’événements majeurs respectifs comme le La frangele plus grand festival des arts et des médias au monde, et World Pridea déclaré Expedia.

Les inquiétudes économiques et l’inflation “n’arrêtent pas les gens”

