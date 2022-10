Les votes sur une action de grève coordonnée annoncent des débrayages massifs du NHS cet hiver

Le NHS fait face à la grève la plus perturbatrice depuis une génération cet hiver, alors que les syndicats de la santé se préparent à coordonner les débrayages pour un effet maximal.

Les motions débattues au congrès annuel du TUC à Brighton cette semaine engageront les syndicats des services de santé à travailler ensemble dans la recherche d’un meilleur accord sur les salaires et les conditions.

Parler à L’indépendantla secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que la coordination pourrait être étendue à d’autres secteurs, tels que les transports, avec la possibilité d’une journée nationale d’action pour lancer une série croissante de grèves sanitaires limitées dans le temps.

Mme McAnea a lancé un appel au Premier ministre et au secrétaire à la Santé pour qu’ils s’impliquent dans des pourparlers pour tenter de régler le différend, se plaignant que les approches du syndicat ont jusqu’à présent été ignorées à Westminster, contrairement à la réponse des gouvernements décentralisés en Écosse et Pays de Galles.

« J’ai écrit à Liz Truss et nous avons contacté Thérèse Coffey pour demander des rencontres avec eux. Nous n’obtenons aucune réponse », a-t-elle déclaré.

« Nous représentons 1,3 million de travailleurs du secteur public dans ce pays. Ils vont à des réceptions avec des gestionnaires de fonds spéculatifs, mais ils ne trouvent pas le temps de nous parler. C’est scandaleux.

Tout espoir d’une position plus conciliante de la part du gouvernement a été porté un coup dur par le fait que Mme Truss a qualifié les syndicats de membres d’une supposée “coalition anti-croissance” dans son discours de conférence conservateur au début du mois, a-t-elle déclaré.

“Bien sûr, les syndicats veulent de la croissance parce que c’est par la croissance que vous obtenez de l’argent pour financer des emplois et des services publics”, a déclaré Mme McAnea. “Et il n’y a aucun moyen au monde que nous obtenions de la croissance avec ce gouvernement actuel alors qu’il traite essentiellement les gens et les travailleurs de ce pays comme des cobayes avec leurs politiques folles.”

Elle a déclaré que la réponse du public à la récente action revendicative des cheminots et des postiers l’avait «confortée» que les électeurs n’achèteraient aucune tentative de diaboliser le personnel de santé qui proteste contre les offres salariales inférieures à l’inflation.

«Vont-ils sérieusement dire à un assistant de santé qui a travaillé tout au long de Covid et qui vit avec 18 à 19 000 £ par an:« Vous tenez le pays en rançon »? Vont-ils dire qu’ils sont un ennemi de la croissance ? elle a demandé.

Unison votera pour ses membres du secteur de la santé – y compris toute personne allant des infirmières et physios aux nettoyeurs, cuisiniers et gestionnaires – en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord à partir du 27 octobre, à la suite d’un vote similaire en Écosse qui a commencé le 3 octobre, portant le nombre total de travailleurs consultés à plus de 400 000.

D’autres syndicats de la santé, notamment les Royal Colleges of Nursing and Midwives, la Chartered Society of Physiotherapists, Unite et le GMB, organisent également des scrutins selon des calendriers similaires, ouvrant la voie à une action coordonnée au début de la nouvelle année, alors que la saison hivernale chargée est à sa hauteur.

Mme McAnea a rejeté les discussions sur une grève générale, qui, selon elle, serait illégale en vertu des dures lois syndicales du Royaume-Uni.





Mais elle a déclaré: «Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autres syndicats du NHS qui se mettent en grève. Nous allons nous asseoir en groupe pour parler de la façon dont nous gérons l’action de grève et quand nous mettons les gens en grève et où nous mettons les gens en grève.

“Il pourrait bien arriver un moment où nous parlerons à d’autres secteurs, comme les transports.”

Toute action industrielle dans le NHS respectera les accords «sur la vie et l’intégrité physique» pour fournir des niveaux de service minimaux pour faire face aux urgences et aux traitements essentiels, a déclaré Mme McAnea.

Mais les fiducies devront fermer jusqu’à la moitié des blocs opératoires et réduire considérablement les procédures électives et les services ambulatoires, s’ajoutant à l’arriéré déjà long de patients en attente de traitement.

Les scrutins sont organisés confiance par confiance, avec des débrayages possibles dans toute organisation individuelle où plus de 50% des membres votent pour une action revendicative.

Ironiquement, a déclaré Mme McAnea, les accords de sécurité bloqués avec les fiducies du NHS dans des domaines tels que A&E et les ambulanciers paramédicaux sont susceptibles de fixer des niveaux de personnel plus élevés que ceux disponibles les jours sans grève, dans un service dont la main-d’œuvre est en permanence étirée jusqu’au point de rupture.

“Vous pourriez en fait être plus en sécurité pendant la grève”, a-t-elle déclaré. « Nos membres estiment que la situation est si grave qu’ils ne pensent pas qu’elle s’aggravera s’ils agissent. Et ce que cela fera, c’est attirer l’attention sur la gravité de la situation dans le NHS.

Le patron d’Unison a déclaré que le NHS faisait actuellement une “hémorragie” du personnel vers des postes mieux rémunérés et moins stressants dans le secteur privé, les nettoyeurs et les porteurs partant travailler dans les supermarchés et les entrepôts de distribution.

L’augmentation de salaire forfaitaire de 1 400 £ offerte en avril ne valait que 4% pour le personnel enregistré et qualifié typique comme les infirmières, les physiothérapeutes et les agents de santé au travail, à un moment où l’inflation tourne autour de 10%, a-t-elle déclaré.

Même pour les moins bien payés entre 16 000 et 17 000 £, l’offre ne vaut qu’environ 7 %. Et la réduction de 1 pence du taux de base de l’impôt sur le revenu annoncée dans le mini-budget de Kwasi Kwarteng n’ajoutera que quelques centimes à leurs paquets de paie hebdomadaires.

Avec la forte détérioration de la situation économique depuis que l’offre a été faite et de nombreux employeurs du secteur privé accordant une rémunération supplémentaire pour reconnaître le coût de la vie, Mme McAnea a déclaré qu’Unison recherchait maintenant un règlement amélioré autour du niveau d’inflation.

“Il serait tout à fait raisonnable que le gouvernement revienne et dise:” Nous reconnaissons le stress et la tension auxquels sont soumis les travailleurs du NHS, et nous sommes prêts à vous accorder une deuxième récompense salariale “.”

Elle a ajouté : « Les grèves ne sont pas inévitables. J’espère que, dans le temps qu’il nous reste d’ici à ce qu’on fasse la grève, le gouvernement va vraiment faire quelque chose, prendre l’initiative, nous parler de ce qu’on fait pour régler ce conflit.

“Aucun de mes membres du NHS ne veut faire la grève, ils ont juste l’impression qu’à ce moment-là, personne ne les écoute, et ils n’ont pas d’alternative.”

Mme McAnea a déclaré que l’incapacité du gouvernement à maintenir les salaires et les conditions de travail dans un service de plus en plus sollicité l’a amenée à se demander s’il existait une menace pour l’existence même du NHS.

“Ils retiennent les salaires et ce n’est pas seulement au niveau le plus bas”, a-t-elle déclaré. « Le personnel professionnel enregistré nous dit maintenant qu’il ne peut tout simplement pas survivre avec les niveaux de rémunération qu’il a. Les employeurs du NHS mettent désormais en place dans certaines régions des banques alimentaires pour leur personnel. C’est à quel point c’est mauvais.

«Nous avons les pires notes du public depuis le début du NHS en termes de satisfaction du public, sept millions de personnes sur une liste d’attente – le pire depuis le début du NHS.

“Un peu de moi se demande, est-ce une politique délibérée maintenant de dénigrer tellement le NHS qu’ils peuvent dire:” Écoutez, ça échoue, faisons appel à une entreprise privée ou laissons les entreprises de santé américaines entrer et gérer le NHS pour nous’? Je pense que le public britannique s’y opposerait, mais cela se passe en quelque sorte furtivement.