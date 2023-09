Les votes pour les citoyens européens absents du plan de politique du travail

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les projets visant à étendre le droit de vote aux citoyens de l’UE ne figurent pas dans la liste officielle des politiques du Labour avant les prochaines élections, bien que Keir Starmer ait précédemment soutenu cette politique.

Le leader travailliste a déclaré en mai de cette année que son parti « envisageait » d’étendre le droit de vote aux ressortissants des pays de l’Union européenne.

Mais la proposition, qui figurait dans le précédent manifeste travailliste de 2019, n’a pas été incluse dans la version finale des documents du forum politique national du parti publié vendredi.

Sir Keir avait également personnellement soutenu l’extension du droit de vote lors des élections à la direction du Parti travailliste de 2020, écrivant dans un article pour le Gardien journal : « Le gouvernement devrait donner aux trois millions de ressortissants de l’UE vivant au Royaume-Uni le plein droit de vote lors des prochaines élections.

« La façon dont ils ont été traités au cours des trois dernières années est honteuse. Nous n’avons jamais simplement « toléré » les citoyens européens vivant dans ce pays : ce sont nos voisins, nos amis et nos familles.»

Le document politique poursuit cependant une politique travailliste antérieure consistant à étendre le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans, alignant ainsi les élections britanniques sur celles des parlements écossais et gallois.

« Les failles du système électoral actuel contribuent à la méfiance et à l’aliénation que nous constatons à l’égard de la politique, mais il n’y a pas de consensus en faveur d’un nouveau système », indique la section du document sur la réforme démocratique.

« Tout changement proposé à notre système électoral doit être soigneusement réfléchi – il ne peut pas être dicté par les dirigeants politiques ou imposé au pays de haut en bas.

« Cependant, certaines mesures urgentes peuvent être prises pour restaurer la confiance dans notre démocratie. Les travaillistes introduiront le vote pour les 16 et 17 ans, à l’instar de l’Écosse et du Pays de Galles, afin que les jeunes se sentent responsabilisés et puissent s’engager pleinement. dans nos processus démocratiques.

« Ceux qui contribuent à notre société devraient avoir leur mot à dire sur la manière dont elle est gouvernée. »

Le document du forum politique national n’est pas le manifeste électoral final du parti, qui sera décidé par le biais d’un processus formel lors du déclenchement d’un scrutin.

Le vote des ressortissants de l’UE est une revendication des groupes de citoyens (Getty Images)

Mais le document du NPF, finalisé au cours de l’été, est le signe le plus clair à ce jour de l’orientation politique de l’opposition sous Sir Keir. Il sera voté par les délégués lors de la conférence annuelle du Labour en octobre de cette année.

Anneliese Dodds, présidente du Forum politique national du parti, a déclaré : « Grâce au leadership de Keir Starmer, le Parti travailliste est un parti transformé qui revient au service des travailleurs et est prêt à changer le pays avec un gouvernement travailliste déterminé.

« Ce rapport est un programme politique sérieux, crédible et ambitieux visant à mettre en œuvre le changement réclamé par les citoyens.

« Le Parti travailliste est un parti transformé sous Keir Starmer, avec un programme politique construit sur le roc de la stabilité économique, notre plan de croissance et de réforme des services publics.

« Seuls les travaillistes peuvent redonner à la Grande-Bretagne son espoir, son optimisme et son avenir. »