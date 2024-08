Les votes par correspondance soulèvent des questions de sécurité et des inquiétudes concernant les retards de l’USPS au Kansas

Le secrétaire d’État du Kansas, Scott Schwab, protège l’intégrité de nos élections et a à juste titre déconseillé aux électeurs d’envoyer des bulletins de vote par correspondance. Schwab conseille plutôt aux électeurs d’apporter leurs bulletins de vote dans une boîte de dépôt sécurisée ou de voter tôt en personne.

L’Election Transparency Initiative, une organisation nationale de politique publique populaire que je dirige, rassemble des milliers de militants basés au Kansas et souhaite saluer le secrétaire Schwab pour avoir identifié un problème important dans le système électoral concernant les bulletins de vote par correspondance.

Schwab affirme que les bulletins de vote arrivent parfois en retard lorsqu’ils sont envoyés par courrier.

« Souvent, les gens envoient leur bulletin de vote par la poste par l’intermédiaire du service postal des États-Unis. Parfois, j’appelle simplement le service postal des États-Unis et je supprime le « service » parce qu’ils ne fournissent pas beaucoup de services en ce moment, et ce depuis quelques années », a déclaré Schwab. « Lorsque vous envoyez ce bulletin par la poste, presque tous les bulletins du Kansas quittent l’État. »

C’est vrai, à un moment où un nombre record d’Américains s’inquiètent de la sécurité des élections, presque tous les bulletins de vote du Kansas quittent l’État avant d’atteindre leur destination dans les centres de dépouillement. Mais le Kansas n’est pas le seul. Les responsables du Nevada, du Texas, de Virginie et de tout le pays ont exprimé leurs inquiétudes concernant le vote par correspondance.

Les commentaires du secrétaire Schwab soulèvent deux questions importantes.

Votre bulletin de vote arrivera-t-il à temps, ou arrivera-t-il du tout ? Certains États ont même autorisé le décompte des bulletins de vote dès leur réception jusqu’à cinq jours après le jour du scrutin, ce qui est une recette sûre pour semer la confusion et le doute, en particulier lors d’élections serrées, sans parler d’une invitation à la fraude.

Et en parlant de fraude, la pandémie de coronavirus a poussé des gouverneurs et des législateurs opportunistes à abuser de la « commodité » du vote par correspondance. Huit États – dont la Californie, le Colorado, Hawaï, le Nevada, l’Oregon, l’Utah, le Vermont et Washington – envoient actuellement un bulletin de vote par courrier à chaque nom inscrit sur les listes électorales.

Ils prétendent que cela augmente la participation. Mais la participation de qui ? Des électeurs légaux, ou aussi de ceux qui ne sont pas éligibles mais qui n’ont pas encore été radiés des listes électorales ?

Moins des deux tiers des Américains votent lors de la plupart des élections présidentielles, parfois beaucoup moins. Alors, qui renvoie tous ces bulletins ? Sont-ils allés à la mauvaise adresse ? Des entreprises, des parkings, des casinos, des clubs de strip-tease et des personnes décédées ont reçu des bulletins de vote par correspondance. Il existe de nombreuses preuves de collecte illégale de bulletins de vote : collecte de bulletins inutilisés et envoi en masse. Et cela sans prendre en compte la question du secrétaire Schwab sur la question de savoir si vous devez vraiment faire confiance au service postal pour envoyer votre bulletin à temps.

Il devrait être facile de voter mais plus difficile de tricher. En réalité, le vote par correspondance, non sécurisé et non vérifiable, est un moyen facile de tricher et, comme le souligne le secrétaire Schwab, il n’est pas fiable. Pour être sûr que votre précieux droit de vote est protégé, suivez les conseils du secrétaire Schwab et déposez votre bulletin dans une boîte de dépôt sécurisée ou votez en personne.

L’intégrité de nos élections en dépend.

Ken Cuccinelli est l’ancien procureur général de Virginie et secrétaire adjoint par intérim du ministère de la Sécurité intérieure et dirige désormais l’Initiative pour la transparence électorale.

Cet article a été publié à l’origine dans Topeka Capital-Journal : Les bulletins de vote par correspondance pourraient-ils arriver trop tard en raison des retards de l’USPS au Kansas ?