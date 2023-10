Les membres du GOP de la Chambre semblent divisés sur la manière de faire avancer l’élection du président, la candidature du président du pouvoir judiciaire Jim Jordan ayant échoué à trois reprises.

Certains Républicains perdent espoir face à la candidature de la Jordanie et d’autres veulent continuer à voter, ont-ils déclaré aux journalistes après l’échec du troisième tour.

« Nous n’arriverons pas à ce que Jordan gagne. Sept d’entre eux déclarent qu’ils ne voteront jamais pour lui. Vous pourriez devenir orateur dans trois ans », a déclaré aux journalistes le représentant du Texas, Pat Fallon. « Nous sommes au bout de la piste. C’est une décision difficile. Il va devoir décider de continuer ou de se retirer.

Jordan n’a pas reçu les 214 voix nécessaires pour obtenir le marteau, avec 25 républicains votant contre lui – trois supplémentaires au deuxième tour – et tous les démocrates soutenant le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries pour ce rôle. Certains membres du GOP qui ont soutenu Jordan sur le terrain semblent perdre espoir, tandis que d’autres insistent sur le fait qu’ils continuent de voter pour le président, selon les commentaires qui ont suivi les votes.

Fallon a exprimé ses doutes après l’échec du troisième vote et a déclaré aux journalistes qu’il ne « voyait pas de chemin » parce que « les votes n’étaient tout simplement pas là ».

La représentante de Caroline du Nord, Virginia Foxx, a déclaré au DCNF qu’elle ne « sait pas s’il y aura d’autres rondes », et le représentant du Kentucky, Thomas Massie, a déclaré qu’il avait « une longue liste de revendications », mais que « nous devons obtenir un autre orateur. (EN RELATION : Jim Jordan ne parvient pas à devenir président de la Chambre lors du troisième tour de scrutin)

« Kevin McCarthy a perdu des voix pendant 9 tours. La Jordanie n’a perdu des voix qu’à trois tours. La Jordanie a encore un chemin vers la victoire », a déclaré aux journalistes le représentant de Virginie, Bob Good. « Nous devons continuer à voter. »

Le représentant du Texas, Michael Cloud, a déclaré au DCNF qu’il soutiendrait Jordan, mais que « vous devrez lui demander combien de tours il souhaite faire ». Le représentant du Texas, Jody Arrington, soutiendra Jordan « tant qu’il sera dans la course », a-t-il déclaré aux journalistes.

Représentants du GOP Ken Buck du Colorado, Don Bacon du Nebraska, Vern Buchanan de Floride, Lori Chavez-DeRemer de l’Oregon, Anthony D’Esposito de New York, Mario Díaz-Balart de Floride, Jake Ellzey du Texas, Drew Ferguson de Géorgie, Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, Andrew Garbarino de New York, Carlos Giménez de Floride, Tony Gonzales du Texas et Kay Granger du Texas ont tous voté contre Jordan.

Thomas Kean du New Jersey, John James du Michigan, Mike Kelly de Pennsylvanie, Jen Kiggans de Virginie, Nick LaLota de New York, Mike Lawler de New York, Mariannette Miller-Meeks de l’Iowa, Marcus Molinaro de New York, John Rutherford de Floride , Mike Simpson de l’Idaho, Pete Stauber du Minnesota et Steve Womack de l’Arkansas ne l’ont pas non plus soutenu.

« Nous ne voulons rien. Nous ne voulons pas de comité. C’est difficile pour lui de nous convaincre. 22 sont vraiment solides », a déclaré Gimenez aux journalistes après le vote. « J’ai soutenu McCarthy mais j’espère que nous trouverons quelqu’un d’autre. Ce ne sera pas Jordan, ni Scalise ou McCarthy, mais je suis convaincu que je finirai par voter pour le président de la Chambre.»

« Il est temps de passer à autre chose. Il doit abandonner. Il est temps de se retirer. McHenry n’en veut pas mais il est génial. Nous avons beaucoup de monde, Cole, Hern, Jackson, ce serait génial. Quelqu’un avec moins de bagages », a déclaré Bacon aux journalistes après le vote.

Les huit républicains qui ont voté pour évincer l’ancien président Kevin McCarthy le 3 octobre — Burchett, Good, Buck, Matt Gaetz de Floride, Matt Rosendale du Montana, Nancy Mace de Caroline du Sud, Andy Biggs d’Arizona et Eli Crane d’Arizona — libéré une lettre commune soulignant leur soutien à la Jordanie après le troisième vote raté.

« Si les récalcitrants qui refusent de voter pour le président désigné Jim Jordan étaient prêts à « voter avec l’équipe » et à l’élire comme 56e président de la Chambre, nous sommes prêts à accepter la censure, la suspension ou la destitution de la Conférence pour atteindre cet objectif. », lit-on dans la lettre.

McCarthy a prononcé un discours de nomination pour Jordan avant le troisième tour de scrutin, le qualifiant de « législateur efficace » et « altruiste », soulignant la volonté du président de négocier et de parvenir à des compromis.

Jordan n’a pas non plus réussi à obtenir le nombre de voix requis lors des deux premiers tours, avec 20 républicains votant contre lui mardi et 22 mercredi.

Avant le vote de mercredi, la Jordanie a prononcé un discours encourageant la Chambre à élire un président le plus tôt possible, citant le « travail important » que le Congrès doit accomplir, comme fournir de l’aide à Israël et faire avancer le processus d’affectation des crédits alors que la fermeture du gouvernement se profile en novembre.

Jeudi, la Jordanie a décidé de soutenir l’habilitation temporaire du président par intérim Patrick McHenry jusqu’en janvier et le maintien du président désigné, mais a déclaré plus tard qu’il procéderait à un troisième tour de scrutin.

Gaetz a félicité McHenry pour avoir « résisté aux appels » visant à lui donner temporairement plus de pouvoir dans les commentaires aux journalistes après le troisième vote.

La Jordanie n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

