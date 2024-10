Les votes ne seront pas comptés pour la mesure de vote sur la marijuana médicale en Arkansas, selon le tribunal

PETIT ROCH, Ark. — La Cour suprême de l’Arkansas a bloqué lundi le décompte des votes pour une initiative de vote qui aurait marijuana médicale élargie dans l’État, jugeant que le langage de la proposition était trompeur.

Dans une décision à 4 voix contre 3, les juges ont jugé que la mesure n’informait pas pleinement les électeurs de l’impact qu’elle aurait eu sur un amendement constitutionnel de 2016 légalisant la marijuana à des fins médicales. L’amendement constitutionnel proposé cette année aurait élargi la définition des professionnels de la santé pouvant certifier les patients pour le cannabis médical, élargi les conditions d’éligibilité et rendu les cartes de cannabis médical valables trois ans.

La mesure apparaîtra toujours sur le scrutin puisque la date limite de certification est dépassée, mais les responsables électoraux ne compteront aucun vote exprimé en faveur de ce projet. Le vote anticipé a commencé lundi dans l’Arkansas.

Dans la même décision, les juges ont rejeté les raisons avancées par les responsables électoraux pour juger que les organisateurs de la mesure n’étaient pas à la hauteur des attentes. signatures requises pour avoir inscrit la mesure sur le bulletin de vote.

Les juges ont déclaré lundi que la mesure électorale n’informait pas les électeurs qu’elle aurait privé l’Assemblée législative de la capacité de modifier l’amendement de 2016 sur la marijuana médicale.

« Cette décision a voué à l’échec le titre du scrutin proposé, et elle est clairement trompeuse », a écrit le juge Shawn Womack dans l’opinion majoritaire.

Le tribunal a également déclaré que la mesure n’informait pas les électeurs que, s’il était approuvé, l’amendement légaliserait jusqu’à une once de possession de marijuana à quelque fin que ce soit si la marijuana devenait légale en vertu de la loi fédérale.

Arkansans for Patient Access, le groupe à l’origine de la mesure, a déclaré qu’il continuerait à faire pression pour étendre le programme de marijuana médicale et que les signatures recueillies démontraient un large soutien.

« Nous sommes profondément déçus par la décision de la Cour », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Il semble que la politique ait triomphé du précédent juridique. »

Arkansans for Patient Access a été poursuivi après que le secrétaire d’État John Thurston a déclaré que le groupe n’avait pas obtenu les signatures nécessaires pour se qualifier pour le scrutin. La question du libellé de la mesure de vote a été soulevée par Protect Arkansas Kids, un groupe opposé à la mesure qui était intervenu dans l’affaire.

Le bureau de Thurston avait refusé de compter certaines des signatures soumises, affirmant que le groupe n’avait pas suivi les règles administratives concernant les collecteurs de signatures rémunérés.

L’état pétitions rejetées présenté en faveur d’un mesure de vote anti-avortement plus tôt cette année pour des raisons similaires.

L’État a déterminé en juillet que le groupe n’avait pas obtenu le nombre de signatures requis, mais avait droit à 30 jours supplémentaires pour faire circuler les pétitions. Mais l’État a ensuite déclaré au groupe que toute signature supplémentaire recueillie par des collecteurs de signatures rémunérés ne serait pas prise en compte si les informations requises étaient soumises par l’entreprise de prospection plutôt que par les sponsors de la mesure.

Le tribunal a déclaré jeudi que cette décision était erronée, affirmant que la loi de l’État permet à un large éventail de personnes d’être considérées comme les sponsors de la mesure.

Dans une dissidence, le juge Cody Hiland a déclaré que le tribunal ignorait un précédent vieux de plusieurs décennies en jugeant que le libellé de la mesure était trompeur.

« Il y a longtemps, ce tribunal a établi des normes définitives pour évaluer la suffisance des noms populaires et des titres de vote », a écrit Hiland. « Ce tribunal ne s’est pas écarté de ces normes jusqu’à aujourd’hui. »

Environ la moitié des États américains autorisent la marijuana à des fins récréatives et une douzaine d’autres ont légalisé la marijuana à des fins médicales. Ces chiffres pourraient augmenter après les élections de novembre. Les électeurs de Floride, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud décideront s’ils souhaitent légaliser la marijuana récréative pour les adultes, et deux propositions de marijuana médicale seront sur le bulletin de vote du Nebraska.