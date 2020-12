Pour la deuxième fois en cinq ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas été élus Meilleur joueur masculin de la FIFA lors de la cérémonie annuelle de remise des prix.

Auparavant, seul Luka Modric avait brisé le bastion de la paire après avoir été élu meilleur joueur masculin du jeu en 2018.

Cependant, en 2020, Ronaldo et Messi ont été forcés d’accepter que Robert Lewandowski ait connu la meilleure année de tous les joueurs de la planète.

L’attaquant du Bayern Munich a remporté le prix après avoir pillé 55 buts sur le chemin de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions.

Lewandowski n’a montré aucun signe de relâchement en 2020/21, après avoir déjà marqué 16 fois cette saison.

Après avoir remporté le prix, l’international polonais a déclaré: « Si vous remportez un tel prix et partagez ce titre avec Messi et Ronaldo, c’est incroyable et cela compte tellement pour moi.

«Il y a longtemps, je me souviens que j’avais envie de quelque chose comme ça et maintenant je peux gagner un tel prix. Cela signifie vraiment, peu importe d’où vous venez, tout ce qui compte, c’est ce que vous y mettez.

Mais avec la paire la plus emblématique du jeu hors de la course pour le gros prix, il restait à voir comment ils avaient voté, toutes les sélections étant rendues publiques.