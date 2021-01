Les votes de la NCAA sur le nom, l’image et les règles de ressemblance des points de repère pourraient être retardés

Quelques jours à peine avant que la NCAA ne devrait envisager une législation historique permettant aux athlètes universitaires de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance, des discussions ont eu lieu entre les présidents des collèges, les responsables de la conférence et les administrateurs sportifs sur le report du vote jusqu’à ce que l’action du gouvernement fédéral soit plus claire.

Bien que le Conseil des gouverneurs de la NCAA ait créé un mandat le 29 octobre 2019 pour mettre en place de nouvelles règles de nom, d’image et de ressemblance «au plus tard en janvier 2021», il y a trois raisons principales pour lesquelles la NCAA pourrait maintenant se pencher sur la question jusqu’à plus tard. cette année selon neuf personnes ayant connaissance des discussions. Six de ces personnes ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à le faire publiquement.

La première raison serait la décision de la Cour suprême le mois dernier d’entendre l’appel de la NCAA contre une décision de la 9e US Circuit Court of Appeals selon laquelle la NCAA ne peut pas limiter les avantages liés à l’éducation que les athlètes universitaires peuvent recevoir.

Le second concerne l’incertitude sur le type de projet de loi sur lequel le Congrès pourrait voter pour réglementer les questions de nom, d’image et de ressemblance, dont la portée pourrait changer compte tenu des résultats du second tour des élections en Géorgie mardi, qui feront basculer le Sénat du contrôle républicain au contrôle démocrate. session.

Et le troisième facteur à l’origine d’un retard potentiel est simplement un manque de détails donnés aux membres de la NCAA sur la façon dont un centre d’échange tiers fonctionnerait pour contrôler les accords de nom, d’image et de ressemblance signés par les athlètes pour s’assurer qu’ils ne sont pas de facto des incitations au recrutement.

«Plusieurs conférences repoussent», a déclaré une personne au courant des discussions. «Même les présidents ne savent pas si ce sera effectivement voté.»

Retarder le vote à la convention annuelle de la NCAA la semaine prochaine pourrait créer un contrecoup public important pour l’association et le président Mark Emmert, qui a déclaré au Comité judiciaire du Sénat lors d’une audience en juillet que «des travaux sont en cours dans chacune de nos divisions pour garantir un nouveau NIL (nom , image et ressemblance) sera adoptée en janvier 2021 et entrera en vigueur pour l’année universitaire 2021-2022. »

La NCAA a dévoilé les détails des règles NIL proposées en novembre. Alors que ces changements donneraient aux athlètes de nouvelles et importantes capacités à gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image, leur ressemblance et d’autres activités, les propositions incluent des restrictions qui entreraient en conflit avec les versions des lois NIL qui ont été adoptées par des États comme la Californie et la Floride, qui ont créé le plus de pression pour la NCAA.

La loi californienne, signée par le gouverneur Gavin Newsom en septembre 2019, était la première et couvrirait des dizaines d’écoles à travers plusieurs conférences. La loi de Floride devrait entrer en vigueur le 1er juillet, ce qui ajoute à l’urgence de la situation.

Mais les membres de la NCAA sont de plus en plus convaincus qu’il ne serait peut-être pas logique de ratifier ces changements avant de savoir comment la Cour suprême statuera et de voir lequel des quatre projets de loi présentés au cours des six derniers mois de la session du Congrès qui vient de s’achever sera réintroduit. et qui gagnera du terrain auprès des législateurs et de la nouvelle administration Biden.

«Si nous adoptons une loi et disons maintenant: ‘Ces enfants peuvent, vous savez, gagner de l’argent en dehors de leur amateurisme, cela va-t-il affecter ce que fait la Cour suprême?’ Le directeur des sports de l’État du Kansas, Gene Taylor, a déclaré. «Alors je ne sais pas s’ils vont réussir quoi que ce soit. S’ils le font, je pense que ce sera beaucoup plus restreint que ce qu’ils ont éventuellement sur la table, ou ils pourraient simplement proposer une résolution. Il y a juste une réelle inquiétude qu’il y ait trop de pièces mobiles en ce moment.

Tom McMillen – un ancien membre du Congrès qui est maintenant président et chef de la direction de l’Association LEAD1, un groupe représentant les directeurs d’athlétisme de Football Bowl Subdivision – a déclaré qu’il ne savait pas si le vote sur les nouvelles propositions NIL serait retardé, mais il a ajouté: ne soyez pas surpris »si la NCAA a retardé l’action.

«J’ai posé la question avec eux: comment peuvent-ils adopter une législation compte tenu des incertitudes fédérales de l’État?» McMillen a déclaré, faisant référence à trois autres États qui ont adopté des lois NIL et d’autres, y compris le Texas, où les législateurs ont déposé ou prévoient de déposer des projets de loi cette année. «Vous savez, le seul choix est de l’adopter et d’indiquer la date d’entrée en vigueur, mais … il peut y avoir un risque de litige là-bas. C’est un problème délicat. Je pense juste qu’ils sont en quelque sorte entre un rocher et un endroit difficile parce que le Congrès n’y arrivera pas de sitôt. Je veux dire, la montée en puissance de COVID ne fait que prendre tout l’air du Congrès. … Personnellement, je ne le vois que plus tard cette année. «

Il est probable que la Cour suprême entendra les arguments en appel en mars ou en avril, puis statuera en juin.

Les changements proposés aux règles de nom, d’image et de ressemblance de la NCAA devraient être à l’ordre du jour de la réunion de lundi du Conseil de la Division I et de la réunion de jeudi du Conseil d’administration de la Division I. Le Conseil est un panel de 40 membres composé principalement d’administrateurs d’athlétisme, y compris des commissaires de conférence et des directeurs d’athlétisme. Le Conseil compte 24 membres, dont la quasi-totalité sont des présidents d’université ou des chanceliers.

Aucune mesure prise par le Conseil n’est considérée comme définitive tant qu’elle n’a pas également été approuvée par le Conseil.

Mais une décision du Conseil de retarder l’action pourrait essentiellement être annulée par le Conseil.

Le paquet de propositions NIL comprend une proposition qui obligerait les athlètes à divulguer leurs activités NIL à ce qui est décrit comme «un administrateur tiers indépendant». En septembre dernier, la NCAA a lancé une demande de propositions d’entreprises intéressées à occuper ce poste et a initialement déclaré que le contrat serait attribué le 20 novembre.

«Comment allez-vous faire cela, pour que cela ne devienne pas une incitation au recrutement – c’est la seule chose sur laquelle je n’ai pas vraiment obtenu de clarification et je pense que c’est une clarification importante, a déclaré Terry Mohajir, AD de l’État de l’Arkansas. «Qui est le tiers? Que fait le tiers? Comment le gèrent-ils? Quelle est leur implication? Va-t-il être hébergé dans la NCAA? Est-ce que ce sera juste un tiers? Comment vont-ils décider s’il s’agit d’une incitation au recrutement ou non? »