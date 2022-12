Les votes au Népal ont été comptés, mais le nouveau gouvernement pourrait prendre des jours

KATMANDOU, Népal (AP) – Le Népal a fini de compter les votes exprimés lors des élections législatives du 20 novembre, a déclaré mercredi un responsable électoral, dans des sondages qui détermineront finalement le prochain Premier ministre.

Mais la formation d’un nouveau gouvernement pourrait prendre des jours car aucun parti n’a obtenu la majorité à la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement.

Le porte-parole de la commission électorale, Guru Wagle, a déclaré mercredi que tous les votes avaient été comptés et que les résultats étaient envoyés aux partis politiques. Une fois la nouvelle Chambre convoquée, le Premier ministre est choisi parmi eux avec le soutien d’au moins la moitié du total des membres.

La chambre basse du Népal compte au total 275 membres, dont 165 sont directement élus et les 110 restants sont choisis par les partis politiques, les sièges étant attribués au prorata des voix qu’ils obtiennent.

Le Congrès népalais au pouvoir du Premier ministre Sher Bahadur Deuba a le plus de voix. Son alliance à cinq, qui a annoncé dans un communiqué plus tôt cette semaine qu’elle poursuivrait son partenariat, a obtenu 135 sièges. Ils n’ont besoin que de deux députés de plus pour obtenir la majorité dans la nouvelle Chambre.

Deuba est susceptible de conserver son rôle car son parti compte le plus de membres élus.

Les résultats définitifs risquent de prendre quelques jours de plus car les partis doivent finaliser les 110 sièges attribués au scrutin proportionnel.

The Associated Press