Les votes américains à mi-mandat marqués par l’incertitude, la tension et les enjeux profonds

Une saison électorale tumultueuse qui a de nouveau tiré sur les divisions politiques brûlantes de l’Amérique et soulevé des questions sur son engagement envers un avenir démocratique s’achève mardi alors que les électeurs votent lors de la première élection nationale de la présidence de Joe Biden.

Les 435 sièges à la Chambre des représentants et les 34 au Sénat contribueront à déterminer le contrôle au Congrès, les démocrates détenant actuellement la majorité dans les deux chambres. En dehors de DC, 36 États tiendront des votes de gouverneur, y compris dans plusieurs États frontaliers du Canada – Idaho, Minnesota, Michigan, New York, Vermont, New Hampshire et Maine.

La tendance dominante dans l’histoire moderne des élections de mi-mandat aux États-Unis est un revers du Congrès pour le parti occupant la Maison Blanche. Biden a déclaré lundi qu’il pensait que les démocrates conserveraient le Sénat, mais a reconnu que “la Chambre est plus dure”.

Les républicains étaient optimistes, pariant que les messages axés sur l’économie, les prix de l’essence et la criminalité résonneront.

“Ce sera un référendum sur l’incompétence de cette administration”, a déclaré le représentant républicain du Minnesota, Tom Emmer, qui dirige les efforts du parti pour reprendre la Chambre.

REGARDER | Les courses d’État sont essentielles pour gérer les élections en période de conflit, selon un analyste :

L’économie et la démocratie dominent les élections de mi-mandat aux États-Unis, selon un professeur De nombreux Américains votent aux élections de mi-mandat avec des préoccupations économiques en tête, mais des millions d’autres voient la démocratie menacée, en particulier par des candidats qui n’acceptent pas le résultat de la dernière élection présidentielle, déclare Ravi Perry, professeur de sciences politiques à l’Université Howard. .

Le négationnisme électoral de 2020 un thème de campagne

Lors de la première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier, l’avenir démocratique de la nation est en question. Certains qui ont participé ou se trouvaient à proximité de l’attaque meurtrière sont sur le point de remporter des élections mardi, y compris des sièges à la Chambre. Un certain nombre de candidats républicains au poste de secrétaire d’État ont refusé d’accepter les résultats de l’élection présidentielle de 2020, et s’ils gagnaient mardi, ils géreraient les futures élections dans les États pivots.

L’ancien président Donald Trump et ses alliés ont réussi à semer une grande méfiance à l’égard du vote en faisant la promotion de fausses allégations de fraude généralisée en 2020, même si le propre procureur général de Trump et la division de la cybersécurité du département de la Sécurité intérieure ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve crédible que l’élection était souillé. Les allégations de fraude de l’ancien président ont également été catégoriquement rejetées par les tribunaux.

La candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona, Kari Lake, arrive pour une étape de campagne lundi à Phoenix. Lake a rejeté les résultats des élections de 2020 qui ont vu Joe Biden vaincre Donald Trump. (Brian Snyder/Reuters)

Les acteurs dominants des machines à voter, y compris Dominion Voting Systems, une société fondée à Toronto, ont intenté des poursuites contre plusieurs organisations médiatiques et experts conservateurs pour ce qu’ils qualifient d’allégations diffamatoires au sujet de leur technologie en ce qui concerne le vote de 2020.

Les responsables électoraux ont défendu le système. Ils notent les nombreux contrôles en place pour s’assurer qu’un seul vote par personne est compté, les examens qui garantissent que les machines comptent avec précision les bulletins de vote et les efforts pour identifier toute tentative de fraude.

“Moniteurs” armés

Mais l’effort de Trump et d’autres a érodé la confiance du public dans les élections et la démocratie, a conduit à des restrictions sur le vote par correspondance et de nouvelles exigences d’identification dans certains États dirigés par les républicains, et a provoqué des menaces de mort contre les responsables électoraux.

Avant les élections de mi-mandat, les groupes républicains et conservateurs ont recruté des personnes pour servir d’observateurs du scrutin et pour être embauchées comme scrutateurs locaux. Certaines personnes se sont même postées près des urnes en Arizona tout en portant des armes à feu, en portant des gilets pare-balles et en cachant leur visage avec des masques. Pas plus tard que la semaine dernière, un juge a ordonné à ces groupes de se tenir à au moins 75 mètres.

REGARDER | Le ressentiment alimente l’agenda républicain, déclare Mark McKinnon :

L’animateur du cirque, Mark McKinnon, sur ce qu’il faut surveiller aux États-Unis à mi-parcours À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, l’animateur de The Circus et conseiller politique de longue date, Mark McKinnon, s’entretient avec Adrienne Arsenault pour donner son avis sur la façon dont les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient se dérouler, pourquoi tant d’Américains affluent vers des candidats controversés comme Marjorie Taylor Greene et le état de la démocratie aux États-Unis.

Pendant ce temps, le ministère américain de la Justice a annoncé lundi qu’il surveillerait le respect des lois fédérales sur le droit de vote dans 64 juridictions de 24 États.

Aucun problème majeur n’a été signalé pendant la période de vote anticipé. Mais lundi, certains des plus grands comtés de Pennsylvanie se sont précipités pour aider les électeurs à réparer les bulletins de vote par correspondance qui présentaient des défauts tels que des dates incorrectes ou des signatures manquantes sur les enveloppes utilisées pour les envoyer, ce qui a semé la confusion et des défis juridiques dans l’État du champ de bataille.

Certains résultats peuvent prendre un certain temps

Près de 45 millions d’Américains ont déjà voté en personne ou par courrier, selon le United States Election Project, et ce vote devrait favoriser les démocrates, en particulier après les années de vote par correspondance dénigrant dirigé par Trump.

Les démocrates espèrent dynamiser leur base tout en courtisant les indépendants et les électeurs en colère après que la Cour suprême ait cette année supprimé le droit constitutionnel à l’avortement, éliminant les protections en place depuis cinq décennies.

REGARDER | Sur le terrain avec ceux qui tentent de consacrer la position du Michigan sur l’avortement :

Le droit à l’avortement sur le bulletin de vote aux élections de mi-mandat du Michigan Au Michigan, les électeurs des élections de mi-mandat décideront s’ils veulent inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État. C’est l’un des nombreux États où le droit à l’avortement sera littéralement sur le bulletin de vote. Des deux côtés de la question, les électeurs disent que des vies sont en danger.

Des règles et des délais de scrutin différents signifieront que certains États seront plus rapides à signaler que d’autres. Les responsables électoraux de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan n’ont pu commencer à traiter les bulletins de vote par la poste que mardi.

“Les résultats, comme toujours, prendront un certain temps car le jour des élections n’est pas le jour des résultats”, a déclaré Sylvia Albert, directrice du vote pour le groupe non partisan de défense des électeurs Common Cause.

Cela pourrait entraîner des retards dans l’évaluation du parti qui a remporté le Sénat, qui est actuellement à 50-50 avec un bris d’égalité démocrate. Le résultat à la Chambre, avec toutes les courses sauf quelques dizaines considérées comme des tirages au sort en partie à cause du gerrymandering du district, devrait être largement connu plus tôt.

En outre, la Géorgie a une exigence de 50% pour son vainqueur, laissant ouverte la possibilité que la course au Sénat entre le démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker puisse conduire à un second tour le mois prochain.

Enjeux profonds pour l’agenda, la législation

Les résultats globaux pourraient avoir un impact profond sur la présidence Biden. Le contrôle républicain d’une seule chambre du Congrès rendrait Biden vulnérable à une multitude d’enquêtes sur sa famille et son administration tout en défendant ses réalisations politiques.

Un parti républicain enhardi pourrait également rendre plus difficile le relèvement du plafond de la dette et ajouter des restrictions au soutien supplémentaire à l’Ukraine dans la guerre avec la Russie.

Le républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déjà laissé entendre qu’il pourrait refuser d’occuper tout siège vacant au sein de la cour suprême avant l’élection présidentielle de 2024 s’il revenait au poste de chef de la majorité, comme il l’a fait en 2016 lorsqu’il a effectivement bloqué la tentative de Barack Obama de nommer Merrick. Garland à la Cour suprême.