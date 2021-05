Les vols vers le sud-ouest reprendront les ventes de bière et de vin cet été

Les passagers de Southwest Airlines ont été poivrant la compagnie aérienne pendant des mois avec des questions sur le moment où elle recommencera à vendre des boissons alcoolisées après avoir suspendu le service pendant la pandémie.

Jeudi, le plus grand transporteur national du pays a finalement livré une réponse définitive: cet été.

Les premiers vols à voir le retour de l’alcool: les vols à Hawaï. Southwest a déclaré qu’il commencerait à vendre de la bière et du vin rouge sur les vols entre le continent et Hawaï le 24 juin.

Le 14 juillet, il commencera à vendre de la bière, du vin rouge et blanc, de la vodka et du whisky sur tous les vols sauf les plus courts (ces 251 miles et plus).

Southwest a également annoncé qu’il recommencerait à servir du café gratuit sur tous les vols de 251 miles et plus à partir du 24 juin.

La compagnie aérienne propose actuellement du coca, du coca light, du 7 Up et de l’eau, des options qu’elle n’a ramenées que récemment après avoir servi uniquement de l’eau sur demande.

« Le fait de ramener ce niveau de service de boissons permet à Southwest de fournir une expérience à bord améliorée aux clients voyageant avec nous cet été, et le service supplémentaire restaure plus d’éléments de l’hospitalité du sud-ouest que les clients connaissent et aiment », a déclaré Southwest dans un communiqué.

Southwest n’est pas le seul à ramener des boissons alcoolisées. Mercredi, Alaska Airlines a recommencé à vendre des boissons alcoolisées. La semaine dernière, United a annoncé qu’il commencerait à vendre du seltzer White Claw et d’autres boissons sur des vols de plus de deux heures et Alaska Airlines a annoncé le retour des boissons alcoolisées. United avait auparavant testé le retour des ventes d’alcool en classe économique sur certains vols.

Les compagnies aériennes ont éliminé les ventes d’alcool en vol et réduit ou éliminé d’autres services de vol pendant des mois pendant la pandémie en raison de problèmes de santé et de sécurité. Plus récemment, le syndicat des agents de bord a exprimé son inquiétude quant à la reprise du service en vol, car ils disent que cela incite les passagers à garder leur masque pendant de longues périodes.

Sans alcool à bord, de nombreux passagers ont pensé qu’il était acceptable d’apporter le leur. Southwest et d’autres compagnies aériennes ont commencé à rappeler aux passagers qu’ils n’étaient pas autorisés à le faire, une pratique toujours en vigueur.

Southwest a déclaré qu’elle commencerait à accepter ses célèbres coupons de boissons, distribués aux voyageurs fréquents après avoir effectué 10 vols ou aux passagers achetant ses chers billets «business select», lorsque le service de boissons reviendra. La compagnie aérienne est normalement stricte sur les dates d’expiration, mais l’a déjà dit. prolongera la date des coupons qui ont expiré pendant la pandémie.La compagnie aérienne a déclaré jeudi qu’elle accepterait les coupons imprimés avec une date d’expiration 2020 ou 2021 jusqu’à la fin de l’année.