Les vols se sont arrêtés après la fonte des pistes – médias

La Royal Air Force (RAF) du Royaume-Uni a suspendu ses vols dans certaines de ses bases et a dérouté des avions en raison du temps extrêmement chaud, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

“Pendant cette période de températures extrêmes, la sécurité des vols reste la priorité absolue de la RAF, de sorte que les avions utilisent des aérodromes alternatifs conformément à un plan établi de longue date. Cela signifie qu’il n’y a aucun impact sur les opérations de la RAF“, a écrit le ministère sur Twitter, faisant référence à des vols à la base aérienne de Brize Norton dans l’Oxfordshire, dans le sud-est de l’Angleterre.

Sky News a rapporté que les vols à destination et en provenance de la base ont été interrompus parce que le “la piste a fondu” sous la chaleur torride.

Selon le point de vente, un autre aérodrome britannique avait déjà connu des problèmes similaires au début du mois, la base aérienne de Cranwell ayant suspendu ses vols après que la situation sur la ligne de vol – la zone où les avions sont desservis – soit devenue trop dangereuse. “Notre ligne de vol d’avions a fondu sous la chaleur, donc tous les vols à Cranwell ont été arrêtés“, a confirmé une source de Sky News.

Un porte-parole de la RAF a déclaré que la principale zone de service des avions à la base n’était pas disponible pour une utilisation de routine car «une mesure de précaution.” “La formation en vol n’est pas affectée et se poursuivra en utilisant des zones de service alternatives“, a ajouté le représentant à l’époque.

La RAF a redirigé ses avions alors que le pays se préparait à des températures record qui devraient atteindre 40 ° C. En réponse à la canicule, le Met Office du Royaume-Uni a relevé vendredi son niveau d’alerte sanitaire à la chaleur au rouge, affirmant que ce développement constituait une urgence nationale.

L’aéroport de Londres Luton a déclaré lundi qu’il avait également suspendu ses vols après avoir détecté un défaut de surface sur la piste suite à des températures élevées.

Au milieu des conditions météorologiques extrêmes, le Met Office a conseillé aux gens de fermer leurs rideaux dans les pièces exposées au soleil, de boire beaucoup de liquides et de garder un œil sur les jeunes enfants et les membres plus âgés de la famille, ainsi que sur ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents, comme la plupart Les maisons britanniques manquent d’équipement de climatisation.