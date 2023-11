Les vols n ° 9/10 dépassent Tennessee Tech, 80-42, lors de l’ouverture de la saison

L’équipe masculine de basket-ball de l’Université du Tennessee a remporté une victoire fil à fil de 80-42 contre Tennessee Tech pour commencer la saison 2023-24 lundi soir au Food City Center.

Le Tennessee n°9/10 (1-0) a mené pendant tout sauf les 27 premières secondes dans une performance dominante des deux côtés du terrain. Garde de cinquième année Dalton Knecht lors de ses débuts en équipe officielle, a marqué un record de 17 points lors de la victoire.

Les Volontaires ont tenu Tennessee Tech (0-1) sans aucun point pendant les quatre premières minutes et demie, forçant les visiteurs à rater les cinq premiers tirs. La défense avare du Tennessee a continué, puisqu’elle n’a accordé qu’un clip de 1 sur 11 en huit minutes et demie et a pris une avance de 9-2.

Aidé par sept points consécutifs de Knecht, le Tennessee a réalisé une séquence de 14-0 en seulement 4 :07 pour prendre l’avantage 23-6 avec 5 :52 au compteur. Suite à un tir sauté des Golden Eagles, le Tennessee a marqué 10 points d’affilée, ce qui lui a valu une avance prolongée de 24-2 en 7 :24, pour remonter 33-8 avec 2 :35 à jouer dans la séance.

Au total, les Volontaires ont marqué 32 des 38 derniers points du match et ont pris un avantage de 41-12 au retour des vestiaires. Ils ont tiré 51,6 pour cent (16 sur 31) au total, dont 46,7 pour cent (7 sur 15) au-delà de l’arc, tout en maintenant les Golden Eagles à 16,0 pour cent (4 sur 25) et 20,0 pour cent (1 sur- 5) marques, respectivement. Les 12 points de Tennessee Tech ont marqué le moins de points par un ennemi du Tennessee en une mi-temps depuis l’ouverture de la saison 2018-19.

Les Golden Eagles ont marqué les cinq premiers points de la seconde mi-temps pour réduire l’écart à 26, mais ne se sont jamais rapprochés jusqu’au bout. Le Tennessee a même poussé sa marge jusqu’à atteindre son record de 40 points dans la dernière minute de la compétition.

Les Volontaires ont ensuite gagné par 38, leur plus grande marge de victoire depuis le 25 février 2023, contre la Caroline du Sud (40). Il s’agit également de leur deuxième triomphe consécutif en ouverture de saison avec exactement 38 points, puisqu’ils ont remporté une victoire de 90-62 contre UT Martin le 9 novembre 2022, pour commencer la campagne de l’année dernière.

Knecht, qui a marqué 14 de ses 17 points en première mi-temps, a tiré 6 sur 11 depuis le terrain et 3 sur 3 depuis la ligne lors de la victoire. Collègue gardien de transfert Jordan Gainey un junior, a récolté 14 points dans la victoire.

Garde de cinquième année Josiah-Jordan James a affiché 12 points, tirant 4 sur 5 à 3 points pour égaler un sommet en carrière en termes de marques. Le natif de Charleston, SC, a ajouté sept rebonds et trois meilleures interceptions du match pour les Volontaires.

En plus, Zakaï Zeigler a mené tous les joueurs avec cinq passes décisives en seulement 12 minutes lors de son retour à l’action. Le garde junior a joué pour la dernière fois le 28 février 2023 contre l’Arkansas lors de la finale à domicile de la saison dernière avant de souffrir d’une déchirure du LCA gauche à peine trois minutes après le début de la compétition, une blessure qui l’a empêché de participer aux six derniers matchs de la saison. ainsi que la tournée estivale du Tennessee en Italie et ses deux récents concours d’exposition.

Un seul Golden Eagle a atteint deux chiffres dans la colonne des scores, alors que le garde de deuxième année Josiah Davis a rythmé l’équipe avec 13 points.

Le Tennessee a terminé la soirée avec un parfait 10 sur 10 sur le terrain, c’est la première fois qu’il réalise des lancers francs à deux chiffres sans raté depuis le 26 novembre 2021, également contre les Golden Eagles. Les Volontaires, qui avaient un avantage de 21-5 pour les passes décisives et une marge de 36-3 pour les points de banc, ont également tiré à 40,0 pour cent (12 sur 30) au-delà de l’arc.

Défensivement, Tennessee a limité Tennessee Tech à 27,5 pour cent (14 sur 51) du terrain et à 16,7 pour cent (2 sur 12) au-delà de l’arc. Il a également affiché huit blocs alors que les Golden Eagles n’en avaient aucun.

Les Volontaires commencent leur tournée 2023-24 vendredi à 21 h HE à Madison, Wisconsin, où ils affrontent le Wisconsin au Kohl Center, en direct sur Peacock.

Pour suivre l’équipe masculine de basket-ball de l’Université du Tennessee sur les réseaux sociaux, suivez @Vol_Hoops sur Instagram et X/Twitterainsi que /tennesseebasketball sur Facebook.

NOTES D’APRÈS-JEU DES VOLONTAIRES DU TENNESSEE