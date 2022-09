Les vols Martha’s Vineyard de DeSantis intensifient les cascades d’immigration du GOP

Des dizaines de migrants aux États-Unis, la plupart en provenance du Venezuela, ont été transportés par jet privé de San Antonio, au Texas, à Martha’s Vineyard, dans le Massachusetts, par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a promis vendredi d’envoyer encore plus de personnes d’États comme la Floride et Texas aux villes et États sanctuaires.

Cinquante personnes sont arrivées mercredi via deux avions affrétés à Martha’s Vineyard, une riche enclave côtière, après que beaucoup ont déclaré avoir été attirées dans le voyage par des promesses d’emploi et une aide au loyer. Les migrants ont été amenés à croire qu’ils se dirigeaient vers Boston; au lieu de cela, ils sont arrivés à la fin de la saison touristique dans une communauté qui accueille souvent des vacanciers riches et puissants, y compris des politiciens et des présidents.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom (D) a appelé à une enquête du DOJ sur le plan de DeSantis, et l’avocate américaine du Massachusetts Rachael Rollins a déclaré lors d’une conférence de presse que son bureau sollicitait l’avis du DOJ sur la question. Selon Rachel Self, une avocate qui assiste les migrants nouvellement arrivés, un représentant du ministère de la Justice se trouve à Joint Base Cape Cod, où les migrants sont hébergés ; le DOJ a refusé de commenter la question.

Lors d’une conférence de presse à Daytona Beach vendredi, comme l’a rapporté CNN, DeSantis a défendu son plan, déclarant aux journalistes que les profileurs ont «été au Texas, identifiant les personnes qui tentent de venir en Floride, puis leur offrant un transport gratuit vers les juridictions sanctuaires. Et donc ils sont allés du Texas à la Floride, à Martha’s Vineyard dans le vol. DeSantis a également défendu d’approcher les migrants au Texas et de les déplacer ailleurs parce que, selon lui, “40% d’entre eux disent vouloir aller en Floride”. Cependant, le programme de 12 millions de dollars au sein du Florida Department of Transportation, approuvé avec le soutien bipartisan par la législature de l’État, est censé être utilisé pour déplacer des personnes spécifiquement de l’État de Floride – contrairement aux migrants qui étaient à San Antonio, au Texas, avant d’atterrir en Massachusetts.

L’affilié de CBS en Floride, CBS 8, a trouvé des documents montrant que le 8 septembre, le ministère des Transports avait payé 615 000 $ à un fournisseur d’aviation de l’Oregon opérant à Destin, en Floride, sous la rubrique “Subventions et aides – Programme de réinstallation d’étrangers non autorisés”. Fenske n’a pas répondu à la question par courrier électronique de Vox concernant le coût des vols.

La décision de DeSantis d’affréter les vols est un ajout de grande envergure à la série de cascades que des politiciens comme le gouverneur du Texas, Greg Abbott (R), ont tirées à l’aide de populations migrantes depuis avril. Abbott, utilisant les fonds des contribuables, et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey (à droite) ont envoyé plus de 7 000 migrants du Texas et de l’Arizona à New York et à Washington, DC en août, a rapporté Reuters à l’époque.

Pour ne pas être en reste, Abbott lui-même a envoyé jeudi des bus transportant jusqu’à 100 personnes à l’Observatoire naval, résidence du vice-président Kamala Harris, apparemment en représailles à ses affirmations sur “Meet the Press” de NBC selon lesquelles la frontière sud est sécurisée. “C’est la tsar des frontières”, a déclaré Abbott à la station de radio KFYO de Lubbock, au Texas, dans une interview. “Et nous avons pensé que si elle ne descendait pas pour voir la frontière, si le président [Joe] Biden ne descendra pas et ne verra pas la frontière, nous ferons en sorte qu’ils la voient de première main. … Et écoutez, il y a plus d’où cela vient.

Les avions de mercredi et les bus de jeudi font partie d’un schéma

Les actions de cette semaine par DeSantis et Abbott sont des escalades très visibles dans un schéma de politiciens républicains déplaçant un grand nombre de migrants vers des villes et des États dirigés par des démocrates s’identifiant comme des juridictions sanctuaires – d’une manière générale, des endroits où les immigrants sans papiers seront protégés de l’expulsion s’ils ne l’ont pas fait. commis un crime grave.

De nombreux migrants voyagent techniquement de leur propre gré, a déclaré l’avocat de l’immigration Camille Mackler à Vox. “D’après ce que nous entendons, ils choisissent de monter dans le bus”, a-t-elle déclaré. « Qu’ils comprennent qu’ils ont d’autres options, c’est l’une des questions que nous nous posons. Cela dépend de l’individu autant qu’autre chose, mais ils ne sont pas arrêtés par les forces de l’ordre dans la rue et mis dans les transports.

Vox a rencontré un bus rempli de migrants à Washington, DC, plus tôt en septembre et a parlé à des bénévoles qui les aidaient alors qu’ils débarquaient près du Capitole. Selon une bénévole nommée Jessica, “Nous ne savons jamais exactement combien de personnes viendront parce qu’elles sont autorisées à descendre une fois qu’elles quittent l’État du Texas, et qu’elles peuvent donc descendre à différents endroits”, ce qui rend difficile la coordination. ravitaillement et repas chauds pour les nouveaux arrivants. «Ce qui est frustrant, c’est que c’est comme si la conception de ceci était qu’ils ne nous le diraient pas officiellement. Et donc ce n’est pas un accident. Ils essaient de créer le chaos ici pour prouver un argument politique. Nous recevons donc un peu d’informations, mais pas par les canaux officiels.

Dans le cas des vols de DeSantis du Texas au Massachusetts, cependant, il n’est pas clair que les gens aient dit la vérité sur leur destination et à quoi s’attendre à leur arrivée. Selon des informations du Texas Tribune, corroborées par ailleurs, les personnes arrivées à Martha’s Vineyard cette semaine ont été approchées à San Antonio par une femme leur proposant un voyage gratuit à Boston, où elles bénéficieraient d’un emploi et d’une aide au loyer. La personne a donné aux migrants un dossier avec une carte rudimentaire de Martha’s Vineyard montrant l’emplacement de l’aéroport ; une brochure contenant des informations sur les services aux réfugiés et un morceau de papier avec leur nom dessus, Elizabeth Folcarelli, responsable de l’association caritative locale Martha’s Vineyard Community Services, a déclaré à l’Associated Press. Vox a demandé à l’attachée de presse de DeSantis, Taryn Fenske, si la personne qui a approché les migrants à San Antonio travaillait pour l’État de Floride, mais Fenske s’est reportée aux déclarations précédemment envoyées par son bureau.

“Ce sont des individus qui traversent la frontière qui se trouvent dans le Texas profond, rural et désertique et ils sont laissés seuls, à eux-mêmes”, a déclaré Mackler. “Ils sont amenés dans ces centres de répit qui sont mis en place par des organisations à but non lucratif, qui ne sont même pas des endroits où vous pouvez même dormir – ils ont juste les très, très basiques.” Dans ce genre de conditions, en particulier pour les personnes qui arrivent sans connexion aux États-Unis, “vous leur présentez une option pour aller quelque part”.

Fenske n’a pas non plus répondu aux questions par courrier électronique pour savoir si le bureau de DeSantis s’est coordonné avec quelqu’un dans le Massachusetts ou Martha’s Vineyard en particulier pour y envoyer les migrants. Cependant, comme l’a dit l’avocate Rachel Self à Vox dans une déclaration par e-mail vendredi, “les bénévoles se sont présentés à l’église à 7 heures du matin avec un café et un petit-déjeuner pour recommencer à faire tout ce qu’ils pouvaient pour aider”, et les autorités ont coordonné le transport de l’île à Joint Base Cape Cod. Self a dit à Vox que les avocats de Lawyers for Civil Rights Boston, South Coast Legal Services et Massachusetts Law Reform Institute fournissent des services juridiques aux récents arrivants, et «Tous les migrants ont reçu des téléphones chargés de Whatsapp afin qu’ils puissent communiquer efficacement et rester dans contact avec leurs avocats.

Qu’adviendra-t-il des migrants transportés vers le Massachusetts ?

Les migrants, dont beaucoup viennent du Venezuela et de Colombie, selon Mackler, mais aussi de Cuba, d’Haïti, d’ailleurs dans les Caraïbes et, dans une moindre mesure, d’Afrique et d’Afghanistan, effectuent le pénible voyage à travers l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale avec peu de ressources, nombre d’entre eux fuyant des menaces spécifiques à leur vie ou à leur sécurité. Un homme de Colombie, qui s’appelait Carlos, a déclaré à Vox que lui et sa famille étaient venus aux États-Unis parce qu’ils étaient menacés par un groupe armé dans leur pays d’origine.

“Il y a beaucoup plus d’individus déplacés par la force – qu’il s’agisse du climat, des conflits civils ou de la corruption, quels que soient les dangers qui pourraient survenir – ces chiffres, à l’échelle mondiale, ont considérablement augmenté au cours des 30 dernières années”, a déclaré Mackler. “Vous avez donc plus de personnes qui demandent une protection par le biais des lois sur l’asile, et cela a créé ces arriérés écrasants.”

Les migrants qui demandent l’asile sont ici légalement, et Mackler a déclaré à Vox que de nombreuses personnes qui arrivent maintenant ont des revendications spécifiques et viables qui pourraient être confirmées par le tribunal de l’immigration. Mais, selon les lois sur l’immigration de 1996 promulguées par le président Bill Clinton, les personnes qui demandent l’asile ne peuvent pas obtenir d’autorisation de travail tant qu’il n’a pas été prouvé qu’elles sont éligibles à l’asile.

Avec le système d’immigration aussi en retard qu’il est, il est tout simplement impossible que les nouveaux arrivants soient suffisamment avancés dans le processus d’asile pour recevoir une autorisation de travail. Ainsi, les emplois que DeSantis et Abbott ont promis d’inciter les migrants à quitter les zones frontalières, s’ils existent, seraient non officiels – sous la table.

Dans un e-mail à Vox, Self a expliqué que de nombreux migrants ont des relations ailleurs aux États-Unis, où ils auraient préféré voyager “avant d’être attirés dans des avions sous de faux prétextes”. Cependant, Mackler a déclaré que certaines personnes travaillant avec des immigrants récemment arrivés avaient signalé une augmentation du nombre de personnes arrivant sans lien avec les États-Unis.

C’est une situation que le DHS et les politiciens expulsant les migrants de leurs États exploitent. Lors d’une conférence de presse, le Miami Herald a capturé en vidéoSelf a déclaré que les agents qui ont traité les migrants ont inscrit sur leurs papiers les adresses de “refuges pour sans-abri aléatoires dans tout le pays” comme adresse postale – même si les migrants ont dit aux agents qu’ils n’avaient pas d’adresse aux États-Unis.

“Selon les documents qui leur ont été remis, les migrants sont tenus de s’enregistrer auprès de l’ICE [Immigration and Customs Enforcement] bureau le plus proche de la fausse adresse choisie pour eux par le DHS ou être définitivement expulsés des États-Unis, certains étant tenus de s’enregistrer dès lundi prochain », a déclaré Self. Certaines des adresses postales étaient aussi éloignées que Washington et la Floride.

«Parce que ces personnes viennent ici sans adresse, je suppose, d’une manière ou d’une autre – je ne sais pas comment – ​​CBP [Customs and Border Patrol] a pris sur lui de commencer à rechercher les adresses des organisations et à y mettre ces adresses », a déclaré Mackler à Vox, racontant des situations récentes dans des organisations de la ville de New York qui « ont commencé à recevoir des documents pour des personnes dont ils n’avaient jamais entendu parler et n’ont manifestement pas la capacité de entrer en contact avec, car ce sont leurs informations qui figuraient sur la ligne de contact.

En ce qui concerne ce qui se passe ensuite pour les personnes à Joint Base Cape Cod, et d’autres qui ont été transportées par bus ou autrement hors des États frontaliers, elles ont un chemin long, complexe et ardu à parcourir pour obtenir un statut légal, une autorisation de travail, un logement et une vie aux États-Unis. Dans son e-mail à Vox, Self a promis qu'”une fois que les migrants auront pu recevoir des conseils juridiques et d’autres services, ceux qui souhaitent retourner sur l’île pourront bien sûr le faire”, ajoutant qu’un certain nombre de personnes sur Martha’s Vineyard “a offert ses maisons à toute personne dans le besoin”.

La question du système d’immigration et des coups politiques qui mettent des milliers de migrants dans cette situation précaire est tout aussi épineuse. “Nous pensions que c’était le chaos il y a des années”, a déclaré Mackler. « Ça ne fait qu’empirer. C’est tellement difficile de prédire où ça ira parce que jamais de ma vie je n’aurais pensé qu’on finirait ici.