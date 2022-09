Les vols économiques de Moscou à Dubaï atteignent 5 000 $ alors que les Russes fuient

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Les vols aller simple en classe économique de Moscou à Dubaï coûtent jusqu’à 5 000 dollars et beaucoup se sont vendus dans les jours qui ont suivi la déclaration du président russe Vladimir Poutine d’une mobilisation « partielle » de 300 000 réservistes pour combattre en Ukraine .

Le vol d’environ cinq heures a coûté environ 350 dollars une semaine avant l’annonce faite le 21 septembre.

Les prix actuels sur les compagnies aériennes des Émirats arabes unis Emirates et FlyDubai pour le mois entre le 28 septembre et le 26 octobre se situent entre 2 577 $ et 4 773 $ pour un billet aller simple en classe économique, selon les sites Web de ces compagnies aériennes. Le moins cher de ces prix représente plus de 2,5 fois le salaire mensuel moyen russe de 965 $, selon Statista.com. Les vols directs vers Dubaï depuis Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, coûtaient environ 2 600 dollars.

Les vols aller simple en classe économique vers Abou Dhabi au départ de Moscou coûtent environ 3 000 $ sur les compagnies aériennes Etihad.

Les vols avec correspondance sont disponibles à des tarifs inférieurs, mais toujours nettement supérieurs à la moyenne, selon Google Travel. Un billet économique pour Dubaï sur Azerbaidjan Airlines avec une escale à Bakou coûtait entre 988 et 1 040 dollars la semaine du 28 septembre au 6 octobre, soit environ le triple de son prix avant l’annonce de la mobilisation.

“Les Russes sortent de l’esquive”, a écrit Ian Bremmer, PDG du cabinet de conseil en risques Eurasia Group, sur Twitter, accompagné d’une vidéo du site de suivi des vols Flightradar24.com montrant des masses d’avions quittant la Russie en quelques jours.

Pour ceux qui ont plus d’argent à dépenser, les sièges sur les jets privés sont une option, mais leurs prix ont également explosé. Les Russes « paient entre 20 000 et 25 000 £ pour un siège dans un avion privé », Le Gardien a écrit dans un rapport mardi, plusieurs fois plus que les prix normaux, citant le chef d’une compagnie aérienne privée qui a déclaré que la demande avait été multipliée par 50.

Les vols au départ de la Russie ont en général augmenté de prix et de nombreux entièrement vendu dans les jours qui ont suivi la nouvelle, et des images satellite ainsi que des images publiées sur les organes de presse et les médias sociaux montrent de longues files de voitures reculées sur des kilomètres aux frontières de la Russie avec la Finlande, la Géorgie, le Kazakhstan et plusieurs autres pays. Le gouvernement du Kazakhstan a annoncé avoir accueilli près de 100 000 Russes la semaine dernière.